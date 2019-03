El Papa que no cree en Dios también fuma

LA ÚLTIMA FRONTERA DE LA IRREVERENCIA SE TOPA CON LA IGLESIA

Médicos que no quieren curarte si no tienes una enfermedad rara ('Dr. House'), presidentes de EE UU perversos que niegan la democracia ('House of Cards') o genios de la publicidad incapaces de serle fiel a nada o a nadie ('Mad Med'). La irreverencia de los personajes de las series de televisión parece que ya se hubiera agotado. Pues no. Existe un Papa que no cree en Dios, sino en sí mismo, un Papa que también fuma y juega al billar.