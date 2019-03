Estimada, Carrie Fisher, ¿quién heredará tu trono sin caer en el estereotipo de princesa Disney?

En menos de dos meses, el 25 de mayo, se cumplirán cuarenta años del estreno de la primera entrega de Star Wars, una de las películas más revolucionarias y de mayor calado que se han visto en la sala de un cine.

No es una exageración, en un hecho comprobado y estudiado hasta la saciedad. A George Lucas y su saga galáctica el cine le debe mucho, pero también la sociedad. Porque fue él quien dio vida a Leia (Carrie Fisher), un personaje inusual para la época que se convirtió en paradigma rompiendo con el estereotipo de la princesa en apuros que espera a ser rescatada por el apuesto príncipe azul que cabalga a lomos de su corcel. Nada más alejado de su ficticia realidad.

En 1977, y aunque Wonder Woman había abierto camino en la televisión de mano de Lynda Carter dos años antes, los espectadores no estaban acostumbrados a ver un personaje en la pantalla como el que interpretaba una desconocida entonces Carrie Fisher.

Leia era una mujer de armas tomar, inconformista, valiente, de fuerte carácter y que no esperaba a que otro le sacase las castañas del fuego. No se ajustaba al arquetipo de princesa desvalida y en apuros. Rebelde por naturaleza, no se achantaba ni ante el mismísimo Darth Vader (villano donde los haya del cine) y le cantaba las cuarenta al héroe (Han Solo), si la ocasión así lo requería.

Cuarenta años después de su nacimiento y con la triste perspectiva de no poder volver a ver a Carrie Fisher en el papel –falleció el pasado año-, la lógica señala a Rey como su heredera natural. Al menos, en la saga.

Sin embargo y aunque similar en muchos aspectos con el de Leia, lo cierto es que el personaje interpretado por Daisy Ridley no goza ni gozará del calado social del que ha disfrutado y seguirá disfrutando Leia. Principalmente, porque ella, Leia, fue una pionera. Detrás vinieron otras, como la teniente Ripley (Sigourney Weaver) de Alien en 1979 y la Sarah Connor (Linda Hamilton) de Terminator (1984).

Primera imagen de Scarlett Johansson en 'Ghost in the Shell' | seestrena.com

Estrenos como el de esta semana de 'Ghost In the Shell', con una Scarlett Johansson que ya sabe lo que es meterse en la piel de una guerrera nata (lo ha hecho en varias ocasiones como Balck Widow en la saga de Los Vengadores), hacen que nos preguntemos quién recogerá, llegado el momento, el cetro de reina de la ciencia ficción.

El puesto está vacante, Major –personaje salido de un manga– no será quien lo ocupe y no sobran las candidatas. Hay que ser singular, única y rompedora con las ataduras del momento para poder ocupar el puesto vacante.

El camino andado por los personajes femeninos en la ciencia ficción, la fantasía o el mundo superheroico ha sido muy largo desde que Leia irrumpiese en el panorama cinematográfico. Se han ido dado pequeños pasos, pero falta mucho terreno por recorrer. Muchas han sido las que han seguido a la princesa rebelde por antonomasia.

Las mencionadas anteriormente y otras tan duras, significativas e independientes como, por ejemplo, Trinity (Carrie-Anne Moss en Matrix) y Selene (Kate Beckinsale en Underworld). Por no hablar de esa nueva hornada de protagonistas femeninas nacidas en el mundo de lo videojuegos y que dieron el salto al cine como Alice (Milla Jovovich en Resident Evil) y Lara Croft (Angelina Jolie en Tomb Raider). La última, Major, Makoto en el cómic.

Dos firmes candidatas, Imperator Furiosa y Kara Zor-El

Cada aficionado al género tendrá, es posible, a su candidata ideal como heredera del cetro. Y quizá no sea hasta dentro de unos años, incluso de unas décadas, cuando se vea con cierta claridad quién podría ser la nueva princesa Leia de la ciencia ficción. En cine, una de las mejor situadas y con mayores méritos por calado en lo que al empoderamiento femenino se refiere es Imperator Furiosa (Charlize Theron).

Charlize Theron en 'Mad Max: Furia en la carretera' | seestrena.com

No en vano, 'Mad Max: Furia en la carretera' era un auténtico tratado feminista. Era una historia ambientada en un mundo apocalíptico y polvoriento en el que un grupo de mujeres encabezado por ella se revelaba contra el patriarcado brutal, cruel y asfixiante al que eran sometidas. Solo el tiempo dirá si realmente Imperator puede convertirse en reina de la ciencia ficción cinematográfica. De momento, el poso de su personaje está ahí.

Si la búsqueda se extiende a un medio hermano como es la televisión, el abanico de candidatas de abre a un nombre más.

Si bien Wonder Woman es una de las pioneras, series como Buffy y Xena han hecho mucho por derrocar esa imagen que durante décadas nos vendió Disney de princesas desvalidas cuya virtud residía en la obediencia, la belleza, la candidez y su santa paciencia para esperar a que el príncipe les salvase. Un arquetipo del que la casa de Mickey Mouse ha intentando ir alejándose poco a poco en los últimos años. En la era Pixar, princesas como la Cenicienta, la Bella Durmiente o Blancanieves resultan obsoletas.

Los espejos en los que se miran las niñas de hoy en día son, por suerte, otros. Princesas, puede, pero guerreras, aventureras y superheroínas que se forjan su propio destino. O, al menos, así debería de ser. Y en este sentido uno de los mejores ejemplos que ha dado la ficción reciente no se encuentra en el cine, sino en la televisión.

Grant Gustin y Melissa Benoist en 'Supergirl' | Agencias

Allí, desde hace dos temporadas, la independiente y superpoderosa Kara Sanders/Zor-El, (Melissa Benoist) lucha contra los malos, contra una sociedad que a veces no se la toma en serio por ser mujer y prima de y que no necesita ningún Jimmy Olsen o Mon-El para librar y ganar sus propias batallas.

Quizá algún día el mundo se tome en serio a Supergirl como personaje y como serie y se de cuenta del valor que tiene en esta época en la que tanto camino queda por andar para la igualdad en todos los sentidos. En la ciencia ficción, también.