Diez series muy recomendables que todavía no puedes ver en España

Power

En época de Twitter, 'Juego de Tronos', charlas acaloradas y giros locos, es difícil que una serie que se toma su tiempo llegue al gran público (son los casos de 'The Americans' y 'The Leftovers'), y mucho más si no cuentan con estrellas en su reparto. Uno de los últimos ejemplos es 'Power', que estrenó su cuarta temporada en Estados Unidos, en el canal Starz, hace unos días. Creada por Courtney Kemp Agboh, guionista de 'The Good Wife', es una historia algo 'shakespeariana' sobre un capo de la droga de Nueva York que quiere rehabilitarse como dueño de discotecas.

Fotograma de Skam | Agencias

Skam

Es la 'teen fiction' más aclamada en Europa y todo un fenómeno viral en los países nórdicos. Ya os hemos hablado de 'Skam' porque es imposible no hacerlo; trata debates tan actuales como la dependencia en pareja o la representación LGTB en televisión. No nos cansamos de recordarla; es la serie noruega, estrenada en 2015, que ha conquistado al público joven europeo gracias a la naturalidad de sus actores y sus temas centrales. Cada temporada está protagonizada por un personaje diferente (la de Isak ha sido la más aplaudida), y la cuarta ha sido la última y final.

The Carmichael Show | Agencias

The Carmichael Show

Resulta un tanto comprensible que 'The Carmichael Show' no haya llegado a España, porque los debates raciales no tienen tanto protagonismo en nuestra opinión pública, pero está claro que todas las cuestiones que aborda son de un gran interés actual. Producida y protagonizada por Jarred Carmichael, monologuista estadounidense, es una divertida 'sitcom' sobre los desencuentros de un joven de novia progresista y familia conservadora. Temas como el derecho a las armas o los disturbios sociales entre la policía y la comunidad negra están a la orden del día en este hogar.

Gaycation | Agencias

Gaycation

Nos la jugamos: es la serie pedagógica más importante de los últimos años, pero tenemos que aclarar que no es ficción, sino documental, y también os hemos hablado de ella. 'Gaycation', de la plataforma Viceland, producida y presentada por Ellen Page ('Juno', 'Origen') y por su amigo Ian Daniel, es imprescindible en estos días de Orgullo madrileño. Los jóvenes, abiertamente homosexuales, nos introducen en cada capítulo en la cultura LGTB de una ciudad diferente del mundo, con relatos tan inspiradores como terribles, poniendo en peligro hasta su propia vida.

Parks and Recreation | Agencias

Parks and Recreation

Es el ejemplo icónico de ficción con buenas críticas y un recorrido de varias entregas que nunca llegó a España. El caso de la comedia es muy particular al hablar de fichajes extranjeros, pues si su tono humorístico es muy surrealista puede que no conecte con el público, pero si tenemos en cuenta que ésta es digna sucesora de la exitosa 'The Office', la cosa cambia. 'Parks and Recreation', protagonizada por la querida Amy Poehler, sobre una oficina de funcionarios en una ciudad de Indiana, se mantuvo en emisión en NBC durante siete temporadas, y aquí todavía se la espera.

Scream Queens | Agencias

Scream Queens

Un caso extrañísimo que también tuvo una extrañísima existencia en Fox. Parece que 'Scream Queens', la antología 'slasher' y satírica de Ryan Murphy ('Glee', 'American Horror Story'), nació ya maldita, pues obtuvo datos de audiencia poco convincentes en 2015 y consiguió la renovación de chiripa. Su segunda entrega, fallida también en lo creativo, fue el tiro de gracia. Lo curioso es que no se estrenara en nuestro país, considerando el éxito de otras series de Murphy y que Netflix desembarcara en el mismo momento. Ya cancelada, está claro que nunca la veremos.

Animal Kingdom | Agencias

Animal Kingdom

También es curioso que 'Animal Kingdom' no haya logrado ya una cadena en España, pues la plataforma TNT suele estrenar algunas de sus producciones aquí. Además, es el título perfecto para el verano: acción, traiciones, California, playas y bien de cuerpazos. Hablamos del 'remake' de una película homónima que obtuvo buenas críticas en 2010; relata la llegada de J, que acaba de vivir la muerte de su madre, al hogar de su abuela y sus tíos, ladrones locales. ¿Los delatará o se unirá a ellos? Tampoco vimos 'Kingdom', de lucha libre, de conflictos y atmósfera similares.

Los protagonistas de 'The Good Place' | NBC

The Good Place

Cuando la 'sitcom' se encontró con 'Perdidos'. ¿Cómo es posible que la comedia más comentada de los últimos meses no haya aterrizado en España? Tiene todos los ingredientes: un guionista reputado, Mike Schur (curtido también en 'The Office'); una protagonista a la que recuerda todo el que se precia de ser seriéfilo, Kristen Bell ('Veronica Mars'); y una trama entre el surrealismo y la ciencia ficción que ha creado mucha charla viral. Pues nada… 'The Good Place' cuenta lo que pasa cuando la despreciable Eleanor muere, llega al Cielo por error y lo pone todo patas arriba.

Unforgotten | Agencias

Unforgotten

En un panorama televisivo de gran éxito para el 'thriller' y el género negro, gracias a ficciones icónicas como 'True Detective' o 'Fargo', 'Unforgotten' es una pequeña joya británica. Sabemos que las series europeas lo tienen más difícil para colarse en la parrilla española, pero con la llegada de las plataformas online, nunca digas nunca. Es más, Netflix incluyó en su catálogo 'Marcella' y 'River', que coincidieron con ella en los meses de emisión, y también hemos visto 'Happy Valley' y 'Line of Duty'. 'Unforgotten' narra el trabajo de una unidad policial centrada en casos antiguos.

BrainDead | Agencias

BrainDead

Terminamos con un milagro catódico que solo duró una temporada, pero que recordaremos como una de las mejores sátiras de los últimos años. Cuando 'The Good Wife' estaba a punto de terminar, sus creadores, Robert y Michelle King, se comprometieron con esta gran idea: ¿qué pasaría si unos bichos alienígenas les comieran el cerebro a los políticos de Washington? Nada que no hayamos visto ya. 'BrainDead' sobrevivió durante 12 capítulos, y es muy recomendable aun así. Nos conformamos con que la otra serie de los King, 'The Good Fight', esté con nosotros.