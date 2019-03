¿Cuáles son las series de televisión más caras de la historia?

1. El señor de los anillos

Aún no se ha estrenado, y tardaremos mucho tiempo en echarle el primer vistazo, pero la incursión de 'El señor de los anillos' es uno de los proyectos más ambiciosos de cara a la próxima década. Teniendo en cuenta que la plataforma ha invertido 250 millones de dólares en los derechos, la estimación de 'The Guardian' apuesta por una cifra de 20 millones (alrededor de 16 millones de euros) para cada episodio de la serie. Increíble.

2. The Get Down

Una de las series más caras y ruinosas de la televisión: 'The Get Down', la visión de Baz Luhrmann, director de 'Moulin Rouge', sobre los inicios del 'hip hop' en la Nueva York de los 70. Aunque los datos iniciales hablaban de 120 millones de dólares para diez episodios, el coste final alcanzó casi los 200, en torno a los 16 (13 millones de euros) por capítulo. ¿En qué se fue? Problemas de producción, reescrituras, derechos musicales y licencias de distribución.

3. Juego de Tronos

Ha esperado a su octava y última temporada para convertirse en una de las series más costosas producidas nunca, con un desembolso de 15 millones de dólares (12 millones de euros) para cada uno de sus seis episodios. La duración de esta entrega final de 'Juego de Tronos' excederá la hora habitual por capítulo, y a ello se suma el despliegue usual de las localizaciones, en varios países, y de efectos digitales. Una despedida por todo lo alto.

4. The Crown

Hasta que algunos medios revelaron los números reales de 'The Get Down', el 'biopic' de la Reina Isabel II de Inglaterra era la ficción más cara de la historia. El coste de la primera temporada de 'The Crown' ascendió a 130 millones de dólares por un total de diez episodios; es decir, 13 millones (10,5 si hablamos de euros) para cada uno. A nadie puede extrañarle viendo la factura visual final, con una ambientación digna de Buckingham Palace.

5. Urgencias

Solemos pensar que las series que emiten plataformas de abonados son siempre más caras que las de cadenas generalistas, y es una gran equivocación. La televisión en abierto mueve mucho más público y, por lo tanto, más dinero. Es el caso de 'Urgencias', la serie médica de Steven Spielberg y Michael Crichton, cuyo coste por capítulo logró el record de 13 millones de dólares. Recordemos que George Clooney se convirtió en una estrella en ella…

6. Hermanos de sangre

En el sexto puesto encontramos una serie con más de 15 años, pero que pertenece a una de las llamadas edades de oro de la televisión. 'Hermanos de sangre', producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, y ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es una de las miniseries más aclamadas de la historia, y cada uno de sus diez episodios costó 12,5 millones de dólares. La excelencia de producción y ambientación bien mereció tal esfuerzo económico.

7. Friends

El ejemplo de 'Friends' es similar al de 'Urgencias', con la diferencia de que 'Friends' es una 'sitcom', con costes menos elevados, por su duración y por la variedad de sus escenarios. Fue el salario de su reparto lo que hizo de ella una de las series más caras: teniendo en cuenta el éxito arrollador, los actores abordaron unas arduas negociaciones para que les pagaran a cada uno un millón de dólares. Por cada episodio. Alcanzó la cifra total de 10 millones por capítulo.

8. Roma

¿Recuerdas 'Roma'? Si eres amante de las series claro que la recuerdas, pero no es un título que le suene al gran público, y eso es una muestra de lo ruinosa que fue para HBO y BBC. La ficción ambientada en la Antigua Roma, una apuesta que sobrevivió dos temporadas, llegó a costar 9,7 millones de dólares (casi 8 millones de euros) por episodio; BBC no pudo prolongar el coste de la coproducción y por eso se canceló. La ambientación era prácticamente insólita.

9. Sense8

Una de las grandes alegrías seriéfilas fue también una de sus grandes decepciones. Sense8, la ficción de las hermanas Wachowski ('Matrix') en torno a un grupo de jóvenes con capacidad para conectar emocionalmente, se convirtió enseguida en uno de los iconos de diversidad de la televisión actual, pero no era lo suficientemente amortizable: 9 millones de dólares por episodio, destinado al despliegue de rodaje en varios países alrededor del mundo.

10. Marco Polo

De nuevo la ruina. La serie 'Marco Polo' nació en la plataforma en 2014, a rebufo de ficciones de intrigas políticas y palaciegas como 'Juego de Tronos', pero no consiguió hacer ningún ruido. Social y viralmente era una producción muerta y un agujero de 9 millones de dólares por cada episodio; los ejecutivos la cancelaron tras su segunda entrega, tras haber desembolsado 200 millones de dólares. De nuevo, el esfuerzo en producción y ambientación.

+1. Boardwalk Empire

Terminamos con 'Boardwalk Empire', la serie ambientada en la Ley Seca de Estados Unidos, que aún presume de haber emitido el episodio más caro de la historia. Su primer capítulo, dirigido por Martin Scorsese, costó en 2010 18 millones de dólares (más de 14,5 millones de euros), aunque el resto se produjeron con una cifra de 5 millones. Es obvio a qué se debió tal inversión: uno de los episodios mejor ambientados y realizados que recordamos.