Netflix crea cepas de marihuana para ver sus series

The Netflix Collection se venderá únicamente como parte de un evento en Hollywood para aquellos pacientes que tengan acceso legal a la marihuana con receta médica.

La empresa asegura que las cepas tienen nombre de series como 'Orange is the new Black', 'Santa Clarita Diet' o 'Arrested Development'.

Netflix afirma, además, que cada variedad de cannabis se cultivó para que su consumo se adaptara al tono de cada una de las series que le dan nombre a las cepas, de más hilarante a más relajante.

Además de para estar presente en el evento de medicinas alternativas, Netflix, de nuevo, usa este lanzamiento de variedades de marihuana para promocionar una nueva comedia -'Disjointed'-, protagonizada por Kathy Bates, en la que se narra la historia de una mujer que tiene una tienda en la que despacha marihuana medicinal.

Para evitar contenciosos legales, Netflix confirma en un comunicado que no ganará dinero en la venta de estas nuevas marcas de marihuana, que solo tendrán acceso a ella los pacientes con tarjeta sanitaria para su uso medicinal y que la venta solo está restringida al periodo de promoción.

El cannabis para uso terapéutico está autorizado en varios estados de EE UU e incluso, en algunos de ellos, su consumo para uso recreativo es legal para los mayores de 21 años.

Es el caso de estados como California, Massachusetts o Nevada, cuyos votantes aprobaron en las urnas su legalización justo el día en que Donald Trump ganaba las elecciones a la presidencia de los EE UU.