Esta película durará 30 días y éste es su trailer de siete horas

‘Ambiance’ se estrenará en 2020 y será proyectada de forma simultánea en varias salas del mundo y online, y a su término todos los archivos y documentación del proyecto serán destruidos para que nunca más pueda volver a verse.

Su autor, el sueco Anders Weberg, no es cineasta profesional, sino filósofo y artista conceptual. Si le buscas en IMDB verás que aun no ha trabajado en ningún otro proyecto audiovisual que no sea este. Lo único que aparece es que está en proceso de producción de ‘Ambiancé’.

Sin embargo, Weberg estrenó en 2014 el primer teaser de este proyecto. Un teaser de 72 minutos de duración (que llegó a 1.622.147 visionados). Se trata de una duración que sin duda le convierte en el teaser más largo de la historia, lo que le convertiría más bien en un largometraje si no fuera porque es la versión más breve de un largometraje que dura un mes.

Tras la publicación de este teaser en Youtube Weberg prometió borrarlo completamente pasado un mes, y cumplió su palabra, ya no queda rastro de este vídeo en la red.

En ese primer teaser no contaba una historia con actores al uso, sino que consistió en una serie de imágenes relacionadas con la naturaleza y el género femenino, aderezadas con música clásica. Vamos, una alegoría, de nuevo: nada de cine de palomitas.

Saludo de los actores después de grabar su plano secuencia de 7 horas

Weberg lanzó en 2016 el segundo trailer, de 7 horas y 2 minutos de duración. Se trata de un plano secuencia de dos personajes en una playa. De hecho, es la misma playa donde Ingmar Bergman rodó la escena de ajedrez de ‘El séptimo sello’. De nuevo marcado récord, probablemente este sea el plano secuencia más largo de la historia del cine.

Llegados este punto, aun faltan 3 años para su estreno e innumerables medios internacionales han llenado páginas sobre el proyecto sin que en el fondo trascienda qué nos quiere decir Weberg con su obra. Lo único relevante parece ser su duración.

La sinopsis del proyecto tampoco ayuda: “Espacio y tiempo se entrelazan en un viaje de ensueño surrealista más allá de los lugares, que resulta en un resumen narrativo lineal abstracto del tiempo pasado con la imagen en movimiento”.

Aun así, ‘Ambiancé’ no será la película más larga de la historia. Otra sueca se llevó ese récord en 2012, ‘Logistics’ con una duración de 35 días y 17 horas, que sigue en tiempo real el transporte de mercancías en barco desde Suecia hasta China. Apasionante.