Las locuras y excentricidades de un genio llamado Stanley Kubrick, casi 20 años después de su muerte

Kubrick, al igual que Salinger, Malick o Roth, rara vez concedía entrevistas, esto no hacía sino contribuir al endiosamiento del cineasta, y claro, cuando esto sucede, todo tipo de mitos y leyendas, realidades y ficciones. se funden en un personaje hiperbólico, caricaturesco, extraño, misterioso y divertido. Y esa es mi misión, repasar algunos de esos hitos, verdaderos o falsos, que hacen de Kubrick uno de los personajes más singulares del siglo XX.

1.- RECHAZÓ EL EXORCISTA

Tras el fracaso de crítica y público de Barry Lyndon, Kubrick buscaba desesperadamente un proyecto que fuera estimulante para él y atractivo para el público. El terror era lo que él perseguía por aquel entonces, y uno de esos proyectos fue 'El exorcista', proyecto que rechazó. Curiosamente, años después, durante la preproducción de 'El resplandor', obligó a los actores a ver 'Cabeza Borradora', de Lynch, 'La semilla del diablo', de Polanski, y por supuesto, 'El exorcista', de Friedkin.

2.- EL RÉCORD GUINNESS DE 'EL RESPLANDOR'

'El resplandor' es un manantial de anécdotas. Durante el proceso de guión, Stephen King recibió una llamada a las tres de la madrugada, obviamente King estaba durmiendo, pero aun así descolgó el teléfono. Al otro lado, Kubrick, quien simplemente llamó a King a tan intempestivas horas sólo para preguntarle si creía en Dios.

Kubrick no pudo rodar personalmente los planos de inicio de 'El resplandor' a causa de su aerofobia. 'El resplandor' fue nominada a los Razzie en la categoría de peor actriz protagonista y peor director, no ganó ninguno. La utópica búsqueda de la perfección del director ha provocado cosas como que 'El resplandor' tenga el récord Guinness de tomas repetidas en una película, 140 (El otro récord Guinness que posee Kubrick es el del rodaje más largo, quince largos meses estuvo con su última película, 'Eyes Wide Shut').

3.- MONTÓ PARA LA NASA LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA

Antes he mencionado 'Barry Lyndon', cuya única fuente de iluminación fueron las velas, en el siglo XVIII no había luz eléctrica y por lo tanto nadie vio ni un sólo foco durante el rodaje ¿Cómo consiguió esto Kubrick?, presuntamente, gracias a unas lentes llamadas Zeiss y prestadas exprofeso por la NASA, quienes le debían un favor al director del Bronx ya que años antes, éste filmó y montó la llegada del hombre a la luna en 1969, un año después de '2001: Una odisea del espacio'.

A quien le interese el tema, recomiendo el documental, 'El lado Oscuro de la luna'. Y ya que estamos en el cosmos, decir que la personalidad obsesiva de Kubrick le llevó a estar durante cuatro años junto a investigadores de la NASA hasta asegurarse de que todos los adelantos tecnológicos estuvieran presentes en 2001.

El nombre original del súper famoso ordenador HAL 9000 iba a ser IBM 9000, pero la marca no lo permitió, y a Kubrick se le ocurrió un ingenioso juego de palabras en el que usó las tres letras del abecedario inmediatamente inferiores a IBM, es decir, HAL.

4.- COMPRÓ LA CANCION DE 'LA NARANJA MECÁNICA'

El tema 'Singing in the rain', que Alex canta y baila durante la paliza y violación del escritor y su mujer en 'La naranja mecánica' no estaba en el guion. Kubrick le pidió a Malcolm McDowell que improvisara algo y éste cantó la única canción que el actor conocía. A Kubrick le gustó tanto esa mezcla de musical y ultra-violencia que compró los derechos de la canción por 10.000 dólares.

5.- LLAMÓ A NICOLE KIDMAN ANTES DE MORIR

Podría estar así horas, pero en algún momento debo parar. Qué mejor final que hablar del final. Kubrick murió montando 'Eyes Wide Shut'. Su protagonista, Nicole Kidman, reveló al National Enquirer que Kubrick la llamó dos horas antes de morir y le dijo textualmente: “nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar”.