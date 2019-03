Babadook es el icono LGTB más surrealista de la historia

Los caminos de internet son inescrutables, mucho más los de las redes sociales. La actualidad de las últimas semanas nos ha demostrado que la era Twitter puede alumbrar despreciables fenómenos, como las columnas viejunas y haters de millennials, pero también otros preciosos e inspiradores, como la película con Rihanna y Lupita Nyong'o que surgió como anécdota en la red.

El más reciente nos tiene enamorados, y cobra especial importancia en los días anteriores a la celebración del Orgullo LGTB, y en los que recordamos a quienes perdieron la vida en el pub Pulse, de Orlando, el 12 de junio de 2016. ¿Has visto la película 'Babadook'? ¿Sabes que su monstruo se ha convertido en un icono LGTB? Pues tienes tarea para los próximos minutos.

La culpable ha sido una creación online icónica de la década, cómo no, Netflix, pero nosotros bien se lo agradecemos. Cuenta la intrahistoria del boom Babadook que todo nació en verano de 2016, cuando el servicio de streaming incluyó la cinta australiana, por error, en su categoría de películas de temática LGTB, y a los usuarios, claro, no se les escapó.

Las reacciones han ido tomando fuerza hasta las últimas semanas, cuando la criatura malrollera se ha convertido casi en una bandera para el colectivo LGTB. No es extraño que en estos días veas al Babadook en tu Twitter o Tumblr, pero esta vez vestido con los colores del arcoíris o a lo divas de RuPaul.

Tienes que ver la película original

Pero tal vez deberíamos rebobinar un poco, pues a los que no hayan visto 'Babadook' todo esto les sonará a chino. Hablamos de la película de terror que la directora y guionista Jennifer Kent estrenó en 2014, y que se alzó como fenómeno indie del género de ese año, tras su paso por festivales como Sundance o Sitges.

La película está protagonizada por una madre viuda y su hijo de seis años, obsesionado con el monstruo de un libro infantil, 'The Babadook', que acaba por aterrorizarla a ella también. ¿Existe de verdad? ¿Vive en realidad en su sótano? La historia aprovecha esa figura para tratar temas como la depresión o las relaciones madre-hijo.

Pero, ¿qué tiene de LGTB el Babadook que atemoriza por las noches a Amelia y a Sam? Pues en principio nada, solo el breve patinazo de Netflix al colar la cinta como tal en su catálogo, pero la comunidad ya se ha encargado de buscarle las cosquillas.

El Babadook es un ente que no se define por ningún género ni condición sexual (al menos, por ahora; estaremos disponibles para todo aquello que nos quiera contar al respecto), que sufre atrapado en un sótano y que lucha (aunque sea con sus espectrales formas) para abrazar su naturaleza y para que lo hagan los demás. Una salida de armario en toda regla, vamos, que internet no ha dudado en aplaudir.

El cine de terror y el orgullo de lo diferente

Lo más emocionante de este fenómeno que nos puede parecer algo loco y surrealista ha sido la reacción del colectivo LGTB. Han hecho algo realmente bonito: acoger al temible ser con los brazos abiertos y buscar en sus cualidades aquello con lo que se puedan identificar. Es un acto de apropiación, tal vez, pero sirve para reivindicar el orgullo de lo diferente, de lo castigado, de lo incomprendido, de lo marginado.

Es curioso, además, que un monstruo del cine de terror haya desencadenado todo esto, ya que hablamos de un género que usa el encuentro entre lo prohibido y lo que consideramos normal (¿qué es normal?) para señalar nuestros prejuicios.

Y no es la primera vez que la comunidad LGTB se inspira en lo que ocurre en torno a nuestra cultura popular para consagrar nuevos iconos y visibilizar sus batallas. Otro ejemplo inspirador es el de los movimientos shipper, que nacieron en círculos minoritarios de fans de libros, series y pelis antes de que existiera internet; los foros, Reddit, Twitter y Tumblr llegarían después.

Se trata de seguidores incondicionales que fantasean con romances (no tan) imposibles, como el del capitán Kirk y Spock, de 'Star Trek', o el que han vivido en los últimos años Regina Mills y Emma Swan, de 'Once Upon a Time'. Por ello debes sacudirte tus ideas preconcebidas y unirte al boom Babadook: solo tienes que echar un vistazo a tu timeline y poner tu granito de arena.