Ocho teorías de Juego de Tronos que debes recordar para la próxima temporada

1. Bran Stark es el Rey de la Noche

Una de las suposiciones más comentadas (y más bonitas) de la temporada ha sido la de que Bran Stark puede ser el Rey de la Noche. ¿En qué se basa? Desde que en la sexta entrega, la muerte de Hodor nos confirmara la relación entre el joven Stark y las visiones temporales, hay quien afirma que pudo haber viajado al pasado para prevenir la amenaza del Norte. Es posible que, con esa intención en mente, se metiera en la piel del hombre al que los Niños del Bosque convirtieron en el Rey de la Noche, pero no pudiera impedirlo y se transformara en él. Muchos fans han desechado la tesis: Bran es testigo de las visiones, pero no puede intervenir en ellas.

2. Bran y sus conexiones con el tiempo

La teoría de que Bran es el comandante de los Caminantes Blancos explicaría ciertas paradojas de la serie, como que el Rey de la Noche se adelante a las acciones de Jon y compañía (como la batalla más allá del Muro de la séptima temporada), o que no se haya decidido a matarle aún. No obstante, la conexión del Stark con el tiempo da lugar a muchos más argumentos, como el de que el Rey de la Noche también es un verdevidente, y que por eso ve a través del humano; el de que Bran volvió al pasado para convertirse en el Cuervo de Tres Ojos, o que incluso él sea Brandon Stark, el creador del Muro, construido para ralentizar la amenaza de los Caminantes.

3. Tyrion también es un Targaryen

Ahora que por fin sabemos que Jon Nieve es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, queda en el tintero otra hipótesis de parentesco que los incondicionales de la saga mantienen desde hace mucho tiempo: que Tyrion Lannister es un Targaryen. ¿De dónde surge? De la posibilidad de que el hijo de Tywin lo sea realmente de Joanna Lannister, su madre biológica, y de Aerys, Rey Loco, que podría haberla violado. Eso explicaría el odio que Tyrion causó en el que creía su padre, y daría alas a la suposición de que él puede ser uno de los jinetes de los tres dragones de Daenerys, junto a ella y al antes bastardo de Ned Stark. Pero ahora nos falta Viserion, ¿no?

4. ¿Convertirá el Cuerno Dragón a Viserion?

Una trama menor del original literario que ha vuelto con fuerza tras las últimas revelaciones de 'Juego de Tronos'. ¿Y si la función de Euron Greyjoy en todo esto, en lugar de ayudar a Cersei a liderar a los Mercenarios de la Compañía Dorada, es mucho más ambiciosa? En las novelas, el tío de Theon y Yara es uno de los descubridores de Cuerno Dragón, un arma capaz de convertir a los dragones a su favor, y puede que el viaje que se anuncia al final de la séptima temporada sea para hacerse con él. Esto nos devolvería la esperanza de que Viserion retornara a brazos de su madre, pero Cersei también podría hacerse con ello para plantar cara a la Reina Targaryen.

5. Cersei y la teoría del Valonqar

Otra de las tesis más jugosas de la serie hace referencia al destino de Cersei Lannister. En el comienzo de la quinta temporada, somos testigos de la profecía que la Bruja Maggy la Rana leyó en el futuro de la protagonista: vería morir a sus tres hijos y ella moriría a manos del "hijo menor", "valonqar" en las novelas. ¿A qué vástago se refiere, si Tommen ya falleció? Algunos afirman que es Jaime, que no es el pequeño de los Lannister (a no ser que confiemos en la idea de Tyrion Targaryen) pero sí menor que Cersei. No es nada descabellado si pensamos que se ha vuelto contra ella. ¿Y qué hay del embarazo de Cersei? Puede que el bebé no llegue a nacer.

6. El príncipe prometido de Melisandre

Ahora que se acerca el enfrentamiento final con los Caminantes Blancos, ha resurgido el plan maestro de Melisandre, su premonición del "príncipe que fue prometido" como arma decisiva para derrotar al ejército blanco. ¿A qué se refiere? A un personaje que será reencarnación de Azor Ahai, el guerrero que evitó la Larga Noche miles de años atrás. Todo señala que serán Jon o Daenerys, ya que, según afirma esta profecía, descienden del linaje del dragón y nacieron (o renacieron) entre sangre, sal y humo. Hay quien propone a Jaime; no es un Targaryen, pero si se atreve a matar a Cersei, puede convertirse en herramienta clave para vencer a los muertos.

7. ¿Se volverá Tyrion contra Daenerys?

Uno de los últimos planteamientos creados por la serie parte del episodio final, de la escena en que Tyrion observa con rostro intrigante cómo Jon visita a Daenerys en su camarote. ¿Teme que el romance entre los dos dé al traste con su estrategia o hay algo más? Hay quien sugiere que el pequeño de los Lannister puede haberse vuelto contra la Reina Targaryen y el Rey en el Norte después de conversar con su hermana y sentirse culpable por la muerte de sus sobrinos. Según este argumento, Tyrion podría apoyar la traición de su hermana en la guerra, o incluso garantizar que el hijo de Cersei gobierne tras Daenerys, que no puede concebir. ¿O sí puede?

8. Sam es el narrador de 'Juego de Tronos'

Una teoría bastante genérica y sencilla, pero de las más entrañables de toda la ficción. ¿Es Sam Tarly el narrador de todo lo que hemos estado viendo en 'Juego de Tronos'? La función del inteligente amigo de Jon Nieve, que acudió a la Ciudadela para convertirse en Maestre, es muy importante a la hora de revelar la historia de Poniente, pero puede ser además el custodio de todo lo que está pasando en el presente. Uno de los desencadenantes de esta hipótesis es el gran astrolabio que vemos cuando Sam llega a la biblioteca de Ciudadela, similar al que preside la cabecera de la serie. ¿Y si Tarly es los ojos a través de los que hemos sido testigos de todo?