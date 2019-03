Las actrices pueden interpretar a hombres sin dejar de ser mujeres, pero al revés parece imposible

El pasado 16 de julio, durante la final del torneo de Wimbledon, la cadena BBC desveló la identidad del nuevo Doctor Who: ni más ni menos que una mujer. En Reino Unido no se habló de otra cosa durante días. Por primera vez, el popular doctor, una institución a la altura de Mary Poppins o Harry Potter, abandonaba el cuerpo de un hombre y adoptaba el de la actriz de ‘Broadchurch’ Jodie Whittaker.

Es verdad que Who es un alien capaz de regenerar su cuerpo cada vez que está cerca de la muerte (algo así como la propia monarquía), pero al contrario que ‘Orlando’, el príncipe imaginado por Virginia Woolf que podía cambiar a su gusto de género, el Doctor Who siempre ha sido un hombre. Desde el estreno de la serie en 1963, han sido doce los que lo han encarnado. Hasta ahora. O como dijeron muchos, ¡ya era hora! No en vano, el trece es el número de la transformación definitiva.

No es, desde luego, la primera que una actriz interpreta un papel inicialmente masculino. Incluso dentro del género de la ciencia ficción encontramos bastantes casos. El papel de la teniente Ripley en ‘Alien’, por ejemplo, fue escrito para que lo interpretara un hombre, y gracias a que Ridley Scott decidió finalmente cedérselo a Sigourney Weaver, tuvimos a una de las mujeres más memorables de la historia del cine.

En ‘Starship Troopers’, la película de Paul Verhoeven, el personaje de Dizzy Flowers al que dio vida la actriz Dina Meyer, era un chico en la novela en que se basa el film. En ‘Salt’, Evelyn Salt, interpretada por Angelina Jolie, fue pensado inicialmente para Tom Cruise.

Así es también, por ejemplo, como Carmen Maura se hizo con el papel protagonista de ‘Tetro’, aquella extraña película de Francis Ford Coppola: el director la llamó después de que Javier Bardem renunciara al mismo. Del mismo modo, Victoria Abril protagonizó el telefilm francés ‘Gloria’ después de que Alain Delon lo rechazara.

Desde hace algunos años, por otra parte, existe la tendencia de ceder a las actrices papeles tradicionalmente masculinos. Así, hemos visto que los famosos Cazafantasmas se transformaban en un grupo de mujeres, y hace un par de años se anunció una nueva película de ‘Ocean’s Eleven’ con un reparto totalmente femenino, capitaneado esta vez por Sandra Bullock.

Pero lo más interesante de este fenómeno tal vez sea comprobar que, si bien es relativamente frecuente que una mujer se haga cargo de un papel masculino, nunca se da el caso contrario. No hay actores que interpreten roles femeninos.

Cuando un actor asume un papel femenino, se convierte en mujer o travesti

Cierto que John Travolta hizo de mujer en ‘Hairspray’, y que Quentin Crisp interpretó a la reina Isabel I en la película de ‘Orlando’, pero la diferencia es enorme: mientras que las actrices pueden suplantar a los hombres en la pantalla sin dejar de ser mujeres, al revés parece imposible. Cuando un actor asume un papel femenino, se convierte en mujer o travesti. ‘Tootsie’ sería otro buen ejemplo. Así, mientras que es probable que con el tiempo veamos a una mujer Bond (y no resultaría extraño que Michelle Rodriguez continuara la saga de Rambo), jamás veremos a Miss Marple convertise en un hombre, ni tampoco la versión masculina de ‘Mujercitas’. Tom Hardy como Elizabeth Bennet, la heroína de ‘Orgullo y prejuicio’, no tendría ningún sentido.

Puede que Lucy Liu se transformara en el doctor Watson en ‘Elementary’, pero la doctora Quinn siempre fue una mujer, y si el Doctor Who hubiese sido Doctora a su llegada a nuestro planeta, estoy seguro de que jamás hubiese elegido el cuerpo de un hombre para su enésima reencarnación. ¿No es curioso?