Diez series feministas que han marcado 2017

The Handmaid's Tale

Comenzamos con el ejemplar más representativo, por haber sido uno de los fenómenos feministas más influyentes de la cultura pop en 2017, y por haberse llevado el premio Emmy al Mejor Drama de la temporada. 'The Handmaid's', distopía sobre una dictadura futurible en la que se viola y se obliga a procrear a las mujeres, nos ha redescubierto a una autora fascinante, la canadiense Margaret Atwood. De su trabajo literario viene esta 'El cuento de la criada' televisiva, además de 'Alias Grace', la miniserie que aborda el retrato de la asesina (o así la recordará la historia) Grace Marks.

Feud: Bette and Joan

De Ryan Murphy, creador de series como 'Glee' o 'American Horror Story', esperábamos algo cargado de sentido combativo y político, pero no tal vez esta preciosa obra maestra. 'Feud: Bette and Joan', antología formada por ahora por una sola entrega, narra la popular rivalidad entre dos divas del cine, Bette Davis y Joan Crawford (geniales Susan Sarandon y Jessica Lange), en el rodaje de la película '¿Qué fue de Baby Jane? ', en 1962. ¿Puede una serie sobre una enemistad ser feminista? Sí, porque pone en evidencia la cultura misógina que llevó a estas dos mujeres a odiarse a muerte.

Bit Little Lies

Algo similar sucedió con 'Big Little Lies', el pelotazo de miniserie (bueno, ya no, la segunda temporada está en el horno) protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern. Creada por David E. Kelley ('Ally McBeal') y dirigida por Jean-Marc Vallée ('C.R.A.Z.Y.'), nos engañó camuflándose como un drama sobre mujeres en crisis de mediana edad enfrentadas las unas a las otras (con un crimen de por medio), pero demostró que cuando las cosas se ponen feas, son capaces de unirse como nadie. ¿Te suena ese término tan necesario de la sororidad? Empóllatelo con 'Big Little Lies'.

Better Things

La serie de Pamela Adlon ha sido una de las más aclamadas de 2017 a pesar de un obstáculo importante: estar respaldada y co-creada por Louis C.K., el humorista, productor de 'Louie', acusado de masturbarse delante de varias compañeras sin su consentimiento. Y aun así escribió algunos de los capítulos más lúcidos y sutiles de 'Better Things'. Sea como sea, la segunda entrega de esta comedia de apuntes dramáticos, ideada y protagonizada por la gran Adlon, continúa pincelando el retrato de Sam, una actriz y madre soltera que no se corta a la hora de hacer y decir lo que piensa.

Girls

2017 ha sido también el año en que nos hemos despedido para siempre de 'Girls', en su sexta temporada. La de Lena Dunham es una de las series más indudablemente icónicas de nuestra década: no solo ha creado uno de los retratos generacionales más punzantes e inconformistas, además uno con un punto de vista femenino muy personal. Antes de marcharse, la guionista y actriz (echaremos de menos a la incómoda Hannah Horvath) nos ha dejado uno de sus capítulos más incisivos al respecto: 'American Bitch', en el que aborda el abuso sexual en los círculos académicos de Nueva York.

Insecure

Pero poco después de decir adiós a 'Girls' nos reencontramos con la que bien podría ser su sucesora en unas temporadas: 'Insecure'. Este otro dramedia, creado y protagonizado por la misma mujer, la guionista Issa Rae, ha dado un importante salto cualitativo en su segunda entrega, donde su autora se desnuda por completo. Por si todavía no la has visto (no tardes en hacerlo), la serie es un recorrido a través de las peripecias existenciales y románticas de Issa, que se busca la vida en un mundo difícil para las mujeres jóvenes y negras como ella. El componente racial es uno de sus puntazos.

The Deuce

La nueva serie del padre de 'The Wire' y 'Treme', David Simon, se ha alzado como una de las series feministas de 2017 con todo en contra, pues es un retrato de la prostitución y los inicios del porno en la Nueva York de los 70. Lo que en los primeros minutos parece un ejemplar repleto de clichés del cine de aquella época se convierte en uno de los manifiestos más críticos del autor: no solo es una serie sobre la prostitución y el porno, es una serie contra la prostitución y el porno. 'The Deuce' cuenta con algunos de los mejores personajes femeninos del año, liderados por la Candy de Maggie Gyllenhaal.

Halt and Catch Fire

En esta lista no podía faltar una de las ficciones más arriesgadas de los últimos años en lo que a protagonismo femenino se refiere. En la segunda temporada, 'Halt and Catch Fire' relegó a sus personajes masculinos y puso a sus mujeres al frente, Cameron y Donna (inolvidables Mackenzie Davis y Kerry Bishé), dos visionarias de la revolución tecnológica de los 80 y 90. En su cuarta y última entrega, la serie ha perseverado en ese enfoque agridulce pero vitalista, en los claroscuros de esas dos heroínas, que forman una de las amistades más bonitas que hemos visto en la pequeña pantalla.

The Good Fight

Tampoco podemos dejar en el tintero la sorpresa de 'The Good Fight', que nos ha reconciliado con la dinámica de los 'spin-offs'. La serie nacida de 'The Good Wife' ha demostrado que los King, sus creadores, siguen en plena forma con el drama legal, y que sus referencias de actualidad (un bufete de abogados negros vs. la América de Trump) son inagotables. Y lo más importante: está protagonizada por tres mujeres, una madura, otra negra y otra lesbiana. Christine Baranksi, Cush Jumbo y Rose Leslie son el único aliciente necesario para engancharse a esta droga dura de 'The Good Fight'.

Juego de Tronos

Terminamos con la serie más popular de 2017 tras varios años consecutivos. La más popular de la década, vaya, que también es feminista. 'Juego de Tronos', de la que en sus comienzos se dijo que no era de mujeres ni para mujeres, se ha consagrado como una de las ficciones con los personajes femeninos más contundentes y combativos: Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Sansa y Arya Stark, Brienne de Tarth… Eso sí, como explicó Aloña Fernández Larrechi en 'El Confidencial', ojalá fuera tan feminista detrás como delante de la cámaras: apenas cuenta con mujeres guionistas y directoras, uno de los grandes problemas de la industria.