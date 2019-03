Así son los Sugar Daddies: señores maduros y ricos que buscan chicas jóvenes y sexis para relación estable

¿ES UNA FORMA ENCUBIERTA DE PROSTITUCIÓN?

Gracias a webs como Seeking Arrangement, que es de la que nos vamos a servir para hablar de este fenómeno, últimamente hemos oído hablar mucho de los Sugar Daddies. Obviamente, no es algo nuevo, pero esta etiqueta ha vuelto a poner en boga un interesante y controvertido tema. Hombres, ricos y maduros, y chicas, jóvenes sexys intercambian intereses comunes que supuestamente no están relacionados con el sexo, aunque para muchos no es sino una forma encubierta de prostitución.