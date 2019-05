Estos son algunos de los peores especímenes que te puedes encontrar en BlaBlaCar

Este no es el típico artículo anti-BlaBlaCar. Es simplemente una micro-radiografía subjetiva, unos apuntes sobre mis experiencias en el reverso tenebroso de esta app. La parte bonita del Carpooling ya la conocemos. Compartir coche es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), reducir el consumo de gasolina, reducir el tráfico y reducir los costes del viajero. Y es precisamente del viajero de quien voy a hablar.

Porque BlaBlacar, más allá de todo esto, favorece y aumenta las relaciones sociales entre las personas. Personas que incluso llegan a encontrar amigos, pareja o trabajo gracias a esta App. Pero como digo arriba, esta es la parte bonita del Carpooling.

'El Cuñado' es probablemente el espécimen humano de BlaBlaCar que más odio. Suele ser el conductor y suele ofertar el viaje más barato del día, precisamente para que piques. Lo peor es que después nadie escribe nada en los comentarios, ni si quiera tú. Un misterio.

El Cuñado suele decir cosas como: “yo hago esto para conocer gente y para intercambiar experiencias”. Mentira. Los viajeros sólo somos meros testigos de un tipo que no es sino una metralleta verbal de chorradas, estupideces y demagogias. Nunca te dejará hablar, y si lo haces, cualquier cosa que digas será rebatida con la única misión de sentar cátedra. Y no puedes hacer nada, estás atrapado en su coche volviendo de La Coruña a Madrid, es decir, casi 600 Kms, es decir, 5 horas y media.

El 'Tinderboy' o 'Tindergirl', suele ser más habitual el primero. Para él, BlaBlaCar es BlaBlaFuck. A la mínima que vea que alguien se pone a tiro o que crea que se ha puesto a tiro, hará lo que lleva haciendo desde la pre-adolescencia, lanzarse cual león a un antílope. Si la presa es quien ha ofertado el viaje, ya tiene su móvil.

Si no, hará lo imposible para conseguirlo. Los silencios incómodos o recordarle que tienes pareja no será un obstáculo para él. Llegaréis a su destino, y ese mismo día empezarás a recibir un montón de WhatsApps y privados de Facebook e Instagram. No hagas nada, es sólo una mala gripe, se cansará de ti y buscará una nueva víctima en su próximo BlaBlacar.

Hablando de silencios incómodos, 'El Silencioso' o 'Silenciosa' es otro de los especímenes más molestos. Muchos de ellos te dicen que necesitan dormir o que prefieren sus auriculares. Otros ni si quiera te ponen excusas, simplemente permanecen en silencio durante horas. Lo verdaderamente inquietante es cuando sólo viajáis tú y él, se ha hecho de noche, estáis en medio de la nada y empiezas a pensar que quizá tu pasajero no es un pasajero al uso sino un Ted Bundy en potencia.

Al 'Cuenta-vidas' nadie le ha preguntado nada sobre su vida más allá de lo típico para romper el hielo. Da igual, no sólo te contará su vida sino que además se detendrá en aspectos extremadamente insignificantes que harán que tu cabeza haga BOOM! Podría decirse que en este sentido es el enemigo del cuñado. Si viajas con los 2 incluso echarás de menos al silencioso.

'El estupendo' es algo así como la versión Premium del Cuenta-vidas, es decir, alguien que, además de hablar como si fuera hasta arriba de speed, te dirá una y otra vez que su trabajo, su pareja, sus hijos, su casa, sus hobbies, su perro, todo, su vida entera, es mejor que la tuya.

Y no podrás hacer nada al respecto. Una pseudo solución es intentar que éste, el Cuñado y el Cuenta-Vidas se enfrenten, ya que nunca se van a callar, que al menos te ofrezcan un buen espectáculo.

Me he dejado fuera un montón de especímenes. Es imposible abarcar todo el espectro en tan pocas palabras. Como epílogo decir que a veces BlaBlaCar es como quedarse atrapado en el ascensor con el peor vecino del edificio.