Gracias a lo último de Lars Von Trier, Matt Dillon se suma a mi lista de asesinos en serie cinematográficos favoritos

Matt Dillon es otro de esos actores a los que les pega mucho hacer de tipo raro, oscuro y perverso. Verlo como asesino en serie ha sido un más que agradable regalo navideño. Y no estamos hablando de un asesino en serie cualquiera, sino de uno a las órdenes de uno de tipos más raros, oscuros y perversos del cine actual, Lars Von Trier.

Cuando hablo de mis asesinos seriales favoritos, evidentemente estoy hablando de Jack y de otros pertenecientes al mundo de la ficción. Por desgracia, e inexplicablemente, mucha gente es fan de asesinos seriales pertenecientes al mundo de la realidad. Lo que tú puedes sentir por Los Beatles o Los Rolling otro lo puede sentir por Ted Bundy o Charles Manson. Así que si uso la palabra 'favoritos' lo haré siempre desde la anti-frivolidad.

Cine y crimen. Siento absoluta fascinación y atracción por ambas cosas. Esto quiere decir que he consumido ingentes cantidades de material: ficticio y real, y no estoy hablando precisamente de snuff movies, me parecería muy loser ir a la cárcel por un artículo. En un ejercicio de honestidad, creo que en poco más de 800 palabras uno no puede aspirar sino a unas cuantas recomendaciones más allá de 'Seven' o 'El silencio de los corderos'.

En muchas ocasiones, y estoy hablando desde la pura subjetividad, mis asesinos favoritos no han sido correspondidos con grandes películas. Por ejemplo, hablaba antes de Bundy y Manson, y lo único que he visto al respecto son 'Ted Bundy' y 'Helter Skelter', dos producciones low cost relativamente aceptables. Lo mismo les sucede a otros como Kemper, Ridgway, Dahmer o Gein, bueno, Gein inspiró tótems como 'Psicosis' o 'La matanza de Texas', pero repito, no he venido aquí para hablar de superhits.

La actriz Janet Leigh en la película 'psicosis', de Hitchcock | Agencias

Un título que me dejó absolutamente loco en su día fue 'Angst', traducida aquí como 'La angustia del miedo'. Su director, Gerald Kargl, quien sólo hizo esta película, puso toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Este asesino es el horror y la violencia en estado puro. Lejanamente recuerda al Alex de 'La naranja mecánica'. Un asesino despiadado y salvaje hasta la extenuación que se cuela en lujosas y apartadas casas para satisfacer su sed de sangre. Algo que podría ser, y más teniendo en cuenta que se trata de un film austriaco, el referente perfecto para el 'Funny Games' de Haneke.

Quien sienta predilección por los estranguladores, le recomiendo estos 3 clásicos: 'El Estrangulador de Boston', 'El estrangulador de Rillington Place', ambas de Richard Fleischer, y 'Frenesí'. Los dos primeros, basados en las vidas de John Christie y Albert DeSalvo. El tercero, uno de mis asesinos hitchcockianos favoritos y de la historia del cine. Y hablando de clásicos, Chaplin, en los años 40, escribió y dirigió 'Monsieur Verdoux'. Imaginaos al siempre divertido y bonachón Charlot disfrazado del famoso asesino de viudas Barba Azul. Muchos no se lo perdonaron.

La naranja mecánica | Seestrena.com

Otro asesino serial que tengo que destacar es el protagonista de la belga 'Ocurrió cerca de su casa'. Una, para muchos, comedia negra, en la que un pequeño equipo de TV, a modo de reality, no quiero dar ideas, filma las andanzas de un psicópata megalómano, retorcido y sin escrúpulos, hasta aquí todo normal. Lo acompañamos mientras acomete una serie de crímenes, a cada cuál más bestia y horrible, y que además acompaña de chistes y comentarios jocosos. Escalofriante es decir poco.

Quiero destacar también una pequeña producción para TV titulada 'Citizen X', que recorre la vida de uno de los psycho killers más famosos de la Unión Soviética y uno de los nombres clave de la historia del crimen universal, Andréi Chikatilo. No hay palabras en el mundo que describan de lo que fue capaz este monstruo. Otra producción para TV más o menos de la época perfecta para este playlist es 'Jack the Ripper', con Michael Caine.

Realista e impecable retrato del más famoso asesino de la historia, Jack El Destripador. Y hablando de serial killers no cazados, los surcoreanos son unos genios del thriller y el psicothriller, y el director de 'The Host' y 'Okja' estrenó en 2003 uno de mis favoritos, 'Memories of murder', en el que todos intentan dar caza a un Zodiac que en la vida real aterrorizó, entre el 86 y el 91, a los habitantes de la provincia de Gyeonggi.

Este es otro de esos artículos que podrían extenderse hasta el infinito, pero tengo que acabar, y lo voy a hacer con 2 títulos made in spain, 'El bosque del lobo' y 'Las horas del día'. El protagonista del primero, Benito Freire, es decir, José Luis López Vázquez, es un asesino serial licántropo que emula las aventuras homicidas de mítico Romasanta. El segundo radiografía la personalidad y vida de Abel, un tipo aparentemente normal que en una vida es el propietario de una pequeña tienda de ropa, y en la otra un frío e implacable psycho killer. En este sentido estamos frente a un estándar, alguien que podría ser tu amigo, tu novio, tu jefe o tú mismo.