Este gesto de Wonder Woman hará que las niñas entiendan el feminismo

Brazos en cruz, a la altura del pecho, y mirada desafiante. Un gesto sencillo que se ha convertido (o lo hará con el tiempo) en el símbolo feminista de toda una generación. Esa que ha tenido la suerte de nacer en una época donde las princesas desvalidas han pasado de moda.

Wonder Woman (Gal Gadot) arrasa en los cines y en solo unas semanas se ha convertido en todo un icono para muchas niñas y adolescentes que no sabían de su existencia.

¿Qué se esconde tras esa postura la heroína de DC? La explicación del porqué Diana coloca los brazos así es muy sencilla. Lo hace porque de esta manera frena las balas con los brazaletes que lleva puestos.

Wonder Woman | Agencias

Además, es su movimiento estrella, el que desata todo su poder y el que la identifica. Como el de Spiderman lanzando telarañas o el puño cerrado y el alto para volar de Superman. Son gestos que definen al superhéroe, que forman parte del imaginario colectivo y que lo representan.

El de Wonder Woman siempre ha sido ese y es ahora, tras el estreno de su película hace unas semana en Estados Unidos, cuando las redes sociales se han visto salpicadas de niñas y adolescentes que repiten la postura de Wonder Woman en sus selfies, delante de carteles de la película, a la entrada del cine... Una moda que simboliza algo mucho más profundo que simple ‘postureo’.

El mensaje de Wonder Woman ha calado y se extiende entre una nueva generación que tiene en esta superheroína de traje espectacular aunque poco práctico para salvar el mundo (todo sea dicho) un referente que le hará entender lo que significa ser feminista.

El valor social de Wonder Woman

La idea que se plasma en Wonder Woman es nítida: las chicas también pueden ser superhéroes. Superheroínas, para ser exactos. Diana es fuerte, decidida, cabezota, idealista, independiente, noble y poderosa. Pelea sus propias batallas sin necesidad de que un príncipe azul la rescate y le saque las castañas del fuego. No deja que nadie –ni su madre ni Steve Trevor ni el jefe de este– le diga qué hacer y cómo.

Gesto de Wonder Woman | Instagram

Pero que nadie se lleve a engaño, Diana no puede con todo. Necesita ayuda. Nadie puede con el peso del mundo sobre sus hombros sin un poco de apoyo. Es parte también del subtexto de la película. Ser feminista no es considerarse superior al género opuesto o renegar de él. Significa igualdad. Luchar por recibir el mismo trato, por no ser discriminada por razón de género. Wonder Woman es superior por su condición divina, no femenina.

Al igual que ser autosuficiente y tan poderosa como sus compañeros superhéroes no significa renunciar al amor. De eso también hay un poco en la película. Porque es algo inherente al género superheroico. Siempre tiene que haber quien despierte el interés romántico del héroe. La diferencia es que en este caso se invierten los roles habituales. Ella debe salvar el mundo y él, Trevor (Chris Pine), está ahí como bastón para ayudarla en su misión.

La necesidad de Wonder Woman

En un género copado por superhéroes masculinos hacía falta que una superheroína llegase y triunfase. Otras lo intentaron antes que Wonder Woman. Ahí están ejemplos como la olvidable Elektra. Y otras han conseguido hacerse un hueco en franquicias de éxito como Bruja Escarlata o la Viuda Negra. Pero ninguna, hasta ahora, hasta la llegada de Diana Prince, había sido tratada con tanto cariño y respeto.

Es lo que necesitaba una superheroína para triunfar. Los fracasos anteriores no tenían que ver tanto con el interés del público sino con que no se hizo bien. “No es justo decir que no funcionan las películas de superheroínas. Un película puede ser mala o no funcionar, pero eso es independiente del género. Además, no se intenta mucho tampoco”.

Lo decía Krysten Ritter, Jessica Jones en la serie de Netflix, a su paso por Madrid hace unos meses para hablar de una serie en la que interpreta a la superheroína (aunque no quiera) de Marvel.

Carta en Twitter | @pattyjenks

Tenía toda la razón. Las películas anteriores no funcionaron porque no eran buenas. Cosa que sí es ‘Wonder Woman’. Porque tiene todo lo que tiene que tener una historia de este tipo para triunfar. Es divertida, tiene grandes peleas, actores con carisma, un guión apropiado y a Patty Jenkins, quien ha entendido a la perfección al personaje y su importancia social, en la dirección.

Es España se estrena este viernes, pero los ecos del éxito logrado en Estados Unidos llevan sonado semanas en los medios y en las redes sociales. Ha nacido un nuevo referente feminista para las jóvenes y niñas de hoy.

Esas que ya no quieren que su fiesta de cumpleaños temática sea de ‘La Bella y la Bestia’ y piden que sea de ‘ Wonder Woman ’. Esas que quieren cambiar el uniforme de su colegio por el de Diana para estar listas para salvar el mundo. Ejemplos reales. Se los contaba una profesora a Jenkins en una carga que la directora compartió con sus seguidores en Twitter.