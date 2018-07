Castle Rock puede ser la serie definitiva de Stephen King (u otro fracaso)

El pasado verano fue un verano de enhorabuena para los fans del terror. En mayo, David Lynch y Mark Frost lanzaron su continuación de 'Twin Peaks', y además vivimos una incuestionable 'renaissance' de Stephen King en materia de adaptaciones.

En septiembre, antes de la llegada del otoño, vio la luz la nueva versión de 'It', que en los 90 ya provocó pesadillas, y en los meses previos vimos también la de 'La Torre Oscura', las de 'La Niebla' y 'Mr. Mercedes' (en forma de series), y las de 'El juego de Gerald' y '1922'.

No era un retorno extraño si tenemos en cuenta que en 2016 triunfó como pocas teleficciones la nostálgica 'Stranger Things' (inspirada tanto en los universos ochenteros de Steven Spielberg como en los de King, con 'It' y 'Cuenta conmigo' a la cabeza), pero sí uno que planteaba un gran reto. La historia demuestra que el autor de Maine no es fácil de adaptar, y ni siquiera la mediática 'It' convenció a todo el mundo.

Era como si en aquellos meses de 2017 el género del terror quisiera decirnos que para volver a disfrutar de él teníamos que volver también a sus maestros, actualizándolos a una época en la que el misterio ya casi ni existe. Lo demostró la nueva 'Expediente X': con móviles con cámara, las investigaciones de Mulder y Scully no son lo mismo. Sea como sea, lo cierto es que la fiebre por Stephen King no ha desaparecido.

A la espera de nuevas reimaginaciones para la pantalla como 'It: Chapter 2', 'Doctor Sueño' (secuela de 'El resplandor') o 'Tommyknockers', el último gran debut es la serie 'Castle Rock'. Aún sin cadena ni fecha de estreno en España, el servicio de 'streaming' Hulu la estrena en Estados Unidos el 25 de julio. Pero, ¿de qué adaptación se trata exactamente? Sabes que te suena el nombre pero no de qué. Es la ciudad en la que King ha ambientado algunas de sus historias, y da título a una ficción 'crossover' de varias de ellas.

Todas las historias de King convergen aquí

Producida por J. J. Abrams, protagonizada por André Holland ('Moonlight'), Bill Skarsgard ('It') y Sissy Spacek ('Carrie'), 'Castle Rock' narra el regreso de Henry Deaver a su pueblo natal, años después de unos fatídicos sucesos, y coincide además con la aparición en la cárcel local de un misterioso joven.

La serie aún mantiene en secreto qué historias y personajes de Stephen King abordará, pero en el tráiler se perciben algunas referencias: la prisión de Shawshank es la de 'Cadena perpetua', basada en uno de sus relatos, y el 'sheriff' Alan Pangborn, a quien da vida Scott Glenn, era el protagonista de la novela 'La tienda'.

Participan además varios intérpretes vinculados a otras adaptaciones, como el pequeño de los hermanos Skarsgard, que se cambió por el terrorífico payaso Pennywise en la nueva 'It', y Spacek, la Carrie de los años 70. 'Castle Rock' se suma así al formato de la antología: por qué elegir un relato si puedes contar muchos.

Las críticas de 'Castle Rock' hasta el momento son bastante positivas, y alaban por encima de todo la habilidad de sus creadores, Sam Shaw y Dustin Thomason, para capturar la atmósfera oscura que exigen una adaptación correcta de Stephen King. Sin embargo, no es eso lo único que requiere. Podríamos decir que existen tres tipos de posibles movimientos del autor a la pantalla, y podríamos además ilustrarlos con tres grandes películas: el King de la atmósfera malrollera, el de 'El resplandor'; el King del realismo entrañable, el de 'Cadena perpetua'; y el King del microcosmos social, el de 'La niebla'.

¿Por qué son tan buenas estas cintas? Porque no se ciñen a un concepto cerrado de lo que tiene que ser King, y porque entienden que el terror no son solo respingos ni giros sangrientos. El género maldito siempre es algo más: el horror es solamente el vehículo para llevarnos a reflexiones más profundas sobre la condición humana.

Las mejores y las peores versiones

Hay un guionista y director que sabe a lo que nos referimos, aunque su nombre no te suene. Es Mike Flanagan, de pequeñas películas de terror como 'Hush' y 'Ouija: El origen del mal', que ha dirigido además 'El juego de Gerald' y hará lo propio con 'Doctor Sueño'. 'El juego de Gerald' es tal vez la mejor adaptación de Stephen King de 2017, mejor incluso que 'It': la primera sabe que debe transmitir el horror a través de la complicada psicología de su personaje femenino, y la segunda sacrifica el terror que representa 'It' por una experiencia digerible y más cercana a 'Stranger Things' que a su novela original.

No obstante, si hablamos de versiones fallidas de relatos de Stephen King, es probable que las peores estén en la televisión, y es que mostrar el terror en la pequeña pantalla siempre ha sido complicado. La explicación más sencilla es aquí la más acertada: es muy difícil mantener la tensión de este formato en una narración seriada.

En el caso de las traslaciones de Stephen King a la televisión hay otro elemento importante que podemos ejemplificar a través de dos de sus peores series hasta ahora: 'La cúpula' y 'La niebla'. Indicábamos antes que un tipo de narración clave del autor es la del microcosmos social, en la que un extraño acontecimiento sirve como excusa para reunir a personas muy dispares en el mismo espacio y que terminen dando más miedo que lo que pasa fuera.

Eso lo transmitía muy bien la cinta 'La niebla', pero en la pequeña pantalla es complejo no convertir esa radiografía de la Norteamérica del odio y el prejuicio en un culebrón aburrido sobre traiciones personales. Ante este panorama, solo nos queda comprobar si 'Castle Rock' se decanta por una buena o por una mala adaptación de Stephen King. Tiene a su disposición un material amplísimo, pero eso puede ser una ventaja tanto como una maldición. Sea como sea, estaremos pendientes.