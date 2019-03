Así serán las series de televisión de la era de Donald Trump

Pues claro que todas las series ahora hablan de Donald Trump. Es una crítica común a los artículos que abordan cómo está influyendo el cambio político en la cultura popular de Estados Unidos, y lo cierto es que, aunque responde al interés del público hacia el nuevo presidente, también es un fenómeno social comprensible.

Ya hablamos de teleseries como The Good Fight o Scandal, que tuvieron que modificar detalles argumentales tras las elecciones presidenciales, pero no afecta solo a los temas que trata la ficción; además es importante cómo el público recibe las historias y las relaciona con todo a su alrededor. ¿No resulta valiente que The Good Fight se ambiente en un bufete anti-Trump, o que Homeland se centre en la cultura del miedo a los inmigrantes?

Los columnistas estadounidenses han dado un paso más allá en las últimas semanas. ¿Serán diferentes las series de la era Trump? ¿Cómo serán los proyectos que se están gestando ya de cara a la próxima temporada?

The Good Fight | AGENCIAS

Algunos periodistas sostienen que las cadenas están a la caza del votante republicano. Puede parecer un tanto prejuicioso, pero los términos que manejan los canales son así de categóricos (y de económicos, que al fin y al cabo son empresas).

Por ejemplo, es clásica la división entre series para hombres y para mujeres; el resultado puede tener más matices, pero no el proyecto inicial. Incluso el boom de la ficción negra en la época de Obama tuvo tanto que ver con un resorte social como de búsqueda de públicos olvidados.

Una vuelta de tuerca al formato familiar

Pero metámonos en harina. ¿Cuáles son las tendencias de los capítulos piloto aprobados por las cadenas, sean luego adquiridos o no? El medio estadounidense Salon afirma que algunas plataformas en abierto quieren dar un giro a formatos familiares y de tipo thriller, añadiendo personajes y regiones infrarrepresentadas (lo que podemos traducir por republicanos, vaya).

El canal ABC, por ejemplo, prepara junto a Marc Cherry (Mujeres desesperadas) una ficción para Reba McEntire, estrella del country (Tennessee, cuna de este estilo musical, es un estado muy conservador); también 'Raised by Wolves', sobre una joven madre del Medio Oeste, y Libby and Malcom, con Felicity Huffman, sobre dos opinadores políticos enfrentados que se enamoran.

¿A qué se debe este cambio? El artículo de Salon menciona unas declaraciones concedidas por Channing Dungey, presidente de ABC, en las que confesaba que la ficción de la cadena se había centrado mucho en familias de alto poder adquisitivo y poco en la clase menos pudiente.

Con esto también se refería a los votantes desencantados de la política y probables afines a Trump, una realidad que los medios progresistas se negaban a reconocer al hablar de la derrota de los republicanos. Otra razón importante es que hay series de corte tradicional que, a pesar de no ser muy comentadas ni aplaudidas, arrojan buenos números de audiencia. 'Last Man Standing', de Tim Allen (Un chapuzas en casa), abiertamente republicano, es una comedia muy seguida.

'Boom' de series policíacas y militares

Otra posible corriente creativa de cara a la próxima temporada es la de las ficciones policíacas (un clásico, en realidad) y militares (no tan clásico). Hace unas semanas, comentábamos en un artículo lo interesante de que el regreso de 'Homeland' y el estreno de '24: Legacy' coincidieran en parrilla poco después de la investidura de Trump: ambas son de los mismos productores y comparten un enfoque paranoico sobre la política antiterrorista y la vigilancia civil.

Serie Swat | Agencias

Por eso, No es extraño que en el actual clima político surjan proyectos como varios de CBS, centrados en instituciones como los Navy Seal, los SWAT (remake de la mítica serie de los 70) o la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). The CW también prepara 'Valor', ambientada en una base del ejército.

Se avecinan momentos apasionantes en la televisión norteamericana, sobre todo para esos a los que nos gusta observar cómo lo que ocurre en la realidad va permeando en los contenidos y viceversa, y cómo los asimila la misma audiencia que está sufriendo todos esos cambios.

Este movimiento que vivirá la ficción catódica no es nada descabellado; es lógico que las cadenas se lancen a la busca de audiencias que no se están viendo representadas en la pequeña pantalla.

Si os también os interesa todo este fenómeno, volvemos a una de las series con las que hemos abierto el artículo: The Good Fight, spin-off de The Good Wife, es la primera serie de la era de Trump, así como su ficción madre fue una representante excepcional de la presidencia Obama.