De Fariña a La Casa de Papel: Te explicamos todos los títulos de series que no entiendes

Black Mirror

Es un clásico de esas series con titular retorcido que en realidad no es tan complicado si le das un par de vueltas. De hecho, su creador, Charlie Brooker, lo ha explicado en alguna ocasión. La popular ricción 'scifi' se titula 'Black Mirror', "espejo negro", en referencia a la imagen que nos devuelven los dispositivos tecnológicos (la televisión, la 'tablet', el móvil…) cuando se apagan. No solo nos sugiere los peligros de ese futuro probable e hipertecnologizado, sino todo lo oscuro que será capaz de sacar de nosotros mismos… Si nos dejamos.

La casa de papel

Jaime Lorente en 'La Casa de Papel' | seestrena.com

Es la serie más viral del momento, en España y en todo el mundo. Ponte la máscara de Salvador Dalí en (casi) cualquier lugar del planeta y te reconocerán. Pero aún no todos sus fans saben por qué 'La casa de papel' se titula así, aunque su cabecera ya es una buena pista. El atraco de la ficción se realiza en la Casa de la Moneda, donde se fabrican los billetes que usamos en el día a día, y si la has visto, aunque sean solo los primeros capítulos, sabrás que ese detalle tiene mucha importancia en la trama.

Mad Men

Hombres locos, ¿no? Pues algo así, pero no del todo. Muchos vieron las siete temporadas de 'Mad Men' pensando que el significado era una traducción literal del título, y que hablaba de ese mundo de genios dedicados al arte y con vidas personales desastrosas, pero tiene un valor extra que solo entienden al momento los estadounidenses. La expresión "mad men" se refiere a los hombres de la avenida Madison, el enclave de Nueva York donde se concentraban las oficinas de las agencias de publicidad más importantes.

Fariña

FARIÑA | antena3.com

¿Es el apellido del narco protagonista? ¿La ciudad donde se ambienta? Puede que algún amigo o familiar despistado te haya venido con estas, pero no, el nombre que recibe 'Fariña' no puede ser más directo. Es un derivado de la palabra "harina", popularizado tanto en Galicia como en algunos países de Latinoamérica, para referirse a la cocaína. Nacho Carretero eligió este título para el libro original en que se inspira la serie, una investigación periodística sobre el narcotráfico gallego, y la ficción lo ha respetado.

The Wire

Si no fuera por el subtítulo aclarativo que le incluyeron en España, hay quien se habría ventilado las cinco entregas de 'The Wire' sin saber muy bien cuál era el sentido de su título. Así es: bajo escucha. Nosotros solemos utilizar la palabra "wire" en su significado más obvio, el de "cable" (si lo aplicamos a la serie, podríamos decir que es lo que conecta todas sus historias paralelas), pero en inglés también se usa para referirse al sistema de vigilancia y escuchas que usan los policías para atrapar a los criminales.

Anatomía de Grey

Nos ha acompañado durante tantos años que ya nos hemos acostumbrado a su presencia… y también a no entender su título. ¿'Anatomía de Grey'? Grey, la protagonista, ¿no? ¿Y el resto? La serie creada por Shonda Rhimes ('Scandal', 'Cómo defender a un asesino'), que arrasa en audiencias en Estados Unidos desde 2005, debe su nombre a un improbable encuentro entre 'Anatomía de Gray', un popular manual médico, y Meredith Grey, el personaje de Ellen Pompeo en la ficción. Esto no te lo esperabas, ¿eh?

Fringe

Cuántas veces pronunciaste este título hace unos años, cuando necesitabas vicio de ciencia ficción después del final de 'Perdidos' y te enganchaste a la siguiente propuesta de J. J. Abrams. Cuántas veces lo hiciste sin saber muy bien a qué te referías. Pues bien, el título de 'Fringe', protagonizada por Olivia Dunham y los Bishop, hace referencia a la unidad de investigación de la "ciencia fringe", algo así como ciencia marginal o ciencia en el filo entre lo científico, lo paranormal y lo sobrenatural.

Halt and Catch Fire

Es probablemente el título más incomprensible de la televisión moderna, pero si la has visto (si no ya estás tardando, es un serión) tal vez recuerdes que los creadores nos lo explicaron en la primera escena. 'Halt and Catch Fire' narra los retos a los que se enfrenta un grupo de programadores en la revolución tecnológica de los años 80, y se titula así en homenaje al comando de computación del mismo nombre: pone al ordenador en un estado de competitividad que lleva al usuario a perder el control. Buena metáfora.

Orphan Black

Otra producción que nos tuvo intrigados durante años fue 'Orphan Black'. Si eres amante de las series ya sabes a cuál nos referimos: la genial Tatiana Maslany da vida a multitud de clones perseguidos por una misteriosa organización. Sus creadores ya adelantaron que la expresión que da nombre a la ficción encerraba parte de la resolución de su misterio, y lo explican mejor en el último episodio: es el título de las memorias de orfandad y persecución de una de las protagonistas. Esa que no habla muy bien inglés…

Breaking Bad

Walter White en 'Breaking Bad' | Agencias

Tantos años enganchados y sin enterarnos de nada. Bueno, no de nada, sino de qué significa realmente su título. 'Breaking Bad' es una frase hecha que se utiliza para ilustrar el descenso a los infiernos de Walter White desde que era un entrañable profesor hasta que se convirtió en Heisenberg, emperador de la droga. ¿Que cómo lo podemos traducir? La traducción literal sería algo así como "volviéndose malo" ("break" como "rebelarse" y "bad" como "malo"), pero tal vez lo más apropiado en español sea "echándose a perder".