El mundo necesita más superheroínas: no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia

"Si no lo ves, no puedes serlo". Es la máxima que guía una de las grandes reivindicaciones actuales en el cine y en la televisión. Lo que las películas y las series no son capaces de reflejar, no existen para el gran público. No existen las mujeres líderes. No existen las personas gais ni transexuales, ni otros miembros del colectivo LGTB.

No existen los personajes negros, tampoco los asiáticos. Está claro que la cuestión no es que no existan, sino que no ocupan el lugar que deberían en la cultura pop, y eso es culpa de la industria, de las limitaciones de acceso a los puestos de escritura, creación, protagonismo, etc. "Si no ves, no puedes serlo" es también la máxima de las teorías de la representación, que apoyan precisamente eso. Necesitamos cine y televisión que incluya todas las realidades posibles, de género, identitarias, raciales, sexuales…

Capitana Marvel | Agencias

Y no lo decimos nosotros, aunque somos férreos defensores, sino la ciencia. La actualidad ha recuperado el eterno debate en forma de un estudio, realizado por la cadena británica BBC y el Women's Media Center, titulado SuperPowering Girls.

Imaginas por dónde van los tiros, ¿no? Con motivo del estreno de la última temporada de 'Doctor Who', a quien por fin (y no sin gran polémica) da vida una mujer, Jodie Whittaker, la investigación pone de manifiesto la necesidad de referentes femeninos en los que las niñas y las adolescentes puedan encontrar inspiración. Es una conversación oportuna en Hollywood: un año después del Me Too, que puso en jaque la misoginia de la industria (no solo en cuanto a los crímenes sexuales, también a los puestos de poder), las historias creadas y protagonizadas por mujeres son más importantes que nunca.

Pero, ¿qué dice exactamente 'SuperPowering Girls'? Los resultados del estudio concluyen que las chicas entre 15 y 19 años son mucho menos proclives que los chicos a definirse a sí mismas como valientes y confiadas (con una diferencia del 70 al 80% entre las primeras y los segundos) y a sentirse escuchadas (el 40 frente al 60%). Además, tanto ellas como ellos creen que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de convertirse en líderes.

Pero no todo es negativo. Las adolescentes también opinan que las películas con superheroínas fantásticas las animan a sentirse mucho más motivadas y optimistas, y a pensar que pueden lograr todas las metas que se propongan (con fuerza entre las chicas negras, menos representadas). Creen asimismo que no hay suficientes personajes de este tipo; si los hubiera, sería casi invencibles.

SuperGirl | Agencias

Pues claro que la representación importa

El estudio de BBC y Women's Media Center sostiene, como decíamos antes, una teoría clásica de la cultura: que la representación es importante, que las historias y los personajes inspiran a su público a hacer cosas, a "ser cosas".

Seguro que no es la primera vez que escuchas algo así, ¿verdad? Hay un caso paradigmático: Expediente X. Investigadores de los 90 afirmaron que el personaje de Dana Scully, a quien todavía interpreta Gillian Anderson, convenció a muchas jóvenes a dedicarse a las ciencias.

Es algo que también defienden los creadores de la encuesta en torno a Doctor Who. Casi 30 años después del estreno de 'Expediente X', las chicas son aún menos proclives que los chicos a estudiar ciencia, un terreno mayoritariamente masculino. Es otro de los efectos de la representación: fomenta pasiones, carreras, estudios, ambiciones…

En este escenario, el género fantástico y de ciencia ficción aporta un toque mágico al asunto. En estas películas y series, la imaginación es un factor clave, y los personajes (por el prefijo "super" que va asociados a ellos) son capaces de proezas que jamás lograremos los humanos. La Doctor Who de Jodie Whittaker es una figura oportuna y de actualidad, pero recordemos que el cine nos ha dado recientemente a la 'Wonder Woman' de Patty Jenkins y Gal Gadot, y que 'Capitana Marvel', con Brie Larson, también está en camino.

No olvidemos a las mujeres de 'Black Panther', ni las alegrías que 'Supergirl' le está dando a los fans de DC, ni el proyecto de la Batwoman lesbiana que prepara la misma franquicia. Si existe un momento ideal para dar alas a la creación de las superheroínas es sin duda este, y muchas jóvenes lo agradecerán.