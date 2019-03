Un premio para los peores anuncios del año de las ONG

¿Quién vigila a las ONG?

A lo largo del año, vemos decenas de anuncios de ONG en televisión e Internet. Muchas veces nos pillan in fraganti comiendo, mientras se suceden imágenes de hambrunas en países del sur global. Una forma sutil de hacerte ver que sí, que tú tienes algo que llevarte a la boca, pero que mientras te atragantas con el inmenso plato de garbanzos que te has servido, hay otros que mueren de hambre porque no tienen nada.