Guía completa de mitología y universo expandido de El Planeta de los Simios

La distopía de ‘El planeta de los simios’ ha ido conformando una mitología propia que la ha convertido en un piedra angular de la cultura popular, metáfora universal de la sociedad base de reflejar nuestros propios conflictos, problemas y autosabotajes a través de una premisa escandalosa que da lugar a la sátira y el comentario social sin descuidar la acción y la peripecia.

Su impacto en el cine comercia no deja de autoperpetuarse con remakes, precuelas y nuevas sagas como la que se cierra estos días, llamada a cambiar la concepción de los blockbusters de efectos especiales para siempre.

Su canon ha ido cambiando y variando, hay un cierto ‘lore’ común que se mantiene intrínsecamente pero sus ficciones han ido creciendo y expandiéndose como semillas esparcidas por los diferentes medios, formatos y plataformas. Los monos tomaron el mundo del entretenimiento y no lo han soltado aún. Repasemos los principales pilares por los que se les puede seguir la pista.

La novela

En 1963, Pierre Boulle, autor de ‘El puente sobre el río Kwai’, publica su novela satírica ‘La Planete des singes ‘, que planteaba un escenario desolador en el que el hombre ha pasado a ser el esclavo. En líneas generales, bastante similar a la célebre película que todos conocemos. El productor Arthur P. Jacobs compró los derechos para la película antes de llegar a ser publicado en Estados Unidos.

La primera saga

Escrita por el habitual de ‘The Twilight Zone’, Rod Serling y protagonizada por Charlton Heston, la primera ‘El planeta de los simios’ se estrenó en 1968 y creó todo un terremoto a su paso. Su éxito generó cuatro secuelas subsiguientes en las que se trataron temas sociales de su momento como la industria de las armas (‘Regreso al planeta de los simios’, 1970), la crueldad animal (‘Huida del planeta de los simios’, 1971) y la guerra racial (‘Conquista del planeta de los simios’).

Así hasta cinco largometrajes que fueron innovadores desde el arte de maquillaje a su concepción de saga que cuenta una sola historia completa en varias entregas, también predefinió la forma en la que se comercializaron a partir de ese momento los productos relacionados con la película y el merchandising.

La serie de televisión

Tras acabar la saga de películas comenzó una serie que tenía lugar 900 años después de la primera película. Aunque en realidad era un planteamiento que ahora conocemos como reboot, tenía al protagonista principal de las secuelas, Roddy Mcdowall, como principal atracción para los aficionados.

A pesar de estar bien considerada, pese a que el tiempo no la ha tratado bien, su debut en la CBS, en 1974, no tuvo el éxito esperado y no pudo competir con el programa de moda de la NBC por lo que no llegó más allá de los catorce capítulos.

Los dibujos animados

Un año después, a alguien le pareció que los simios debían continuar, de alguna manera, en la televisión, de modo que la serie ‘Regreso al planeta de los simios’ debutó en la NBC para volver a durar trece semanas.

A pesar de su flojilla animación, esta adaptación resultaría especialmente interesante al concebir la sociedad de los monos mucho más avanzada tecnológicamente, de forma que era mucho más fiel a la descrita en la novela de Boulle.

Los tebeos

Además de una adaptación de ‘Regreso al paneta de los simios’ Marvel Cómics creó una especie de revista híbrida con cómics y reportajes fotográficos o entrevistas sobre la franquicia de cine y televisión. Llegó a los 29 números y, junto a la adaptación de las películas, se habían escrito nuevas historias que expandían aún más el universo con arte en blanco y negro y gloriosas ilustraciones de portada.

Cómic del Planeta de los Simios | Agencias

La edición británica unía cómics de los simios con una serie regular de Drácula, añadiendo color a las reimpresiones. También hubo una adaptación japonesa al manga, una nueva adaptación de las películas a todo color en los setenta, tiras y anuales con adaptaciones de la serie de televisión, versiones húngaras y filipinas y luego, nuevas adaptaciones y colecciones más modernas que llegan hasta las nuevas películas. Un mundo.

Cómic del Planeta de los Simios | Agencias

Videojuegos

Además de la aventura gráfica de 2001, con motivo del remake, hubo un videojuego desarrollado por John Marvin en 1983 que se creyó perdido durante décadas. Era, básicamente, un antiquísimo y rudísimo ensayo que trataba de llevar a un monigote fuera del planeta, que se representaba con líneas rectas y píxeles que representaban tanto parédes como distintos tipos de gorila.

Los plagios tróspidos

Toda franquicia de éxito que se precie no es franquicia de verdad si no tiene, al menos, una imitación extraña, delirante y, por lo general casposilla, en algún país remoto. Efectivamente, nuestro ‘Planeta de los simios’ tiene sus correspondientes adaptaciones aquí y allá pero la que se lleva la palma como experiencia lisérgica es la japonesa, ‘Time of the apes’

Aunque, vale, la adaptación brasileña es tan erótico festiva como una de Pajares y Esteso, con un concepto de la diversión tan idiota como ‘Humor amarillo’.

El remake de Tim Burton

Ya desde 1988 se empezó a hablar de resucitar la saga con medios modernos y nuevas sensibilidades. Peter Jackson y Fran Walsh, en sus días previos a ‘El señor de los anillos’ fueron una opción. Durante los noventa se habla de Oliver Stone como director y Arnold Schwarzenegger como Robinson, pero la cosa se fue a pique cuando algún productor insistió en que el actor tenía que aparecer enseñando a los monso a jugar al béisbol. Siguieron pasando Chris Columbus, James Cameron, de nuevo Peter Jackson, Michael Bay y Roland Emmerich hasta que Tim Burton se llevó el gato al agua. El resto es historia.