Bronies, los hombres muy hombres que flipan mucho con Mi Pequeño Pony

Antes de comenzar, te diré que hay ocho cosas básicas que debes saber sobre los Bronies:

1.- Los Bronies son hombres fans de la serie “My Little Pony: la Amistad es Mágica”.

2.- Brony es una definición de “Bro” (hermano) y “Pony”.

3.- También las mujeres son Bronies, aunque a veces son llamadas Pegasisters.

4.- BronyCon es un evento anual en Estados Unidos que reúne a Bronies de todo el mundo.

5.- A muchos Bronies les encanta disfrazarse de sus personajes preferidos de la serie.

6.- La mayoría de los Bronies son hombres heterosexuales y tienen entre 16 y 35 años.

7.- Los Bronies consideran a Tara Strong (la voz en off de la versión americana) "La Reina de los Bronies".

8.- Los Bronies consideran a Lauren Faust, la creadora de la actual saga de My Little Pony, “La Diosa de los Bronies”.

'My Little Pony: Friendship is magic' es claramente un tipo de contenidos destinado fundamentalmente a público infantil femenino que celebran la magia de la amistad y ensalza valores como la tolerancia, la bondad, la lealtad la generosidad o la sinceridad.

No obstante, el amor por determinados contenidos mediáticos y la era de internet suscitan sorprendentes asociaciones y filias.

Los bronies se definen por ser amables, estables emocionalmente y estar abiertos a vivir nuevas experiencias. Es un colectivo que se caracteriza por tener una gran actividad artística y generar su propio contenido. De hecho, muchos de ellos acuden a eventos organizados por otros fan y van o bien disfrazados de animales o vestidos de personajes de la serie.

Una pareja baila durante BronyCon 2013, un encuentro de Bronies que sigue celebrándose a día de hoy. | BronyCon

Sin embargo, esta filial no ha pasado desapercibida para los sectores más conservadores que ven en esta filia un desvío de una consulta socialmente aceptable e incluso hay acusaciones de pedofilia.

Así se narra en el documental “Bronies: The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony” ('Bronies: los completamente inesperados fans adultos de My Little Pony’) donde un presentador de FOX llega a decir que “pocas cosas son peores que el universo Brony, como por ejemplo el terrorismo”. Desde luego, el Brony prototípico atenta contra la noción tradicional y hegemónica de masculinidad.

Cambia la definición de masculinidad

De hecho, en un vídeo producido por PBS Idea Channel que tiene más de UN millón de visitas, Mike Rugnetta se pregunta: “¿Están los Bronies cambiando la definición de masculinidad?”. Y puntualiza que “los bronies celebran el show porque se sienten parte de una comunidad que comparte una serie de valores”; y citando a John Stuart Mill recuerda que “solemos aceptar como natural aquello que es usual y los bronies cuestionan lo que es considerado el consumo natural masculino de contenidos mediáticos”.

¿Las chicas deben ver contenidos rosas y cursis y los chicos deben ver contenidos agresivos y azules? Los bronies cuestionan esta arraigada convención socio-cultural.

Valores del ejército

Y es que algunos de los Bronies son auténticos ejemplos que cuestionan nuestra capacidad para ser abiertos cultural e intelectualmente hablando. En el documental que citábamos antes, aparece la historia de un grupo de militares que se reúnen para compartir su afición.

Uno de ellos se queja de que "el problema para algunos no es que seas gay o cualquier otra cosa por ver un show para niñas. Es el simple hecho de estar en contacto con un producto diseñado para el público femenino”.

No obstante, lo más paradójico es que la serie “promueve muchos valores que coinciden con los del ejército: lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y coraje.”

Dustykatt, un hombre muy hombre al que le encanta My Little Pony. | My Little Pony

“Sería fácil considerar que los bronies son débiles o 'nenazas' por abrazar principios asociados a la feminidad. Sin embargo, siguiendo la misma lógica pero en sentido contrario, un brony es un transgresor, fuerte y valiente, que se permite romper estereotipos y códigos binarios ya desfasados. Alguien que se toma la libertad de identificarse con la vulnerabilidad o la sensibilidad, rasgos que asume aunque socialmente no se le atribuyan”, citaba Marisa Fatás en un reportaje sobre los Bronies hace unos años,

Larga vida a los Bronies y a todos aquellos que cuestionan las convenciones sociales y culturales, sobre todo, si es para superar los estereotipos de género.