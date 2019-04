¿Te has dado cuenta de que el género zombie se apoya en personajes femeninos y raciales?

Antes de 1968 los zombies no existían, había referentes pero no se parecían en nada los que ahora conocemos. Todo comenzó con una peli autoproducida, “La noche de los muertos vivientes”, que se rodó de forma indie y con unos recursos de guerrilla, de hecho: es en blanco y negro porque no tenían pasta para pagar película en color, se rodó con rollos de pelis sobrantes y donde casi nadie cobró por participar. Pero todo esto no es lo importante.

La principal aportación de esa película de 1968 no tiene nada que ver con el esoterismo o con el cine de bajo presupuesto, sino con la igualdad. Rodada en una época de disturbios raciales en EE.UU y, cuando la posición de la mujer seguía muy subyugada, George A. Romero tuvo la idea de darle el personaje protagonista de la peli a una mujer, y que el coprotagonista fuera negro. ¡Olé tú!

Noche de los muertos vivientes 1990 | InterCom

Porque, aun hoy estamos a vueltas con el famoso test Betchel, que analiza si las mujeres que aparecen en las películas son realmente independientes de sus parejas o de los clichés. Y aunque no existe un test similar en cuestiones raciales, lo cierto es que durante mucho tiempo los afrodescendientes no aparecían así porque sí en la ficción americana, a menos que encarnasen a personajes que tuvieran serios conflictos con la ley.

El cine de zombies sigue ese patrón racial y de género

Lo que ocurre en 'La noche de los muertos vivientes' se ha repetido en muchas otras películas de zombies y sagas, a modo de homenaje o de superstición. Todo se inicia con un personaje femenino, Bárbara, que descubre que el mundo ha cambiado, que los muerto vuelven a la vida y que todo se pone muy chungo. Entonces, al ratito, conoce por casualidad a Ben, un hombre negro que también está tratando de sobrevivir a “la infección”.

Dawn of the Dead | Universal Pictures

Esto que acabo de contar se narró de la misma manera en el remake de 1990. Y ha sido un patrón al que se ha recurrido casi de forma milimétrica en grandes éxitos del cine zombie. Hay unanimidad en decir que la mejor peli de muertos vivientes de la historia es 'Dawn of the dead', de 2004, donde Sara Polley interpreta al equivalente de Bárbara, una enfermera que acaba perdida por los suburbios y que se encuentra con Ving Rhames, un policía negro, y juntos conforman el núcleo protagonista de la peli.

The Walking Dead | AMC

Curiosamente The Walking Dead fue la excepción a todo esto, pues en su primera temporada (y en sus cómics) no había un protagonismo especial en los personajes femeninos, ni el aporte racial era sustantivo. Aunque Glenn, el surcoreano tuvo bastante protagonismo durante las primeras temporadas. Pero poco a poco la cosa fue cogiendo fuelle y regresó al redil con personajes afrodescendientes como Morgan y Michonne; y el carisma femenino fue cogiendo mucho carisma con Carol y Maggie.

Y ahora, la nueva generación

Black Summer | SiFy

Cuando ya estábamos agotados de TWD y parecía que el género se moría por saturación y falta de ideas, llega una nueva ficción de mano de Sify, 'Black Summer', una nueva serie de zombies que se ha estrenado este mismo año y que rescata todo lo que habíamos perdido con la saga de Kirkman. Es una buena serie de supervivencia, está contada de forma segmentada y aunque utiliza zombies rápidos tiene todo su sentido.

Y la protagonista es una mujer que se queda sola, en el medio del caos y que se topa con un hombre negro, y juntos emprenden un camino incierto hacia la supervivencia. Una vez más, el género zombie enarbola orgulloso la bandera del poder femenino y de la apuesta por personajes raciales. Además, hay un añadido racial muy sorprendente, una japonesa que no habla ni una palabra de inglés y que permanecerá presente y muy activa en todas las tramas.