10 consejos para sobrevivir en un inagotable mundo de series

Peak TV. Así se refieren los columnistas de medios anglosajones a lo que nosotros llamamos la burbuja seriéfila, un panorama de inabarcable oferta de ficción televisiva que va de la mano de un boom social nunca visto antes para estas producciones, consideradas menores durante años. Es cierto que el fenómeno también ha provocado cierta ansiedad entre los espectadores más activos, ya que se les ha ido de las manos un amplísimo catálogo que antes podían controlar, o al menos esa era la sensación.

Debemos aceptar que no podemos ver todas las series que se estrenan, así como tampoco todas las películas de la cartelera o todos los libros recién llegados a la librería. ¿Cómo sobrevive un seriéfago de pro a una atmósfera tan hostil? ¿Cómo podemos reconciliarnos con la experiencia televisiva cuando parecemos obligados a devorarlo todo? Aquí un decálogo de tips para calmar los ánimos y volver a disfrutar el hobby.

1. Lo primero de todo: 'no pressure'

Lo peor que puede pasarte si eres incondicional de las series es que tu pasión se convierta en tu principal quebradero de cabeza. Lo más importante es que no te dejes llevar por los millones de recomendaciones que te llegarán, y que priorices según tus gustos, tu gente de confianza y, sobre todo, tu tiempo libre. Comentar las series puede ser tan divertido como verlas, así que recuerda reservar espacio para el visionado social y la charla del día después.

2. Elige la plataforma ideal para ti

Las series no caen de los árboles, así que una de las tareas imprescindibles para sobrevivir en la jungla de la Peak TV es elegir la plataforma de contenidos ideal para ti. La coyuntura actual en lo que a videoclubs online se refiere es excelente, ya sea de cadenas específicas o aquellas con selecciones más generalistas, así que aprovecha el momento; no habrá ninguno que tenga todo lo que quieres, pero sí el que se amolde a tus preferencias, y su catálogo irá creciendo.

3. No seas 'hater' y prueba series españolas

La excusa de que las series españolas a ti no te gustan se te ha quedado viejuna. La televisión nacional aún tiene que crecer en materia de ficción, sobre todo cuando hablamos de canales de pago (que producen los títulos que más nos gustan), pero hemos pasado de un modelo más familiar y para todos los públicos a un abanico de géneros para audiencias más concretas. Te reconciliarás, además, con la experiencia de ver series de toda la vida: delante de la televisión.

4. Haz una lista de críticos de confianza

En una industria que emite más de 400 series al año, según un estudio de 2016 de la cadena FX referido solo a Estados Unidos, hacer un filtro de las que más te pueden gustar es un trabajo para valientes. Lo más sano es aceptar de una vez que no puedes verlo todo (nunca lo has visto todo, en realidad) y guiarte por las recomendaciones de amigos y profesionales. Haz una lista con críticos y blogueros de confianza, que hacen la primera batida, y sé también autodidacta.

5. Charla e inspírate en las redes sociales

Es imposible disfrutar la experiencia de ver series en la actualidad sin las redes sociales. Si tener un puñado de columnistas de referencia es importante, también lo es tener contactos con los que compartir tus impresiones, y en los que inspirarte para tantear nuevas series. La red social más útil a este respecto es Twitter; que no te asusten los haters que están todo el rato gruñendo y criticando lo diferente, porque puedes encontrar incluso buenos amigos.

6. Aprovecha los ratos muertos del día

Este es un consejo para seriéfilos y seriéfilas de pro. Si tu watchlist es tan amplia que no te dan las horas (haz primero un ejercicio de reflexión y piensa cuáles te aportan diversión de verdad) o si te dedicas profesionalmente a ello y tienes que ver series sí o sí, plantéate aprovechar los ratos muertos del día. Puede parecer una solución descabellada al principio, pero, ¿por qué no verlas en el metro, o a la hora de comer, o en una quedada semanal con amigos? Piénsatelo.

7. Usa aplicaciones para organizar la 'watchlist'

No serías la primera persona a la que la afición se le va de las manos y no sabe qué series ha empezado y tiene a medias, o en qué capítulo se ha quedado de cada una de ellas. Una visita a IMDb siempre te sacará de dudas, pero hay webs y aplicaciones pensadas precisamente para esto, aunque te parezca una locura. Una de las más utilizadas es TVShow Time, que permite crear un calendario de series, tu comunidad de seguidores y hacer y recibir recomendaciones.

8. Anímate a practicar idiomas

Si es una de las grandes ventajas de ver series, ¿por qué nos sigue pareciendo una extrañeza y no exprimimos todo su potencial? De pequeños nos horrorizaba el listening de las clases de inglés, pero lo que nos pasa con la televisión no es muy diferente. Puedes hacer una lista con títulos asequibles, como las comedias generalistas o las series que se emiten en abierto, para devorar con subtítulos, primero en castellano, después en inglés, y pronto sin ningún apoyo.

9. No veas nada (de nada) por obligación

Puede parecer una obviedad, pero todos nos hemos dejado llevar por la presión social a la hora de ver series en algún momento. ¿No te gusta Juego de Tronos? No se acaba el mundo. ¿No has visto todavía Los Soprano ni The Wire? No hay prisa, ya lo harás, si es que te apetece. ¿No llegas al estreno de fin de semana? Si tiene buenas críticas, ponte al día más adelante. Hablamos de un hobby, no de una obligación; evitemos el hate-watching y el visionado trol.

10. Lee y difunde la palabra seriéfila

Aunque la revolución del consumo televisivo desde la era Perdidos nos permite disfrutar las series de formas cada vez más individuales y personalizadas, no olvidemos que lo divertido, como en cualquier arte, también es compartirlo con los demás. Anímate a leer sobre ellas (hablan de nuestra sociedad más de lo que pensamos), a comentarlas y a verlas con amigos, a expresar tu opinión, incluso en tu propio blog, y a recomendar tus ficciones preferidas.