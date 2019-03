La película gay más importante de este año que enamora a todos

¿Has visto 'Call Me By Your Name'? Está claro que la película de Luca Guadagnino que ha competido en la carrera de premios cinematográficos ha sido uno de los fenómenos de culto de 2017 y comienzos de 2018.

Tanto es así que el romance entre Elio, un adolescente de 17 años, y Oliver, un alumno de su padre de 24, ha dividido incluso al colectivo gay. Hay quienes opinan que es una cinta demasiado 'buenrollera', en ocasiones poco realista con lo que muchas personas LGTB viven en su adolescencia, y otros que justo ese es el sentido: lanzar mensajes y referentes positivos, evitar censurar la libertad sexual y emocional, plantear otro futuro posible… Ojalá nosotros hubiéramos visto 'Call Me By Your Name' con la edad de Elio...

De hecho, el ejemplo de 'Call Me By Your Name' plantea dos reflexiones interesantes que nos ayudan a acercarnos a 'Con amor, Simon', otra película gay que veremos pronto: la necesidad de la representación, de que la cultura muestre todas las realidades emocionales e identitarias posibles, y la importancia de hacerlo con modelos sanos y positivos, que sirvan de inspiración a la juventud que se identifica con esas historias.

'Con amor, Simon' aún no ha llegado a España (lo hará en junio; y a punto en Estados Unidos, con buenas críticas), pero ya ha creado su pequeño 'fandom'. Porque será una cinta relevante sea buena o mala: es la primera película de una gran productora, Fox, ahora de Disney, con un protagonista adolescente homosexual.

El primer 'blockbuster' gay adolescente

Si te ha gustado el tráiler y crees que hasta junio queda un infierno, debes saber que puedes adelantarte al estreno. ¿Cómo? Leyendo el libro en el que está basada, 'Simon vs. the Homo Sapiens', que a España llegó en 2015 como 'Yo, Simon, Homo Sapiens' y que se ha reeditado ahora con el título de la cinta.

Vale, venga, pero, ¿de qué va 'Con amor, Simon' exactamente? Cuenta la historia de Simon (en la peli Nick Robinson, de 'Jurassic World'), un chico de 17 años inquieto ante la idea de hablar públicamente de su homosexualidad, pues la vida el instituto no es fácil para el diferente. Todo cambia cuando comienza a chatear con otro alumno gay de su centro cuya identidad desconoce. Y más cuando otro compañero se entera y le chantajea...

Pero, ¿no es la historia de 'salir del armario' la más típica que se puede contar sobre un joven homosexual? Precisamente el interés de 'Con amor, Simon' es desmitologizar el argumento de que verbalizar libremente tu condición sexual ahora es fácil; para muchos jóvenes, el bullying es una realidad cotidiana y terrorífica, y las agresiones homófobas son más usuales de lo que muchos piensan.

Pero también demuestra que es un proceso importante de autoaceptación y que hacerlo ante tu familia y tus amigos es un gran alivio. Además, la novela defiende la idea de que es algo que te concierne solo a ti, un aspecto que se trata con la trama del chantaje. Que nadie te presione; es algo tan liberador que has de hacerlo cuando tú te sientas a gusto.

Simon también merece su historia de amor

No en vano, la autora del libro es Becky Albertalli, una psicóloga clínica que lleva varios años trabajando con jóvenes LGTB. En Estados Unidos ya ha habido cierto revuelo, ya que parte del colectivo gay opina que esta historia debería escribirla una persona gay, pero está claro que Albertalli sabe de lo que habla, y se nota en la novela.

Lo más interesante de 'Con amor, Simon' es que, independientemente de las circunstancias personales, toda persona LGTB verá en ella algún motivo para identificarse, del miedo a hablar y a actuar con total libertad a la necesidad final de hacerlo. "Estoy cansado de vivir en un mundo en el que no puedo ser como realmente soy. Yo también merezco una gran historia de amor", dice Simon en el tráiler. Lógico, ¿verdad?

Ahora solo queda esperar que 'Con amor, Simon', la película, mantenga el listón de 'Con amor, Simon', el libro. Por lo pronto, sabemos que detrás del proyecto, como director, aparece Greg Berlanti, productor de teleficciones juveniles como 'Arrow', 'The Flash' y 'Supergirl', curtido en 'Dawson crece', y abiertamente gay. La calidad es importante, pero, sea como sea, la cinta va a ser un hito fundamental en la historia de la representación LGTB en el cine.

¿No estamos acaso acostumbrados a ver mil películas malas de adolescentes heterosexuales cada año? ¿Imaginas cómo hubiera sido para un chico gay o una chica lesbiana haber visto una película así cuando eran adolescentes? ¿Imaginas cómo será para los jóvenes de hoy? Ahora es el turno de Simon.