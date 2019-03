Así se convertiría Matrix en la nueva Star Wars

De momento y sin fecha marcada en el calendario para su regreso por Warner Bros., ‘Matrix’ ha renacido como proyecto futuro que no pretende ser ni un remake ni un reboot. Entonces, ¿qué? Zak Penn, guionista involucrado en este despertar de la icónica saga nacida de la mente de las hermanas Wachowski, ha asegurado, vía Twitter, que no será ni lo uno ni lo otro si no más bien una nueva historia enmarcada dentro del amplio universo de ‘Matrix’ como lo fue la serie ‘Animatrix’.

No le queda otra teniendo en cuenta que ni las madres originales de la criatura ni su reparto están involucrados en un proyecto que levanta tantos recelos como curiosidad. Porque, ¿es necesario una nueva película de ‘Matrix’?

En realidad, todo depende de cómo se haga. Si se hace como lo hizo Ridley Scott con ‘Alien’ –con todo el respeto y admiración hacia el director de ‘Blade Runner’–, mejor dejar a la criatura en paz. Pero si se hace como se ha hecho con sagas míticas como ‘Star Wars’ y ‘Star Trek’, entonces sí tiene sentido. Ese es el espejo en el que se debería mirar la nueva ‘Matrix’ (a partir de ahora ‘Matrix Reborn’) para acertar el tiro.

1.- Fichar a J. J. Abrams

Lo que tuvieron las entregas más recientes tanto de la franquicia de George Lucas como de la de Gene Roddenberry y que no tiene ‘Matrix’ es a J. J. Abrams detrás. Aunque, bueno, siempre pueden ficharle.

El creador de ‘Perdidos’ tiene cierto halo de resucitador de sagas que le persigue desde que se subiese primero al Enterprise y después al Halcón Milenario. Abrams goza de ese sentido del espectáculo y del entretenimiento que necesita el género y que tan bien le vendría a ‘Matrix’. Aborda historias de otros desde el respeto, pero sin miedos. Amplía su universo actualizándolo. Si consiguió hacer ‘Star Trek’ entretenida, ¿qué no haría con un guion de ‘Matrix’ en sus manos? Soñar es gratis, dicen.

Matrix | Warner Bros

De momento, lo que ‘Matrix Reborn’ (el título es cosa de quien suscribe el texto) tiene es a Zak Penn, un guionista especializado en adentrarse en universos ajenos. Ha firmado libretos de Marvel como el de ‘Los vengadores’, ‘La decisión final’, ‘X-Men 2’ y ‘El increíble Hulk’ (la versión de Edward Norton, no la de Eric Bana). También es suyo el de la indefendible ‘Elektra’.

Lo mejor que tiene en su currículum es ‘El último gran héroe’, película con la que debutó y metió la cabeza en Hollywood. Con un currículum así, no es de extrañar que una nueva ‘Matrix’ en sus manos despierte, cuanto menos, reticencias. El universo creado por Lilly y Lana Wachowsky es infinitamente más complejo e inabarcable de lo que puede ser cualquiera nacido de la mente de Stan Lee.

‘¿Quiero ver más historias en el universo Matrix? Sí. Porque es una idea brillante que genera grandes historias’. ‘Mirad lo que están haciendo con el universo X-Men. Entre Logan, Legion y Deadpool, ¿alguien quiere que paren? Yo no’.

Son dos de los tuits que Penn ha publicado en su perfil de Twitter como defensa del proyecto que encabeza tras las críticas recibidas antes incluso de saberse nada más allá de que trabaja en la resurrección de una trilogía que podría haberse quedado en una única película y no habría pasado nada. Porque, si bien ‘Matrix’ fue sobresaliente, las que le siguieron, ‘Reloaded’ y ‘Revolution’, no estuvieron a su altura y se enredaron de tal manera que en ocasiones no había por dónde abordarlas. ¡Ay ese discurso del Arquitecto!

2.- Seguir la estela del Halcón Milenario y el Enterprise

Una cosa está clara. Si ‘Matrix Reborn’ quiere acertar, debe seguir los pasos de ‘Star Wars’ y de ‘Star Trek’, ir a rebufo del Halcón Milenario y del Enterprise. A saber, apostar por explotar otros planetas (programas informáticos y realidades virtuales en su caso, por ejemplo), crear nuevos personajes y ahondar en historias no desarrolladas en las anteriores entregas.

De estas últimas está plagada ‘Matrix’. Lo que daría de sí la historia de los orígenes del Agente Smith, del Oráculo, de las plantaciones de humanos… o un salto al futuro después del sacrificio de Neo.

StarWars | Disney/Lucasfilm

Algunos, en su día, acusaron al ‘Episodio VII’ de ser una suerte de remake camuflado del ‘Episodio IV’. Con personajes nuevos, sí, pero cortados por el mismo patrón que los originales y con detalles de guion muy similares a los de la primera entrega. Todo esto es discutible y ha dado lugar a un sinfín de comentarios cruzados y críticas a favor y en contra.

Pero lo que no se le puede discutir a ‘El despertar de la Fuerza’ es ser una buena película, entretenida y bien hecha, que ha acercado ‘Star Wars’ a una nueva generación y que logró algo tan complicado como hacer borrón y cuenta nueva tras el patinazo de George Lucas con los tres episodios precuela.

La clave está en conservar la esencia del original, adaptarla a los nuevos tiempos y tecnologías y ampliar su universo tanto visual como narrativo. Es decir, nuevos escenarios y nuevos personajes. Siempre, claro, respetando el germen de todo. A ‘Star Wars’ le ha funcionado. A ‘Star Trek’, también. ‘Matrix’ tiene mucho en común y tantas posibilidades como ambas. Cuenta con un vasto universo propio con mucho terreno que explorar –como ya demostró la serie animada ‘Animatrix’– y unos personajes sólidos, arquetípicos e icónicos.

Lucas y Roddenberry marcaron un antes y un después con sus historias al igual que las Wachowski lo hicieron a finales de los noventa con ‘Matrix’. Su aparición en escena fue deslumbrante al tiempo que refrescante, explorando ideas ya tratadas en el cine como la rebelión de las máquinas contra los humanos pero desde una perspectiva singular y arrolladora visualmente. Las peleas en el cine no han vuelto a ser las misma. Si hasta existe un ‘efecto Matrix’ para denominarlas.

3.- Contar con Keanu Reeves

‘Star Wars’ tiene a Han Solo y a la complicada familia Skywalker. ‘Star Trek’, a Kirk y Spock. Y ‘Matrix’, a Neo, Trinity, el agente Smith y Morfeo. Penn ha dado un golpe en la mesa asegurando que ‘si necesitase volver a contar con Keanu Reeves, contaría con Keanu Reeves’. No es que sea necesario, pero sumaría un punto a su favor.

StarTrek | Paramount Pictures

Las nuevas entregas de sagas tan carismáticas como esta siempre deben contar con algún guiño a los seguidores que estuvieron ahí desde el principio y los cameos o la recuperación de personajes de antaño funcionan. Ahí estaban Carrie Fisher, Harrison Ford o Leonard Nimoy. No eran los protagonistas principales de la refundación, pero entregaban el testigo a sus sucesores y eso siempre gusta. Es una forma de romper con el pasado de manera ordenada.

Desde luego si Penn y Warner quieren no errar el tiro reviviendo ‘Matrix’ y conseguir convertirla en la nueva ‘Star Wars’ o ‘Star Trek’ tienen mucho camino que recorrer y reglas que respetar. Las básicas, no perderse en el complejo mundo ideado por las Wachowski. Incluso ellas deambularon sin rumbo en las dos entregas siguientes. Quizás no estaría de más que lograsen involucrarlas en el proyecto de alguna manera. De lo contrario, puede pasar lo que muchos ya se temen de antemano. “Oye esto, señor Penn, es el sonido de lo inevitable”.