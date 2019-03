¿Cómo pueden ser más diversas las series y películas? Esto dicen los expertos

El medio estadounidense Vox ha recurrido a la figura de los asesores de diversidad para hablar de la situación de la industria audiovisual, y hemos recogido algunas de sus ideas y consejos.

1. El protagonista no debe ser siempre hombre, blanco y heterosexual

Si en el mundo no solo hay hombres blancos y heterosexuales, ¿por qué lo son la mayoría de los protagonistas de series y películas? Situar a una mujer negra y bisexual al frente de una producción audiovisual puede ponerte en contra de una productora o una cadena, pero puede también que estés liderando un movimiento más importante que tú. ¿Y si cambias el género del protagonista que tienes en tu guion, como ocurrió con la Ellen Ripley de 'Alien'? En 2012, Shonda Rhimes se atrevió a poner a Kerry Washington al frente de 'Scandal' como la primera mujer negra en protagonizar un drama en Estados Unidos desde 'Busquen a Christie Love', en 1975; hoy se la considera una ficción representativa e influyente, y a Rhimes una institución.

2. No solo importa su presencia, también su desarrollo

Para ilustrar esta idea que puede parecer obvia, hablemos del polémico test de Bechdel. En una de las viñetas de Alexis Bechdel en la tira cómica 'Unas lesbianas de cuidado', un personaje se niega a ver una película a no ser que cumpla tres requisitos: que haya al menos dos figuras femeninas, que mantengan una conversación entre ellas y que esa charla no gire alrededor de un hombre. ¿Qué nos enseñó? Que muchas cintas y series no lo superan, que las creaciones que acompañan a los protagonistas no solo están ahí a su servicio, sino que deben tener sus propios conflictos, y que éstos han de evitar caer en clichés y modelos tóxicos para el público. Que crezca en número la diversidad de la industria es inútil sino aumenta también su calidad.

3. Que los actores sean del colectivo al que representan

Una dinámica que podemos aplicar a los personajes LGTB o con diversidad funcional, pero existe hasta cuando hablamos de figuras negras, asiáticas, latinas…; el 'whitewashing' consiste en fichar a un actor blanco para interpretar a alguien que no lo es, como el caso de Scarlett Johansson en 'Ghost in the Shell'. ¿Por qué no contratar, por ejemplo, a un intérprete con una discapacidad para dar vida al protagonista que la padece? Por prejuicios, por un lado, y por no ser una estrella, por otro. Es lo que ocurrió con el papel de Sam Claflin en la película 'Antes de ti', que enfureció a los colectivos de personas con diversidad funcional, y algo que sí ha hecho bien la comedia 'Speechless', de 2016, con Micah Fowler, sobre un joven con parálisis cerebral.

4. El equipo creativo debe ser lo más diverso posible

El punto anterior nos viene que ni pintado: la diversidad no es solo una cuestión de personajes y argumentos, además ha de ser una máxima en los equipos que crean las series y las películas de las que hablamos. ¿Qué sería de la representación de la mujer y de la comunidad negra sin la labor de Shonda Rhimes, o de la LGTB sin Ryan Murphy ('Glee', 'American Horror Story')? Son las autoras negras y los autores gais, por poner dos ejemplos, quienes deben contar sus propias historias. Esto nos ayuda a entender por qué 'Confederate', la serie de los creadores de 'Juego de Tronos' sobre la esclavitud negra, ha levantado tantas ampollas. ¿Guionistas blancos hablando de una problemática que no han sufrido? Será mejor darle el testigo a alguien nuevo.

5. La condición del personaje no tiene que ser el centro de su vida

"Nos parece un éxito que una persona que ha sufrido una amputación interprete a un policía en 'Ley y orden' y que nunca hable de su discapacidad. Lo único que ves es un gran policía". la declaración de Jennifer Mizrahi, del colectivo RespectAbility, de diversidad funcional, en la pieza de 'Vox' no puede ser más clara. No hay muestra de inclusividad más ilusionante que ésa que se integra con normalidad en las tramas de una serie y película, sin que siempre suponga un conflicto central en la producción. ¿Por qué una figura gay tiene que estar preocupada siempre por salir o no del armario? ¿Por qué la inquietud de una persona con parálisis cerebral tiene que ser siempre su condición? Un personaje es más rico cuanto más humano y complejo.

6. De hecho, deben estar pincelados con multitud de rasgos

Este consejo anterior nos acerca al término de interseccionalidad, habitual entre los expertos de diversidad en la cultura popular. ¿A qué se refiere? Podemos ilustrarlo con Sofia Burset, de 'Orange Is the New Black', uno de los personajes más bonitos que nos ha dado la tele reciente: es mujer, transgénero y negra, pero también es madre y es presa de una cárcel. ¿Por qué los personajes no pueden ser más de una cosa? "Si te fijas en la inclusividad en la televisión de los últimos 20 años desde 'Will y Grace', ha habido muchos personajes LGTB, pero la gran mayoría son hombres blancos"; Zeke Stokes, de la asociación LGTB GLAAD, explica a la perfección: "No es cuestión de diversidad e inclusividad, sino de ver la diversidad a través de la inclusividad".

7. Recurrir a expertos y a organizaciones especializadas

Es una idea tan obvia que duele. ¿No vamos al médico cuando nos encontramos mal? Esto puede ser una comparación un tanto extrema, pero está claro que algo de eso hay. Algunos autores muestran de cuando en cuando la inquietud de tener que escribir sobre algo que no conocen o que no han vivido, y aunque la ficción es un campo abierto a la imaginación y a la intuición, no debe ser así cuando hablamos de cuestiones peliagudas o de especial actualidad. Por eso la figura del asesor de diversidad es tan importante ahora en Estados Unidos. Son los expertos y las organizaciones que funcionan de observatorio de diferentes colectivos quienes tienen información pormenorizada de la realidad de las comunidades con las que trabajan.

8. Inspirarse en lo relatos de actualidad es importante

Estar abierto a los estímulos del exterior, ya sea una historia que has escuchado en el metro o los titulares de los noticiarios, es algo que practican muchos creadores y guionistas, y también debería ser así cuando hablamos de problemáticas sociales. Esto es un fenómeno evidente en los Estados Unidos de Donald Trump. Series como 'Día a día', una telecomedia de Netflix sobre una familia norteamericana de origen cubano que trata la inmigración, o 'Fuego abierto', que aborda el conflicto racial entre la policía y los ciudadanos negros, son un síntoma de cómo la pequeña pantalla se ha convertido en un escenario mucho más diverso donde poner sobre la mesa inquietudes políticas. Eso sí, basándose en la ayuda experta siempre que sea necesario.