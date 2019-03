Pepe, la rana que saltó del meme a icono de la ultraderecha y de Donald Trump, estrena documental

Antes de que Adolf Hitler la bordase en las banderas del Tercer Reich y se convirtiese en el símbolo del nazismo, los libros del escritor británico Rudyard Kipling, autor de ‘El libro de la selva’, llevaban la esvástica grabada en la cubierta.

En la India, la esvástica o cruz gamada es sagrada y representa la evolución del universo. También aparece en la iconografía nórdica, en la celta, e incluso en la cristiana, identificada en ésta última con el propio Jesucristo. Sin embargo, después de que decorase los uniformes de las SS, el símbolo es inseparable del genocidio judío. En muchos países, está prohibida.

Con “Pepe la rana” ha pasado algo parecido.

Los orígenes de Pepe

Como cuenta el documental ‘Pepe: The Frog that Broke The Internet’, estrenado esta semana en Youtube, la rana Pepe, actual mascota de los movimientos de ultraderecha y del racismo, saltó a internet hace doce años desde las hojas de un cómic titulado ‘Boy’s Club’, obra del artista norteamericano Matt Furie.

Pepe, la Rana | Agencias

Por aquel entonces, Pepe no era más que una inocente rana que comía snacks, hablaba por teléfono y fumaba hierba; una especie de alter-ego del propio Furie, según confesó recientemente este. “Pepe tiene los mismos párpados pesados y carácter tranquilo que yo”, dijo el artista, que en 2005 compartió una viñeta de la rana en su MySpace. En concreto, aquella en la que Pepe decía su frase más famosa: “Feels good man”.

Desde ese momento, fuera ya del control de Furie, Pepe ha estado metido en todos los fregados de internet. Nacido con las redes sociales, su biografía es la historia de la propia web 2.0: la rana llegó a ser el meme más compartido en 4chan, apareció en el Twitter de Katy Perry y parodió la célebre portada de Kim Kardashian en la revista ‘Paper’.

De meme de internet a muso racista

Los problemas para Pepe comenzaron cuando, en octubre de 2015, un dibujo de la rana con el famoso tupé amarillo de Donald Trump fue twitteado por el todavía candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sus seguidores llevaban meses utilizándolo, y, sin quererlo ni beberlo, la rana acabó convirtiéndose en un símbolo del movimiento alt-right, el populismo de derechas.

Así, en internet puede verse a Pepe riéndose de unos mexicanos en la frontera con E.E.U.U, luciendo el brazalete rojo de las SS o transformado en Putin o Le Pen. Unas compañías estas que su creador jamás deseó para Pepe y que arruinaría para siempre su reputación.

De hecho, la Liga de Antidifamación, una organización judía de Estados Unidos, incluyó a Pepe el pasado mes de septiembre en su catálogo de símbolos de odio, equiparándolo a las capuchas del Ku Kux Klan o la esvástica nazi. De ahí también que, en abril, Inditex tuviera que retirar del mercado una falda de Zara que llevaba un estampado de la rana.

El sacrificio de Pepe

Matt Furie, que en las últimas elecciones norteamericanas apoyó a Hillary Clinton, intentó rescatar a su criatura de sus secuestradores y devolverle su personalidad original. “Es completamente absurdo que tachen a Pepe de ser un símbolo de odio y que los racistas y los antisemitas estén usándolo como un icono”, dijo. “Es una pesadilla”.

En noviembre del año pasado, Furie lanzó una campaña (‘Save Pepe’) pidiendo que la rana fuese utilizada como un símbolo de paz. La cosa no funcionó, y a principios de este mes decidió matar a Pepe en una nueva historieta de ‘Boy’s Club’.

Mejor sacrificarlo que entregárselo a Trump y los suyos, pensó. El documental estrenado esta semana es su obituario.