Si Billy Elliot fuera español, jamás se habría puesto las zapatillas de baile

ATRESMEDIA ESTRENA 'BILLY, CONQUISTANDO TU CORAZÓN'

Me encantan los musicales, soy fan absoluto del género, pero tengo que reconocer que casi todos son un fiasco. El fallo garrafal que cometen casi todos es no disponer de un argumento consistente ni convincente, y así las canciones acaban siendo meros pegotes en una historia que no funciona. No es el caso de Billy Elliot, un absoluto gustazo que después de triunfar en teatros de todo el mundo por fin llega a España.