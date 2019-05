Cursos de autoayuda y esclavas sexuales: Así es NXIVM, la secta de políticos, ricos y famosos de Keith Raniere

Esta es la prueba palpable de que no siempre la palabra autoayuda conlleva cosas buenas. De hecho, soy de los que opinan que este es un término, un género literario, un negocio, etc, que ha servido para estafar mucho dinero y para engañar a mucha gente. Pero este artículo no está dedicado a Paulo Coelho, el genio del mal que hoy ocupa nuestro tiempo se llama Keith Raniere.

Raniere, al igual que Coelho, se vende como un gurú de la superación personal aunque en realidad es el fundador de una sociedad secreta de esclavas sexuales que eran obligadas a tener sexo con él. Y no sólo eso, sino que además, y como en cualquier otra secta, también eran obligadas a pagar grandes cantidades de dinero. Evidentemente el líder ha negado en todo momento que las denunciantes hayan pertenecido a su, llamémosle, grupo de autoayuda.

Dentro de NXIVM había un grupo que Raniere formó en 2015 y al que llamó DOS: Dominant Over Submissive (Dominante sobre Sumiso). A través de este se llevaban a cabo los rituales de iniciación de las “amas” a las “esclavas” en una hermandad en Clifton Park, Albany, Nueva York.

El ritual de iniciación es el que ya muchos han visto gracias a un vídeo que se viralizó hace unos días y en el que una chica completamente desnuda y tumbada en una mesa de masaje es marcada con una pluma cauterizadora como si fuera ganado con las iniciales del líder. La chica en cuestión es Sarah Edmondson, quien en 2017 denunció dichas prácticas a The New York Times.

El vídeo ha funcionado como un spot que ha popularizado NXIVM como si fuera una marca internacional y a su vez ha sido una prueba determinante para el juicio que ahora se celebra. Se ha sabido también que además de KR, hubo otras iniciales tatuadas en las pelvis de aquellas chicas, más concretamente: AM.

Dichas iniciales pertenecen a Allison Mack, la mejor amiga de Superman en 'Smallville', quien se ha declarado culpable y ha admitido haber reclutado a mujeres asegurándoles que era para formar parte de un grupo femenino de orientación. En otras palabras, Allison era la proxeneta de Keith. Por cierto, a los creadores de 'Smallville' no debe de estar haciéndoles demasiada gracia este plus de publicidad.

Una ex integrante del grupo, Lauren Salzman, ama e hija de la cofundadora de NXIVM, testificó frente a la Corte Federal Estadunidense, y entre lágrimas, describió algunos de los detalles relacionados con las prácticas de sometimiento y dominación hacia las esclavas de NXIVM, que incluían todo tipo de castigos y flagelaciones.

Por ejemplo, describió el cautiverio de una chica mejicana llamada Daniela a la que mantuvo encerrada en una pequeña celda durante 2 años y a la que visitaba periódicamente acompañada por su madre.

Según Salzman, había 4 niveles de esclavas, y puesto que NXIVM era una estructura piramidal, en esta pirámide, cada esclava rendía cuentas a su ama de nivel superior, en el que se encontraba Salzman, y todas, amas y esclavas, rendían cuentas a Raniere, a quien llamaban “amo supremo”.

Uno de los planes de Raniere era construir una mazmorra con jaula incluida en la que sus esclavas serían encerradas y únicamente liberadas gracias a una orden suya. Pero no acaba aquí la cosa. Raniere ha sido acusado de crimen organizado, suplantación de identidad, extorsión, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude electrónico y, por supuesto, tráfico sexual.

El caso ha salpicado a nombres como el de Emiliano Salinas, hijo del ex presidente de Méjico Carlos Salinas, quien ha sido acusado de ser uno de los principales cómplices de Raniere. Otra hija de ex presidente mejicano, Ana Cristina Fox, es otra de las supuestas complices de Raniere. Al igual que Alejandro Betancourt, director ejecutivo en México de loa Programas Ejecutivos de Éxito (ESP). México tiene una importancia relevante en la estructura de NXIVM. De hecho, Raniere fue capturado en su lujosa mansión de Puerto Vallarta, Jalisco.

Fuera de Méjico, Clare Bronfman, heredera del imperio Seagram’s, Stephen Cooper, consejero delegado de Enron, la magnate hotelera Sheila Johnson o la modelo Linda Evans, han sido algunos de los ricos y famosos señalados como cómplices de Raniere.

Keith Raniere es un tipo de casi 60 años con cara de nerd que durante años se describió a sí mismo como: “la persona más inteligente y ética del mundo”. Este genio del mal consiguió que cerca de 17.000 personas cruzasen los muros de NXIVM para hacerlo rico, y no sólo rico, sino también, y como suele pasar con los líderes de sectas, para convertirlo en un dios en la Tierra. Un dios que está a punto, esperemos, de ser el primero en probar eso que tanto ansiaba para sus fieles, y aunque no es exactamente una mazmorra con jaula incluida, a mí me vale, y si es cadena perpetua, mucho mejor.