Las diez cosas que echas de menos cuando te vas de España

DE LAS CAÑAS AL COLACAO, PERO TAMBIÉN LA SANIDAD UNIVERSAL

Has dado el paso. Tal vez reniegues de la madre patria, a lo mejor te han hecho una oferta de trabajo imposible de rechazar o puede que simplemente quieras dinamitar fronteras e ir a explorar el mundo. Yo llevo ya más de dos años viviendo en Estados Unidos, después de callejear por medio mundo por motivos de trabajo. Y después de tanto tiempo disfrutando y maldiciendo la tierra que me vio nacer a partes iguales, me encuentro echando de menos muchas, pero que muchas cosas y valorando con fuerzas renovadas otras tantas que antes daba por sentado.