Encuentran en una biblioteca tres libros envenenados, como los de 'El nombre de la rosa'

“Con mi primera escena porno, gané 350 euros con solo una felación, pero era tan violenta que vomité”, recuerda Diana. Años más tarde, Diana dejo la pornografía. "El primer trabajo serio fue en una multinacional de ropa, pero me echaron en una semana, porque venían tíos que me reconocían, porque me habían puesto en un foro de prostitutas”.