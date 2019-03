10 películas que ganaron el Oscar: ¿te acuerdas de ellas?

12 años de esclavitud

No hay que mirar muy atrás en el retrovisor de los Oscar para encontrar una película que no ha dejado un gran poso en el recuerdo de los espectadores, ni siquiera de los fans de los Oscar, y tampoco es que fuera un gran fenómeno en su estreno. Hablamos de '12 años de esclavitud', de 2013. La película, dirigida por Steve McQueen y producida por Brad Pitt, narra la historia de un músico negro vendido como esclavo a una plantación de Luisiana que decide no rendirse ante el calvario, en pleno nacimiento del movimiento Black Lives Matter. Competía con cintas como 'El lobo de Wall Street', 'Gravity' y 'Her'.

Argo

Un año antes, en 2012, la ganadora fue 'Argo', una producción que muchos no recordarían (y que tal vez ni siquiera habrían ido a ver) de no ser porque la dirigía Ben Affleck. De hecho, fue una gran noche para el largometraje, aunque el realizador no se contaba entre los directores nominados. Se trata de un 'thriller' político, inspirado en sucesos reales, sobre un agente de la CIA que idea una extravagante pantomima para rescatar a unos diplomáticos estadounidenses secuestrados: fingir el rodaje de una película 'scifi'. Se vio las caras con 'Los miserables', 'Zero Dark Thirty' y 'Django desencadenado'.

The Artist

Es probablemente el gran 'flop' de los Oscar de nuestra década. Lo cierto es que sí causo algo de revuelo en 2011, el año de su estreno: una película francesa entre el drama y la comedia; con un actor no muy popular en Estados Unidos, Jean Dujardin, y dirigida por Michael Hazanavicius; rodada en blanco y negro y con un perrete en el reparto. Exacto, hablamos de 'The Artist'. Fue la 'modernada' de moda durante un tiempo, y de hecho parecía que partir de entonces todas las películas iban a ser en blanco y negro otra vez. Por suerte, no. Se enfrentó a 'El árbol de la vida', 'Hugo' y 'Medianoche en París'.

El discurso del rey

El director británico Tom Hooper es sin duda uno de los ojitos derechos de la Academia de los últimos años. Se llevó el Oscar a la mejor película y al mejor director por 'El discurso del rey', y ha repetido nominaciones en diferentes premios por 'Los miserables' y 'La chica danesa'. No es nada descabellado apuntar que la menos recordada de las tres es precisamente la triunfadora. Estamos ante un tipo de cineasta muy aclamado, pero también academicista y cuyas películas queda feo criticar, ya sea por su magnitud o por su mensaje. En 2010 compitió con 'Cisne negro', 'La red social', 'Origen' y 'Toy Story 3'.

En tierra hostil

No te suena de nada, ¿verdad? Si la conoces, es porque eres de los que no se pierde ninguna peli de los Oscar. 'En tierra hostil', ganadora de 2009, presume de ser el título por el que una mujer se hizo con el Oscar a mejor dirección por primera vez en la historia, en un género con el que además no se suele relacionar a las directoras: el bélico, ambientada en la guerra de Irak. Hablamos de Kathryn Bigelow, que unos años después sería todavía más aplaudida por 'Zero Dark Thirty', de nuevo en la guerra, esta vez con una mujer protagonista, Jessica Chastain. Se enfrentó a 'Avatar' y a 'Malditos bastardos'.

Slumdog Millionaire

Hay quien dirá que esta elección es una trampa, ya que la película fue un fenómeno musical en su momento (¿recordáis a los de 'OT' de Telecinco interpretando sus canciones?) y aún hoy se la recuerda, pero hay cierto consenso en que es una de las ganadoras más desafortunadas de los Oscar. Danny Boyle, conocido por la generacional 'Trainspotting', dirigió en 2008 'Slumdog Millionaire', sobre un chico indio que está a punto de ganar 'Quién quiere ser millonario'. Nos regaló a Dev Patel y nos acercó a Bollywood sin ser ni pizca de Bollywood. 'El curioso caso de Benjamin Button' y 'El lector' fueron sus rivales.

Crash

A 'Crash' claro que se la recuerda, pero por ser tal vez la mayor infamia de los premios Oscar, al menos de los Oscar del cine moderno. Hasta Paul Haggis, su director y guionista, también ganador en esta última categoría, reconoció hace unos años que no sabe si la película era realmente buena o solo un interesante experimento social. De hecho, si por algo fue original esta cinta de 2004 fue por su reflejo de la racista sociedad estadounidense, a través de varias historias que se entrecruzan de forma trágica. En aquella gala además competían 'Brokeback Mountain' (la espinita clavada) y 'Munich'.

Shakespeare in Love

Si 'Crash' fue la triunfadora más cuestionada de los Oscar de los 2000, 'Shakespeare in Love' lo fue de los 90, una década de ganadoras realmente acertadas: de 'Sin perdón' a 'El silencio de los corderos', de 'Forrest Gump' a 'Titanic', de 'La lista de Schindler' a 'American Beauty'. La de 1998, protagonizada por Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes, es la excepción que confirma la regla: narra el romance secreto entre William Shakespeare y Lady Viola, en quien el escritor encuentra a una improbable musa. Estuvieron nominadas 'Elizabeth', 'La vida es bella', 'Salvar al soldado Ryan' y 'La delgada línea roja'.

El último emperador

Rebobinamos diez años más para recordar otra de las películas menos recordadas (valga la redundancia) de las que se han llevado el Oscar. Se trata de 'El último emperador', de 1987, del director Bernardo Bertolucci, ahora cuestionado de nuevo por las acusaciones de violación en el rodaje de 'El último tango en París, una de sus obras más aclamadas. Esta cinta, historia del emperador de China que subió al trono con tres años, es un ejemplo clásico de cine de autor que con el tiempo pierde pulso en el imaginario popular. No obstante, de sus competidoras, hoy solo sigue siendo famosa 'Atracción fatal'.

The French Connection

Terminamos en la década de los 70, tal vez la última cuyo recuerdo de ganadoras del Oscar tenemos fresca en la memoria. Antes de una racha en la que triunfaron en la Academia cintas como 'El padrino', 'Rocky', 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Kramer contra Kramer', la que se llevó el gato al agua fue 'The French Connection', de William Friedkin, director de 'El exorcista'. Relata las desventuras de dos policías de narcóticos enfrentados al tráfico de heroína en Nueva York, y en ella participó el español Fernando Rey. Compitió con dos leyendas como 'La naranja mecánica' y 'El violinista en el tejado'.