¿Cómo deberían ser los hombres en la era #MeToo?

Tanto tiempo admirando a Tony Soprano, a Don Draper, de 'Mad Men', y a Walter White, de 'Breaking Bad', y resulta que los hombres a los que te deberías parecer están en otro lado. De hecho, deberías tachar de tu lista de iconos a los tres anteriores, porque, aunque veas en ellos rasgos que podemos tener todos, son tipos directamente despreciables.

Porque, ¿cómo debe un hombre enfrentarse al concepto de sí mismo en el siglo XXI? Ahora estamos inmersos en una revolución feminista en el mundo de la cultura, el fenómeno Me Too, pero, ¿cuál debe ser nuestro papel en cambios como este, que implican a colectivos a los que no pertenecemos?

Abordar el conflicto desde la cultura pop es más sencillo, pues ya sabemos cuál es la imagen del hombre perfecto que nos llevan siglos transmitiendo: viril, autoritario, poderoso, racional, triunfador….

De ahí nacen complejos que nos empujan a despreciar lo diferente, cuando lo que debemos hacer es abrazar la diferencia: no solo hay un tipo de masculinidad, hay tantos como hombres en el mundo. En Electric Lit han enfocado esta cuestión con un puñado de apuntes sobre cómo construir personajes masculinos diversos y abiertos a mejorar, sobre todo en el plano emocional y en el autoconocimiento. Lo hacen a modo de preguntas.

¿Se compromete en todo tipo de relaciones, no solo las románticas? ¿Expresa sus emociones de una forma sana? ¿Está cómodo con la idea de explorarse a sí mismo y conocerse mejor? ¿Está dispuesto a cambiar y a mejorar? ¿Respeta el espacio personal de los demás? ¿Es capaz de demostrar cariño a otros hombres, como sus amigos, sin hacer bromas sobre ser gay?

Nos servimos de estas ideas de 'Electric Lit' para seleccionar diez personajes masculinos de series de televisión que han abierto el camino a hablar de otras masculinidades con algunos de estos elementos. No son perfectos, pero están en proceso, que nos parece mucho más interesante.

Jamie Fraser (Outlander)

Comenzamos con el más improbable de esta lista. ¿Cómo puede un hombre del siglo XVIII enseñarnos a ser un hombre del siglo XXI? Enamorándose de una mujer del siglo XX. Jamie Fraser, el protagonista 'Outlander', la serie romántica de viajes intertemporales, demuestra que hasta el héroe con la educación más misógina puede cambiar. Escuchando a su esposa, negociando sus sentimientos más conflictivos (es víctima de una violación), renunciando (en parte) a la violencia, y entendiendo que en el sexo no debe disfrutar solo él, sino también ella.

Los chicos de Silicon Valley

La gran labor de 'Silicon Valley', la ficción que nos introduce en el universo de los nuevos gurús tecnológicos, es reformular el concepto de éxito. Tenemos en mente personajes como Walter White o Don Draper, capaces de casi todo por que se les reconozca ser los mejores en lo suyo, pero también autodestructivos, que no son nada sin ese reconocimiento. Pues para los chicos de 'Silicon Valley', triunfar no es sinónimo de atención ni de riqueza, sino dedicarte a eso que realmente te apasiona, y hacerlo acompañado de las personas que de verdad te importan.

Gus Cruikshank (Love)

El protagonista de 'Love' es un personaje algo complicado, pues su proceso de aceptación saca también lo peor de él. Cuando conoce a Mickey, una chica con adicción al alcohol, al amor y al sexo, Gus Cruikshank se da cuenta poco a poco de que su mochila emocional, donde guarda las taras derivadas de su infancia y de otras relaciones románticas, no es más ligera que la de ella. ¿Que es un tanto condescendiente con los vicios de su compañera? Así es, pero al final asimila que sus heridas también son importantes. Un hombre valiente capaz de explorarse a sí mismo.

Josh (Please Like Me)

Entre los personajes gais más inspiradores que ha dado la ficción televisiva se encuentra Josh, de la serie australiana 'Please Like Me'. ¿Qué nos enseñó? A aceptar con orgullo que todos somos diferentes, porque los prejuicios no radican solo en la orientación sexual, también en la forma en la que nos comportamos, en la que vestimos, en la que conectamos con los demás… Abordó dos temas inusuales: por un lado, el fin de la monogamia y el tabú de la pareja abierta; por otro, las enfermedades mentales y la responsabilidad en el cuidado de nuestros familiares.

Dale Cooper (Twin Peaks)

Es algo así como el caballero de nuestra era, una reinvención del típico icono de las novelas y las películas del género negro, pero con un plus de cercanía. 'Twin Peaks' dio en 1990 con uno de los personajes masculinos más bonitos de la cultura pop, el último gran héroe de las series, y lo recuperó en 2017 con su regreso. Pues claro que hablamos de Dale Cooper. Un detective intuitivo que lucha contra las fuerzas del mal, pero también un hombre intuitivo y emocional, que respeta a los demás tanto como a sí mismo, magnánimo, valiente y capaz de sacrificarse.

Clay Jensen (Por trece razones)

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, el género adolescente es una cantera de figuras masculinas muy sugerentes, porque son los hombres del futuro. Entre nuestros preferidos se halla Cay Jensen, protagonista de 'Por trece razones', que además se atreve con una cuestión muy peliaguda: el 'bullying' y cómo lidiamos con nuestra culpa por haberlo provocado o haber participado pasivamente en ello. Su evolución tras conocer que Hannah, la chica que le gusta, se ha suicidado opta por una obsesión un tanto peligrosa, pero será una bofetada de realidad.

Earn Marks (Atlanta)

El protagonista de la serie 'Atlanta' tiene puntos en común con los chicos de la citada 'Silicon Valley'. Earn Marks es un joven negro de un suburbio de Atlanta en plena crisis vital y laboral que prueba suerte en el mundo de la música, como representante de su primo rapero, pero se da cuenta de que el éxito es un camino muy complicado. Sobre todo para gente como él. Es un referente para nosotros por su forma de enfrentarse al terreno hostil de los prejuicios y de la desigualdad, de adquirir conciencia racial y de clase, de intentar prosperar a contracorriente…

Ed Mackenzie (Big Little Lies)

El caso de 'Big Little Lies', la serie protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, es muy especial, porque no solo cuenta con grandes personajes femeninos, también propone un interesante repaso de la masculinidad. Por un lado, Perry Wright, el aparente marido perfecto, guapísimo y adinerado, pero un maltratador. Por otro, Ed Mackenzie, un hombre prosaico que lucha por tener una relación sana con su esposa y vencer sus ramalazos más machistas. Pone sobre la mesa un tema muy actual: la corresponsabilidad en el hogar y en cuidado de los hijos.

Isak Valtersen (Skam)

El camino de Isak, uno de los adolescentes protagonistas del fenómeno noruego Skam, es algo más reprobable que el de Clay Jensen, el otro jovencito de la lista, pero es un retrato fiel de la batalla a la que se enfrentan quienes quieren salir del armario. Y una interesante lección sobre cómo afrontarlo. ¿Recordáis la película 'Call Me By Your Name' y el camino de autoaceptación de Elio? Pues el noruego vive algo similar: nada como enamorarte para afrontar tus miedos y tus propios prejuicios (la plumofobia, que también es homofobia) y adquirir conciencia LGTB:

Luke Cage

Terminamos con otro héroe improbable: Luke Cage, de la serie del mismo nombre sobre uno de los personajes más desconocidos de Marvel. En este ejemplo hay que tener en cuenta las coordenadas genéricas: hay violencia porque es una ficción de superhéroes y de lucha contra el mal, pero el forzudo negro de piel irrompible salido de Harlem es el vigilante más empático que podemos hallar. Un hombre con un gran sentido de la justicia, que establece relaciones de igual a igual (también sexuales) con las mujeres y capaz de sacrificarse por su colectivo negro.