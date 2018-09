Una actriz porno desvela las prácticas humillantes que soporta cuando rueda bukkake

España es el Hollywood del bukkake

Japón prohíbe la pornografía explícita, por eso todas las pelis porno de japoneses están pixeladas. No se puede ver el pene, y por tanto no se puede ver la penetración. Además, es una cultura con una sensibilidad a flor de piel, tímida y dramática. Ellos acuñaron “kamikaze” y “harakiri”, dos palabras que hablan del honor, la muerte y la vergüenza. No es de extrañar que sea precisamente la cultura japonesa la precursora del tipo de pornografía más humillante, el bukkake.