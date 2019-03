Harry Potter se convierte en el símbolo de la lucha por el control de armas entre los jóvenes de Parkland

De los fenómenos que ha alumbrado la cultura popular en los últimos 20 años, el de Harry Potter ha sido uno de los más masivos, y uno de los más bonitos e inspiradores. No solo nos ha dado personajes e historias que han marcado a dos generaciones, sino que además nos ha enseñado el poder de la magia y la fantasía como imaginación, y de la amistad, la unión y la valentía para luchar contra las fuerzas letales que nos amenazan.

"La felicidad se puede hallar en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz". Es una frase del mítico profesor Albus Dumbledore, pero también una que Cassidy Stay pronunció en 2014, en Spring, Texas, en un acto por la memoria de sus padres y cuatro hermanos, que perdieron la vida en un tiroteo provocado por el exmarido de su tía. Cassidy tenía por entonces 15 años.

Las series y películas que vemos, las historias en las que nos sumergimos, los personajes con los que nos topamos, resuenan en nosotros durante toda la vida, y Harry Potter ha encontrado un eco especial en los movimientos por el control de armas en Estados Unidos.

La tragedia del instituto de Parkland, Florida, el 14 de febrero, en la que murieron 17 personas y 17 resultaron heridas, a manos de Nikolas Cruz, de 19 años, ha sido la última masacre del país, y ha reabierto el debate sobre la necesidad de legislar el acceso y el uso de armas de fuego. También generó la Marcha por nuestras vidas, que ha movido a miles de estudiantes norteamericanos a exigir protección y justicia. Son los jóvenes quienes luchan ahora, y Harry Potter es su inspiración.

"Crecimos con Harry Potter. Pues claro que vamos a pelear"

La presencia de la obra de J. K. Rowling en el ideario combativo adolescente es casi lo único positivo que hemos sacado en claro de la matanza de Parkland. Charlotte Alter, periodista y corresponsal de la cabecera estadounidense 'TIME', lo expresaba así en Twitter: "no solo es una generación que ha crecido entre tiroteos de escuelas, también es una generación que ha crecido leyendo 'Harry Potter".

Y estuvo muy acertada. Como recoge 'Teen Vogue', Emma González, una de las jóvenes fundadoras de la iniciativa Never again, explicó en una entrevista que es fan de heroínas magas como Ginny Weasley y Luna Lovegood. Referencias afines tiene David Hogg, uno de sus compañeros más mediáticos, que comparó al gobernador de Florida, Rick Scott, republicano, con Lord Voldemort, el gran villano de la saga y némesis de Potter.

Y eso solo fue el principio de un movimiento que culminó en la Marcha por nuestras vidas, que la plataforma Never Again lideró junto a miles de estudiantes en Washington, con réplicas en muchas otras ciudades, el pasado 24 de marzo.

Su consigna, la necesidad del control de armas. Su arma, su voz y las referencias de Harry Potter. En esas movilizaciones se vieron multitud de pancartas inspiradas en las novelas. "Si los alumnos de Hogwarts pudieron con los Mortífagos, nosotros podremos con la NRA", en referencia a la Asociación Nacional del Rifle. "¿Pensabais que los niños que crecieron con 'Harry Potter' y 'Los juegos del hambre' se iban a dar por vencidos?". "Crecimos con 'Harry Potter', Marvel y 'Star Wars'. Pues claro que vamos a pelear".

Son los jóvenes quienes lideran el movimiento

Pero, ¿de verdad 'Harry Potter' es tan política? Pues sí, no hay más que verla y leerla. Es uno de los grandes ejemplares de ficción adolescente de nuestra era, pues muestra el paso de la niñez a la juventud, y cómo sus protagonistas se enfrentan a situaciones oscuras y letales, como el recordado asalto a Hogwarts y el duelo con Voldemort.

Y precisamente de ahí nacen los referentes más guerreros de sus lectores y espectadores. De hecho, existe hasta un estudio que afirma que los fans de las aventuras y desventuras de Harry Potter son más propensos a rechazar a Donald Trump y sus políticas. Como explicó Diana Mutz, la autora de esta tesis, "es imposible que los lectores de 'Harry Potter' ignoren las similitudes entre Voldemort y Trump".

Pero tal vez lo más inspirador de todo este fenómeno es que por fin son los jóvenes, contra el pronóstico de muchos, quienes lideran una de las luchas políticas más importantes en Estados Unidos.

Alumnos de Parkland como Emma González y David Hogg, que no superan los 20 años, fundaron la iniciativa Never again para exigir el control de armas, y han sido incluso portada de la prestigiosa revista 'TIME' (y además objeto de campañas de descrédito de los republicanos). También les dedicaron amplia cobertura en 'Teen Vogue', que incluyó a jóvenes afectados por otras tragedias, como las de Newtown o Ferguson, y que ahora son entregados activistas. Esta sí es la generación que cambiará el mundo. Han comenzado marchando por sus propias vidas.