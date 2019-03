Hay una persona en España que cobra por ver cine malo (y estas son las pelis más asquerosas que ha visto)

¿Alguna vez has tenido que salir del cine porque lo que veías te producía un asco extremo? Tal vez no, estamos anestesiados porque no hay nada que no hayamos visto ya en YouTube.

Sin embargo, hay películas que solo han visto los profesionales, y ellos sí tuvieron que salir de la sala asqueados.

La etiqueta que acuña Paco Fox es “cine basura”. De hecho, ese es el título del largometraje que dirigió en 2016, homenajeando al género (Cine Basura: la película).

Paco Fox tiene un estómago privilegiado, acude a festivales y visiona películas de todo el mundo, rarezas brutales. Los géneros gore, snuff y exploitation no le amedrentan.

Pero hoy le preguntamos ¿de qué pelis te tuviste que salir? Paco Fox nos habla de las películas que no soportó, por desagradables, tramposas y asquerosas.