Lleva ocho años de viaje por el mundo hasta toparse contra el muro que quiere construir Trump

El mundo de las fobias es la pescadilla que se muerde la cola: Yo misma, a fuerza de leer y escuchar estos días tantos testimonios acerca de fobias diversas, me he visto particularmente hundida en la mía propia, sintiendo un vuelco al corazón cada vez que alguna persona me confesaba tenerla también. Pero lo peor ha sido cuando, ya enredada en la escritura del artículo, he comenzado a sentir cierta transferencia de algunas de las fobias que me han sido relatadas, hasta el punto de no querer especificar aquí cuáles son estas fobias contagiosas, puesto que el explicarlas fortalecería sus cimientos y las asentaría aún más en mi psique.