Diez relatos de terror que se hicieron virales: así es el fenómeno de los creepypastas

The Slender Man

Un ser de forma humana, de gran estatura, largos brazos y piernas, sin rostro y de piel blanca, vestido de traje negro y corbata… The Slender Man te sonará porque es una revisión 2.0 de la figura del Hombre del Saco, y también porque en 2014, dos niñas de 12 años de Wisconsin intentaron matar a una amiga para ajustar cuentas con él. No es ficción, sucedió en la realidad. Es una idea de Eric Knudsen, que en 2009 creó este personaje, que provoca una extraña fascinación en los niños, para un concurso de Photoshop de una web temática… y se hizo viral.

Candle Cove

Otro de los 'creepypastas' más populares, también gracias a la televisión y a su influencia en la conversación virtual de los últimos años, es 'Candle Cove', que bien podría haber salido de una inquietante novela de Stephen King, además de tus pesadillas de infancia. Kris Straub, autor e ilustrador de comics web, es responsable de esta historia de 2009 sobre un programa infantil protagonizado por piratas, a los que dan vida grotescas marionetas, y que hacen entrar a los niños en una peligrosa ensoñación; los padres reconocen que ellos solo han visto… estática.

La ballena azul

Seguro que conoces el caso de 'La ballena azul' por su presencia en los noticiarios de hace unos meses, y aunque más que un relato es un fenómeno viral, demuestra el reverso más peligroso de los 'creepypastas': la obsesión que pueden generar en el público más joven. No se sabe con total exactitud su origen, pero surgió en Rusia y sus efectos más nocivos se mostraron a final de 2016, con multitud de víctimas mortales. Es una consecución de retos que, de no superarse, incitan a sus participantes a suicidarse, y son el caldo de cultivo perfecto para el 'ciberbullying'.

Jeff the Killer

¿Crees que fue chunga la conversión de Walter White en Heisenberg en 'Breaking Bad'? Eso es porque no conoces la historia de 'Jeff the Killer', con origen en una leyenda sobre el 'bullying'. Al parecer, Jeff es un joven al que, un día cualquiera, atacan unos matones, pero él consigue deshacerse de ellos y dejarlos malheridos; a partir de entonces, se convierte en un personaje sediento de venganza que se cuela de noche en las casas para asesinar a sus moradores. Se dice que la imagen que acompaña al relato, de 2008, pertenece a una chica que se suicidó.

Ted the Caver

A medio camino entre 'The Descent', 'Así en la Tierra como en el infierno' y 'El proyecto de la bruja de Blair' se encuentra 'Ted the Caver', que también tuvo su pequeña adaptación a la pantalla en 2013. No en vano, los 'creepypastas' son reimaginaciones de leyendas de toda la vida, pero en códigos afines a las nuevas generaciones. Narra la pesadillesca aventura de unos jóvenes que se internan en una cueva, donde encuentran jeroglíficos extraños y empiezan a sufrir alucinaciones. Los post que lo contaban terminan súbitamente antes de llegar al clímax…

El síndrome de Pueblo Lavanda

Otra de las curiosidades de los 'creepypastas': son permeables a fenómenos y personajes de la cultura popular moderna. En este caso, Pokémon. 'El síndrome de Pueblo Lavanda' afirma que tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, en 1996, aumentaron las muertes de niños de 10 a 15 años, siempre por suicidio. La leyenda cuenta se debe a la música que suena en Pueblo Lavanda, con acordes que los adultos no pueden oír. Es probable que su origen se remonte al episodio de la serie animada 'Pokémon' censurado por causar, en teoría, ataques epilépticos.

El experimento ruso del sueño

Un clásico: los experimentos militares y de guerra. ¿Por qué una historia ambientada siete décadas atrás ha sido viral en la nuestra? Seguramente gracias al factor multimedia, es decir, las terroríficas imágenes que acompañan al relato en su etapa de internet. 'El experimento ruso del sueño' es tan sencillo como inquietante: en los años 40, unos investigadores testaron un nuevo gas en cinco sujetos, a los que mantuvieron despiertos y monitorizados con cámaras y micrófonos durante quince días. La evolución de los prisioneros [[LINK:EXTERNO|||http://creepypasta.wikia.com/wiki/The_Russian_Sleep_Experiment|||no fue según lo esperado…]]

El Hombre Cabra de Anansi

El folclore y la cultura antigua y ancestral también muestran un gran peso en la creación de los 'creepypastas', y 'El Hombre Cabra de Anansi' es un ejemplo perfecto, ya que hunde sus raíces en la atmósfera de los indios nativos norteamericanos. El punto de partida de la narración es el de muchas otras leyendas urbanas, con una familia de excursión, en torno a una hoguera, en una zona rural de Alabama. Es entonces cuando ven a una extraña criatura, el Hombre Cabra, con la capacidad de integrarse en el grupo tomando posesión de la personalidad de cada uno.

El rastrillo

Como demuestran El Hombre Cabra y, sobre todo, Slender Man, los monstruos y apariciones tenebrosas siguen siendo el material perfecto para mantenernos en vela toda la noche. Otro de los 'creepypastas' más siniestros de los últimos años es 'The Rake', conocido en los círculos españoles como 'El rastrillo'. Hablando de noches, es precisamente a los pies de nuestra cama donde nos aguarda… Es una figura a medio camino entre lo animal y lo humano, con miembros alargados y garras afiladas, que acecha en la oscuridad. Esperamos que jamás llegues a verlo…

Psychosis

Terminamos con 'Psychosis' (que no 'Psycho', el título original de la 'Psicosis' de Hitchcock), una historia con ecos de 'thriller' psicológico, de reflexión existencialista y hasta misántropa, y que aborda la desconexión social en la era de internet y redes sociales. Exactamente, ¿de qué trata? Narra las desventuras de un hombre que ha decidido cortar el contacto con las personas que le rodean, con las que solo se comunica de forma electrónica, convencido de que, si sale a la calle, todos se volverán contra él. ¿Es realidad o una paranoia? ¿Serías capaz de averiguarlo?