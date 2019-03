Las 10 mejores escenas de sexo de las series de 2017

Juego de Tronos

No podemos empezar por otra. Está claro que uno de los personajes más memorables de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' (tal vez de todo 2017) ha sido el trasero de Jon Nieve. El Rey en el Norte y Daenerys Targaryen resuelven en el último episodio esa tensión romántica y sexual que los guionistas se han empeñado en colarnos, y aunque no es una escena especialmente tórrida, ha sido de las más comentadas del año. Salta a la vista por qué, ¿no?

Outlander

Outlander | Agencias

Esta serie de aventuras temporales y amorosas nunca falla. 'Outlander', adaptación de la saga homónima de Diana Gabaldon, sobre una enfermera del siglo XX y un rebelde del XVIII que se enamoran (es una historia muy larga), nos ha dado en estas tres entregas bastantes momentos de cama para recordar. Sam Heughan y Caitriona Balfe, sus protagonistas, tienen una química brutal, y el reencuentro de sus personajes tras años separados culmina justo como imaginas.

American Gods

Una serie tan extravagante y retorcida en sus tramas y en su planteamiento visual como en sus revolcones. El cuarto episodio de 'American Gods', creada por Bryan Fuller ('Hannibal') a partir del original literario de Neil Gaiman, nos sorprendió con la escena de sexo homosexual más curiosa de la historia de la televisión. Dos personajes fantásticos, Salim y The Jinn, coinciden en un taxi en pleno Manhattan, y lo que sucede después da para pensarse lo de las duchas frías.

The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale | Agencias

Otra de las secuencias más incendiarias de 2017 ocurre precisamente en una serie en la que el sexo está casi ausente; las violaciones, por desgracia, no. 'The Handmaid's Tale', ganadora del Emmy al Mejor drama del año, nos traslada a una dictadura en la que se viola a las mujeres de forma sistemática y se las obliga a procrear. Pero hay un encuentro sexual, entre June y Nick, que sí lo mueve el deseo, y da lugar a los minutos más sensibles de tan desoladora ficción.

Insecure

Insecure | Agencias

La serie 'millennial' que ha tomado el testigo femenino de 'Girls' en HBO, 'Insecure', ha dado de qué hablar por muchos motivos, y uno de ellos es esta incómoda y divertida escena. Issa, su protagonista, queda con Daniel, un rollo esporádico, y se anima a hacerle una felación, pero él se viene demasiado arriba y el resultado es un tanto decepcionante para ella. Causó polémica, ya que la ficción aborda aquí el cliché de que las chicas negras no suelen practicar sexo oral.

Riverdale

En este caso hablamos de un sutil prólogo romántico, pero recordemos que 'Riverdale' es una serie dirigida al público adolescente y que además se emite en Estados Unidos en una cadena en abierto. Aun así, esta ducha de Archie Andrews generó un pequeño fenómeno en las redes sociales, sobre todo cuando Veronica Lodge se metió bajo el agua junto a él. KJ Apa y Camilla Mendes son una de las parejas televisivas más sexys del momento, y aquí lo demuestran bien.

The Defenders

Si en las listas de lo más lubricante de 2016 incluimos la escena de sexo entre Jessica Jones y Luke Cage, en 2017 es el segundo el que repite. El héroe de Harlem a quien da vida Mike Colter y Claire Temple (Rosario Dawson) han vuelto a dejar el pabellón de Marvel y Netflix muy alto, esta vez con el 'crossover' 'The Defenders'. Tras el reencuentro entre Luke Cage y la enfermera de los superhéroes, no quedó mueble en pie. Por algo es el hombre más fuerte del mundo…

The Deuce

The Deuce | Agencias

Es complicado que una serie que trata la prostitución y el nacimiento del porno tenga un recorrido sensible, pero David Simon, creador de 'The Wire', lo ha conseguido con 'The Deuce'. Que, además, es una de las propuestas más feministas de 2017. La cuestión que nos ocupa es que James Franco protagoniza junto a Margarita Levieva uno de los momentos sexuales estrella de la serie: Frankie y Abby resuelven su tímido romance sobre una mesa de billar.

The Girlfriend Experience

Uno de los títulos catódicos que mejor desarrolla temas como el poder, el sexo y el deseo es 'The Girlfriend Experience', 'remake' de la película homónima que dirigió Steven Soderbergh hace unos años. Si la primera temporada ya nos dejó reflexionando sobre la prostitución, la segunda entrega se arriesga con un enfoque más original: la complicada relación entre una ejecutiva y una 'escort'. Sus escenas juntas son tan atrevidas que cumplen las expectativas.

The Bold Type

Terminamos con una serie estadounidense algo más desconocida en España, 'The Bold Type', de la cadena juvenil Freeform, sobre tres jóvenes que trabajan en una revista femenina. Una de sus tramas más aclamadas es el idilio lésbico entre Kat y Adena, y también lo han sido los tres minutos en que por fin consuman esa tensión creada. No hay desnudos ni sexo explícito, sino romance, pero escenas LGTB como ésta siempre serán bien recibidas en televisión.