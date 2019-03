Facebook e Instagram censuran el cine para Chicas y Maricas por incitación al odio

Chicas y Maricas nació como un fanzine creado por Julián que imitaba a las revistas para 'teenagers' que todos leíamos cuando éramos adolescentes. ¿Quién no se acuerda de Ragazza, Superpop, Bravo o la revista Vale? Este tipo de medios siempre decía que solo lo leían “chicas o maricas” y sí, se decía de forma despectiva.

Sin embargo, Julián y muchos que forman parte del colectivo LGTBI usan palabras como marica o maricón para reapropiarse de ellas y que pierdan el carácter negativo de los que las usan como insultos.

Desde que saliera el fanzine, hasta el lanzamiento del evento de Cine para Chicas y Maricas, Jimina y Julián han recibido críticas por hacer este uso. No son los únicos que utilizan este fenómeno de la reapropiación. @BolliStuff se presentaba en sus videos con un “Hola perras” algo por lo que también recibió alguna queja.

En un directo que realizaron desde sus cuentas personales, comentaron que las cuentas de Chicas y Maricas habían sido eliminadas porque se les había denunciado por incitación al odio por usar la palabra 'marica'.

Se podría pensar que ha sido alguien del sector conservador el que ha decidido reportar al evento, pero al parecer como aclaran Jimina y Julián, las críticas que han recibido siempre han sido desde sectores feministas y del propio colectivo LGTBI y feminista.

Esta polémica pone de relieve dos problemáticas. La primera es cómo desde un mismo colectivo se rechaza la posibilidad de tener una opinión diferente. Dentro del colectivo LGTBI o dentro del feminismo existen varias corrientes y opiniones distintas, y el hecho de que estas existan no significa que unas sean correctas y otras no.

La apropiación de la palabra marica

Que alguien se sienta ofendido por la palabra marica (dentro de este contexto en el que no se usa como insulto) no quiere decir que tenga el derecho a censurar a quien la use. Y la segunda problemática es que esta noticia vuelve a demostrar el fracaso de Facebook a la hora de revisar contenidos.

La red social posiblemente tras recibir la denuncia y leer la palabra marica haya borrado las cuentas sin indagar mucho más en el tema. Pero tras un repaso por la historia de este proyecto, nadie en su sano juicio pensaría que se tratase de una plataforma homofóbica o machista.

Cine Para Chicas y Maricas es un paraíso inclusivo en el que todo el mundo es bienvenido. Es cierto que su público pertenece mayoritariamente al colectivo gay pero no, si eres un hombre heterosexual no te prohíben la entrada. En estas sesiones de cine se celebra sobre todo el cine adolescente y de los 90.

Hemos visto películas como 'Fuera de Onda', 'Jóvenes y Brujas', 'Elvira' o 'Spice World' (una de las sesiones de más éxito y a la que acudí vestida de Geri Halliwell porque en Cine Para Chicas y Maricas puedes vivir el cine a lo grande).

Para la fiesta posterior a la proyección de 'Romy y Michelle', se celebra, además, un baile de fin de curso como en las películas, con su rey, reina o quizá ¿dos reinas? Así que habrá que vestirse para la ocasión.

No sabemos si Facebook reactivará las cuentas de Cine Para Chicas y Maricas, pero muchos pasarán una tarde con Romy y Michelle. Yo, desde luego, me llevo a mi madre.