La peli sobre caníbales 'Cole, cole, que te como' y otras traducciones locas de títulos de cine

El mundo de las traducciones audiovisuales tiene que ser complicadísimo, y si no que se lo digan al que se encargó de subtitular el "Hold the door" de Hodor en 'Juego de Tronos'.

Tienen una labor cargada de dobles sentidos, porque no solo tienen que idear títulos o expresiones acordes al argumento de la película o la serie original, sino porque tienen que ser atractivas en el idioma que las recibe, en este caso el castellano. De ese trabajo surgen maravillas, como El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard) o 'Centauros del desierto' ('The Searchers'), y en otros ejemplos, aberraciones divertidísimas, como este puñado que reunimos hoy.

Cole, cole, que te como

Es la película que ha inspirado este artículo, y se la debemos al usuario de Twitter @AlexOliveres: "Por favor, que no caiga en el olvido el tío que decidió que una película oriental sobre caníbales recibiera el título en España de 'Cole, cole, que te como". Se trata de la hongkonesa titulada internacionalmente 'We're Going To Eat You'. Lo cierto es que la traducción se acerca, pero es mucho más racista.

¡Olvídate de mí!

Una de las oportunidades perdidas de replicar un título poético. '¡Olvídate de mí!', la recordada película romántica de Jim Carrey y Kate Winslett, se titula realmente 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', "eterno resplandor de la mente inmaculada", de un poema de Alexander Pope. Recordemos que el protagonista borra sus recuerdos en la cinta…

Jungla de cristal

No sabemos cómo llegaron a ello, pero nos encanta. 'Jungla de cristal' es el título que recibió la saga de Bruce Willis nombrada como 'Die Hard', algo así como "duro de matar".

El lado bueno de las cosas

Las traducciones retorcidas (bueno, en este caso simplonas) no son cosa del pasado. La premiadísima 'El lado bueno de las cosas', con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, se tituló originalmente 'Silver Linings Playbook', a partir de una expresión anglosajona que anima a quien la escucha a centrarse en lo positivo.

Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo

El de la última película de Timothée Chalamet y Steve Carell es un caso especial en lo relativo a los títulos, porque respeta el original, pero añade una coletilla para que el espectador menos avispado no se pierda. 'Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo'. Ahora sí que no hay pérdida.

A todo gas

Una expresión hiperviril (y algo "gañana") para el título original de la saga automovilística por excelencia, 'The Fast and The Furious'.

Soñando, soñando, triunfé patinando

La película que nunca falta en las listas de traducciones locas. Alguien decidió sustituir 'Ice Princess' ("la princesa de hielo"), sobre una joven patinadora, por 'Soñando, soñando, triunfé patinando'. Superatractivo, vamos.

La semilla del diablo

La prueba definitiva de que en España se nos da regular lo de los spoilers. Roman Polanski tituló su obra maestra 'Rosemary's Baby' ("el bebé de Rosemary"), pero nosotros decidimos destripar la recta final de la película sin necesidad siquiera de verla: 'La semilla del diablo'.

Aterriza como puedas

'Airplane!' ("¡avión! ") se conoce en nuestro país como 'Aterriza como puedas'. Encaja a la perfección con el amor absurdo de la saga.

Tu madre se ha comido a mi perro

Una cinta de terror de culto con un título de terror de culto. 'Tu madre se ha comido a mi perro' es el título español de la neozelandesa 'BrainDead', "muerte cerebral".

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

Tenemos que reconocer que este nos encanta, aunque el original es imbatible. La sátira política de Stanley Kubrick 'Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb' ("el doctor Strangelove, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba") llegó a nosotros como '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú'.

Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre

Esta película producida en los 90 por Quentin Tarantino, sobre una chica que cobra por limpiar sangre de asesinatos, cuenta con uno de nuestros títulos preferidos. 'Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre' es originalmente 'Curdled', que se refiere a cuando un líquido se espesa. La sangre, claro.

La salchicha peleona

Nosotros titulamos 'Beverly Hills Ninja' como 'La salchicha peleona'. ¿Alguien dijo gordofobia?

Los Albóndigas en remojo

No podíamos dejar en el tintero la comedia de los 80 'Los Albóndigas en remojo', que se tituló en el inglés original 'Up the Creek', algo así como río arriba.

Agárrame esos fantasmas

¿Qué hacemos con 'Agárrame esos fantasmas'? Muy cañí, ¿no? Así llegó a España 'The Fighteners' ("los asustadores"), dirigida por Peter Jackson ('El señor de los anillos') y protagonizada por Michael J. Fox.

Algo para recordar

'Sleepless in Seattle' ("insomnes en Seattle") fue el título original de la legendaria comedia romántica de Tom Hanks y Meg Ryan, 'Algo para recordar'. Tiene su encanto, ¿no?

La última muerte de Boris Grushenko

'Love and Death' ("amor y muerte") es como Woody Allen tituló su comedia de 1975. Nosotros decidimos retorcerla un poco más, y así nació 'La última muerte de Boris Grushenko'.

Tú a Boston y yo a California

¿Recuerdas 'Tú a Boston y yo a California', la película de gemelas separadas al nacer cuyo 'remake' protagonizó en los 90 Lindsay Lohan? Su versión original es 'The Parent Trap', una expresión según la cual dos personas se alían para ocultar algo.

¡Jo, qué noche!

La película de Martin Scorsese de 1985 tiene un título más acorde a nuestros días, 'After Hours', algo así como "después de cerrar". En la fecha de su estreno la titulamos '¡Jo, qué noche! '.

Con faldas y a lo loco

Terminamos con uno de esos clásicos que, a fuerza de escuchar su traducción, hemos terminado amando. 'Con faldas y a lo loco' se tituló originalmente 'Some Like it Hot' ("a algunos les gusta caliente"), un pícaro juego de palabras con un tipo de jazz. Recuerda que sus protagonistas eran músicos.