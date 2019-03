Alice Waddington, la directora que rueda cine fantástico para hacer denuncia social

“¡Mi primera película!”, me contesta, Alice Waddington.

“Se llama ‘Paradise Hills’, producen los estupendos y estupendas Nostromo Pictures. Es un film de ciencia ficción español con casting angloparlante, femenino y diverso, situada unos 50 años en un futuro distópico. Está escrita por Nacho Vigalondo y el novelista y guionista americano Brian DeLeeuw. La historia original es de Sofía Cuenca (‘Musarañas’) y mía", me explica.

"Trata sobre un internado en una isla oceánica donde todas sus alumnas salen transformadas en lo que su entorno quiere que sean, sin que nadie sepa cómo es posible. Nuestra idea es rodarla este mismo año…¡Cómo pasa el tiempo!”, añade.

Está contenta, y no es para menos. Alice desprende un aura de hiperactividad y atención al detalle con la que me siento identificada ¡No para quieta ni un segundo! Cada vez que nos embarcamos en una nueva conversación siento que su cerebro va más rápido que sus palabras y le brillan los ojos mientras me explica cuáles son sus referencias artísticas.

“He vivido el privilegio de disfrutar de una educación artística tremenda a pesar de no haber podido estudiar Bellas Artes. Voy a mencionar amores que me acompañan casi desde niña, libros de arte llenos de diapositivas que pertenecieron a mi abuelo pintor, Tino, mezclados con mis descubrimientos adultos: Las pinturas negras de Goya, hundidas en su obsesión por la enfermedad e idea de la mitología enclavada en lo cotidiano".

"El concepto de género en las acuarelas de Watteau. El estudio del fetiche íntimo en las fotografías de Ren Hang o el ‘Vértigo’ de Hitchcock. La violencia del trazo en naturalezas vivas o muertas de la pintura flamenca. El costumbrismo violentado de Carlos Vermut y Nacho Vigalondo. El sexo sin sexo del subtexto de las películas de James Whale y su ‘Novia de Frankenstein’. La casa de producción británica Hammer Films. El primer ‘Drácula’, de 1931. El segundo. El tercero. Vale, todos. ¿Suficiente?”.

Nos reímos. Más que suficiente.

Pero ¿Y ‘Disco Inferno’? Para entender la trayectoria de Alice más nos vale rebobinar un poco y empezar por el principio.

“Es un cortometraje de 11 minutos interpretado en inglés y protagonizado por las actrices nacionales Aitana Sánchez-Gijón y Ana Rujas”, me aclara.

“Trata sobre una funcionaria infernal a la que endiñan la misión de rescatar a su jefa, quien se ha atrincherado en un palacio terrenal rodeada de almas en pena. Es un homenaje a Georges Franju (‘Judex’, ‘Noches Rojas’) Luis Buñuel (‘Simón del Desierto’, ‘El Ángel Exterminador’), a los primeros seriales en blanco y negro de los años 20 (‘Les Vampires’) y a la figura de la ladrona enmascarada de los tejados, Musidora”,

Acumulando semejante volumen de premios en el extranjero no puedo sino preguntarme por qué los medios no han promocionado tanto su trabajo a nivel nacional ¿Es una impresión mía?

“Amo España sin reservas”, me dice.

“En nuestro país, nunca he sentido más que cariño y pasión por mi trabajo, y todas las personas del equipo nos sentimos agradecidas de que nuestro primer cortometraje -¡de terror! ¡en inglés!- estuviera seleccionado para los premios más importantes de nuestra cinematografía. El estupendo circuito de festivales fantásticos español siempre va a parecerte injustamente pequeño si lo comparas con todos los festivales del género de todo el mundo", afirma.

"'Disco Inferno' se ha movido, también en España, casi únicamente por dicho circuito. Donde, por cierto, me siento en familia: soy absolutamente freak desde niña - fui 'cosplayer' durante toda mi adolescencia y mi colección de manga y OVA (DVD) de anime rozaba los cuatrocientos volúmenes con diecisiete años- ¡y no tengo intención de cambiarlo!”, confiesa Alice.

Lamentablemente, sigue siendo difícil encontrar a mujeres en roles de poder dentro de la industria del cine convencional ¡Y no sólo eso! Si echamos un ojo a la cartelera de películas españolas del último año nos daremos cuenta de que menos de un veinte por ciento de las producciones fueron protagonizadas por mujeres.

¿Alguna vez has sentido que el ser mujer (además de joven, o guapa) podría suponer un handicap a la hora de trabajar en este negocio?, le pregunto.

“Chimamanda Ngozi Adichie cuenta que en Nigeria siempre escucha que ‘Las mujeres tienen el verdadero poder: ‘Poder de fondo’, una expresión sobre ‘utilizar la sexualidad para obtener algo de, en este caso, los hombres’. Ella añade: ‘Pero eso no es poder, sólo una ruta para obtener cosas a través de alguien que puede, un día, decidir dejar de estar de humor'”, replica.

Alice confirma mis sospechas: “En 2016, las mujeres dirigieron sólo un 7% de las películas más grandes del año. La media de presencia femenina roza el 50% en las escuelas de cine de todo el mundo. Las mujeres somos otro 50% de la población mundial, hacemos dos tercios de todo el trabajo del planeta y recibimos un desconcertante 10% de los ingresos".

"En resumen: equilibremos la distribución de trabajo y riqueza a nivel global y no desperdiciemos un talento masivo que podríamos estar haciendo florecer. Yo admiro a todas mis compañeras, y especialmente a aquellas que dirigen terror o ciencia ficción: Gigi Saúl-Herrero (‘El Gigante’), Jovanka Vuckovic (Trilogía XX), Julia Ducournau (Raw) o Anna Biller (The Love Witch) son sólo algunas de mis autoras favoritas. Todas somos luchadoras, para que llegue el día en que no tengamos que serlo tanto”, opina.

Estoy sin palabras. Después de semejante alegato a favor del feminismo lo único que puedo hacer es esperar con ansias más películas de Alice Waddington: ¿Qué se ve haciendo en el futuro?

“Voy a dedicarme a dirigir aquellos proyectos fílmicos -terror, horror, ciencia ficción, biopic- que tengan un trasfondo social relacionado con el progreso”, me contesta.

“Me atraen mucho las biografías pioneras, y cada vez más las historias de terror que ya han tenido lugar. Todo ello protagonizado por actores y actrices diversos y diversas tanto desde la perspectiva racial como de género y cuerpo”, finaliza.