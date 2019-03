La bruja que enamora a los hombres con hechizos y sexo

Son casi las diez de la noche cuando entro en “The Cinefamily”, el cine pequeñito y de aires alternativos que proyecta películas indies en una de las zonas más hipsters de Los Ángeles. La sala es diminuta y está a rebosar.

Apenas puedo abrirme paso para encontrar un hueco en los asientos más alejados de la pantalla, y por el rabillo del ojo puedo ver como la gente empieza a sentarse en las escaleras.

Parece que han vendido más entradas de las permitidas por aforo, pero la ocasión lo merece: 'The love witch' va a ser proyectada (¡Al fin!) durante unas pocas semanas en la ciudad, y parece que no soy la única que tiene marcada la fecha en el calendario.

La pantalla se ilumina para dar paso a una vorágine de colores saturados donde encontramos a Samantha Robinson encarnando a la joven bruja Elaine, una mujer obsesionada con encontrar al hombre de su vida mientras cumple a rajatabla todos los estereotipos del insano amor romántico.

The love witch, dirigida por Anna Biller | The love witch

Quiere vivir por y para su acompañante y la única necesidad de su existencia es saber que alguien la ama. Pronto descubriremos que tras esta obsesión se encuentra un comportamiento patológicamente narcisista que le hará llegar hasta límites insospechados para seducir a los hombres que se cruzan en su camino.

Lo que al principio parece una mera exposición de elementos sesenteros y estética cuidada pronto dará paso a un discurso extremadamente crítico con el mundo en que vivimos.

'The love Witch' es un alegato en contra de los estereotipos que la sociedad impone a las mujeres y Elaine no es sino una representación de la figura de la mujer ideal a los ojos del patriarcado. Siempre dispuesta a satisfacer a su amante, siempre sexual, siempre complaciente.

The love witch | D.R.

Su obcecación con ser la mujer perfecta la lleva a la locura, luchando entre encontrar el amor verdadero y ser aceptada en un mundo que culpa a la mujer que se declarada abiertamente sexual. Lo primero que le digo a la directora de la película mientras la entrevisto para este artículo, es que 'The Love witch' me parece una película extremadamente feminista.

“Personalmente me considero feminista y se que las ideas de la película también lo son. Pero mi propósito al crear esta pieza no es hacer un manifiesto sino crear un perfil psicológico que refleje algunas de mis experiencias como mujer. He hecho este film para exponer un discurso emocional, no intelectual ni político”, afirma Anna Biller.

Sus palabras son rotundas y sinceras, no se anda por las ramas. Nacida y criada en Los Angeles por un artista y una diseñadora de moda, lleva el frenesí de la creación en la sangre. Estudió cine en el Instituto para las Artes de California y muy pronto descubrió que sus talentos iban más allá de estar detrás de las cámaras.

Al investigar acerca del rodaje de la película me sorprendo al descubrir que Anna ha cumplido no solo la labor de directora, sino que ha participado como guionista, productora y editora, ha hecho el atrezzo, el vestuario y los sets ¡Y hasta ha compuesto la música!

The love witch | D.R.

No puedo sino preguntarme a mi misma la cantidad de tiempo que ha empleado en esta obra: “Siete años. Tengo la suerte de poder focalizar perfectamente mi energía en lo que hago. Adoro trabajar más que ninguna otra cosa en el mundo”.

Uno de los aspectos que más me llama la atención de la película es la cantidad de desnudos femeninos, y no puedo evitar preguntarle a Biller si existe un alegato alrededor de esta decisión.

“Me parece que la sexualidad femenina está adaptada al deseo masculino hasta tal punto que muchas mujeres sienten que su sexualidad no les pertenece, o que su sexualidad existe únicamente para satisfacer el deseo masculino", dice.

"Sin embargo, probablemente, el sexo tiene más protagonismo en la vida de las mujeres que en la de los hombres, ya que nuestro cuerpo es sujeto a la sexualización desde que somos pequeñas. Esto me hace preguntarme por qué no hay más películas que hablen de la experiencia de ser una mujer sexualizada por personas ajenas. Películas hechas desde un punto de vista femenino en vez de desde la excitación masculina. Lo que intento con mi trabajo es llenar el agujero que aparece tras formular esta pregunta”.

The love witch es un película feminista | D.R.

Entonces, ¿hacen falta más películas que presenten el desnudo femenino de forma natural para eliminar el estigma que pesa sobre la sexualidad de la mujer?

“No me parece que la sexualidad femenina esté estigmatizada”, me contesta Anna. “Simplemente, los hombres nos la han robado. Siempre que una mujer intenta explorar su sexualidad por si misma, esta pasa automáticamente a formar parte del deseo masculino. No importa el contexto, el desnudo femenino siempre girará alrededor de la sexualidad del hombre.”

O dicho de otra manera: la sexualización del cuerpo femenino no cesará hasta que consigamos eliminar el patriarcado. Tal vez, el primer paso que debamos dar en esta dirección es encontrar a más mujeres creadoras que puedan aportar su visión sobre la vida y lo que significa ser mujer en una sociedad regida por hombres.

Biller ya lo ha hecho a través de su bruja enamorada, convertida en un monstruo al sucumbir ante la presión impuesta por una sociedad masculina.

No me sorprendo al descubrir que 'The Cinefamily' ha decidido seguir proyectando la película más allá de las fechas anunciadas. Esta bruja dará que hablar.

'The Love witch' todavía no tiene distribuidora en España, pero podremos disfrutarla en cines en el Reino Unido y Estados Unidos. En marzo, saldrá a la venta la edición en DVD y Blu-Ray.