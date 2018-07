Una Batwoman lesbiana será todo un acto revolucionario

¿2018 ha sido un buen año para las películas y las series LGTB o solo un año mediático? Es una pregunta pertinente si tenemos en cuenta que producciones como 'Con amor, Simon', 'Call Me By Your Name', 'Disobedience', 'Una mujer fantástica', '120 pulsaciones por minuto' o 'Beach Rats' han estado muy presente en el debate social.

Sin embargo, los analistas expertos, como los que forman parte de la GLAAD, la organización estadounidense que sirve de observatorio de la representación del colectivo, no creen que haya que lanzar fuegos artificiales.

Recordemos que semanas atrás Scarlett Johansson aceptó y más tarde, por suerte, rechazó el papel de un hombre trans al que debería dar vida un hombre trans (algo que no hizo Paco León en la serie 'La casa de las flores'). También que, aunque las grandes sagas anuncian a bombo y platillo la incorporación de personajes LGTB, su condición sexual apenas se visibiliza.

Estos son dos de los fenómenos actuales que podemos reprobar al cine moderno en cuanto a la visibilidad de la comunidad LGTB. Podríamos decir, no obstante, que el panorama televisivo da lugar a la esperanza. ¿Por qué?

Porque existen multitud de canales diferentes para públicos diferentes; no tienen que dirigirse a una audiencia mayoritaria, como los 'blockbusters' de las grandes salas, y por ello son más valientes a la hora de incluir personales e historias LGTB sin miedo a patinar en la taquilla.

De hecho, hace unas semanas, la GLAAD alabó las nominaciones de los premios Emmy por reconocer el trabajo de figuras y artistas que pertenecen al colectivo. En este contexto, la noticia de que la cadena The CW va a producir una serie sobre Batwoman y que la protagonista será lesbiana se ha recibido con un gran aplauso. De nuevo, lo que no se atreven a hacer las películas sucede en la pequeña pantalla, con más valor y ambición política.

Otro tanto para las series de superhéroes

Pero, ¿en qué consiste exactamente este proyecto? Aún no se sabe mucho más, solo que es el canal The CW, conocido por sus series adolescentes y fantásticas, el que sumará el personaje a su nómina de ficciones sobre los superhéroes de la factoría DC. Se trata de Kate Kane, de raíces judías y abiertamente lesbiana (así lo es en su reimaginación moderna en los cómics), que debe aprender a aceptar su papel de vigilante de Gotham.

Será una mujer, Caroline Dries ('Smalville'), quien se pondrá a los mandos de la producción, supervisada por Greg Berlanti, un nombre que aquí cobra todo el sentido del mundo. El productor de series como 'Arrow', 'The Flash' y 'Supergirl', entre otras, es uno de las creadores catódicos más prolíficos y defensor de la diversidad. También es públicamente gay, impulsó el primer beso juvenil gay de la televisión estadounidense, en 'Dawson crece', y ha dirigido el fenómeno estival gay, 'Con amor, Simon'.

No es extraño que Greg Berlanti se responsabilice de esta Batwoman, pero tampoco lo es que una serie con una heroína lesbiana se adscriba al género de la ciencia ficción, en concreto al de los superhéroes. Su material original, el cómic, está mucho más abierto a este tipo de batallas políticas y de representación por su contacto con el público juvenil, al que se propone inspirar.

Recordemos que las últimas series de Marvel nos han dado un personaje feminista que lucha contra la violencia sexual, Jessica Jones, así como un vigilante negro que defiende Harlem y la idea del barrio contra los prejuicios y los intereses capitalistas.

Pero ya que hablamos de DC y de la cadena The CW, no podemos dejar en el tintero 'Supergirl'. La serie que gira en torno a la prima pequeña de Superman se estrenó como un título ligerito y se ha convertido en uno de los ojitos derechos de la saga comiquera, por su 'girl power' y también sus personajes lésbicos.

Batwoman lesbiana | Agencias

¿Dónde están las lesbianas en televisión?

Esta Batwoman lesbiana será clave además por eso. Por desgracia, el colectivo LGTB no se libra de las desigualdades de poder, y en este caso lo detentan los hombres blancos gais. Por ello es que casi todas las teleseries calificadas como LGTB están protagonizadas por tipos blancos gais, de 'Looking' a 'Will & Grace'.

De hecho, hagamos una prueba: ¿cuántas ficciones con una mujer lesbiana como protagonista puedes recordar? Tenemos ejemplos recientes y populares como 'Orange Is the New Black' u 'Orphan Black', pero se emiten en plataformas de pago.

¿Qué hay de las cadenas en abierto, las que puede ver todo el mundo y que llegan a un público mucho más generalista? Está el hito de 'Ellen', la serie de finales de los 90 gracias a la que salió del armario Ellen Degeneres, y en los últimos años 'The Fosters', que gira alrededor de una pareja lésbica con hijos. La Batwoman de Berlanti supondrá toda una revolución para la comunidad.

Noticias como esta cobran un interés especial semanas después de que sepamos que la nueva entrega de 'Animales fantásticos', inspirada en el universo mágico de Harry Potter, omitirá que Albus Dumbledore (al que da vida Jude Law) es gay. O que la continuación de 'Jurassic World' eliminó la escena que visibilizaba la homosexualidad de Zia Rodriguez.

O que tanto Lucasfilm como Disney (para algo la primera pertenece a la segunda) han sugerido personajes LGTB que luego apenas tienen importancia o cuya condición sexual ni se menciona. ¿Recordáis el caso de Le Fou en la nueva 'La bella y la bestia'?

No hubiéramos sabido que era gay si no fuera porque se nos anunció como tal. En un panorama cinematográfico que todavía evita explorar todas las realidades emocionales e identitarias por miedo a perder dinero, una Batwoman lesbiana es un indudable acto político. Y de nuevo, la representación LGTB avanza gracias a la televisión.