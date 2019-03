Las pelis LGTB que darán que hablar en 2018

En el año que acabamos de estrenar, las personas LGTB seguirán siendo protagonistas. Y lo demuestran las siguientes películas:

‘CALL ME BY YOUR NAME’

Uno de los títulos favoritos para hacerse con la codiciada estatuilla este año. Ambientada en el norte de Italia durante el verano de 1982, la película de Luca Guadagnino cuenta la historia de Elio, un joven de 17 años que se enamora de Oliver, un joven mayor que él que visita a su padre. Una escena de Elio con un melocotón es una de esas que ya no se olvidan.

‘120 PULSACIONES POR MINUTO’

Ambientada a principios de los años 90, época en la que el SIDA se cobra al grueso de sus víctimas, la película cuenta la historia de un grupo de activistas en París que dedica sus esfuerzos a informar a una ciudadanía de ese problema. La llegada de Nathan al colectivo y su enfrentamiento a uno de los miembros veteranos del grupo desencadena una serie de conflictos. 120 pulsaciones por minuto ganó el Gran Premio de Jurado en la pasada edición de Cannes.

‘LA FORMA DEL AGUA’

Aunque no es exactamente una película de temática LGTB, cada vez son más las lecturas en clave queer que se están haciendo de la nueva película de Guillermo del Toro: en 'La forma del agua', una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en plena Guerra Fría se enamora de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Ganó el León de Oro del Festival de Venecia.

‘DISOBEDIENCE’

Protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams e inspirada en la novela de Naomi Alderman, la nueva película de Sebastián Lelio (Gloria, La mujer fantástica) cuenta la historia de Ronit, una mujer criada en una familia ortodoxa judía que regresa a Londres con motivo de la muerte de su padre, un rabino. Allí se reencuentra con Esti, su amiga de la infancia, que está casada con el nuevo rabino de su comunidad. Ronit y Esti tuvieron un pequeño romance en la adolescencia.

‘THE MISEDUCATION OF CAMERON POST’

En 2014 Desiree Akhavan ya dirigió una película de temática LGTB, Appropriate Behavior. Su nueva obra está ambientada en los años 90 y trata de una chica a la que sorprenden teniendo relaciones sexuales con otra mujer y fuerzan a iniciar una terapia contra la homosexualidad. The miseducation of Cameron Post está basada en la controvertida novela de Emily Danforth. Encabezan el reparto Chloë Grace Moretz y Jennifer Ehle.

‘VITA AND VIRGINIA’

Dirigida por Chanya Button, y protagonizada por Elizabeth Debicki y Gemma Alderton después de que Eva Green abandonara el proyecto, este biopic cuenta la historia de amor entre Vita Sackville-West y Virginia Woolf. En la famosa película Las Horas ya se insinuaba la homosexualidad de la escritora de La señora Dalloway, pero en Vita y Virginia la relación de estas dos mujeres es su tema central.