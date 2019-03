Los actores inmigrantes arremeten contra el Brexit con monólogos de Shakespeare

Por eso, un grupo de actores inmigrantes en Londres se han decidido a dar vida a seis monólogos de Shakespeare que pueden dar respuesta al Brexit, en un proyecto llamado “The Other Solos”. Casi como una sesión de espiritismo, ¿qué opinaría William si viviera en el Reino Unido del siglo XXI?

“Yo he tenido la suerte de aun no verme afectada por Brexit, pero sí conozco a varias personas que han tenido conflictos con trámites o que incluso han perdido su trabajo”, comenta Paula. Paula Rodríguez emigró hace unos años, era actriz en Madrid y lo sigue siendo en Londres.

El mayor problema para los inmigrantes españoles en el Reino Unido es de cara a plantear el futuro, y a sentir si es un país donde pueden seguir echando raíces o si tal vez sus planes se trunquen cuando el Brexit se haga efectivo.

“He notado que hay mucho miedo y confusión, hay una falta de información brutal y nadie sabe cuáles serán las verdaderas consecuencias”, apunta Paula.

Los inmigrantes españoles no sólo viajan por la necesidad de un sueldo, a veces su situación no es tan extrema, y, sin embargo, no ven otra opción. Es el caso de Paula y de otros profesionales, se vieron cansados de cierta falta de dinamismo y oportunidades en España.

No es tanto una cuestión de supervivencia elemental, sino de sentir que pueden desempeñar su profesión de una forma más completa y favorable.

“Madrid es mi hogar, pero faltan puertas donde llamar y eso puede llegar a ser paralizador”, explica la actriz.

La iniciativa de estos seis actores extranjeros en Londres se llama 'The Other Solos', y pretenden reflexionar sobre qué significa ser emigrante hoy en día a través de las palabras de Shakespeare.

Los monólogos son interpretados en inglés por actores de diferentes países que hablan con su acento natural sin tratar de ocultarlo, sino más bien celebrándolo. En estos textos aparecen temas que resuenan fuertemente con el momento actual: emigración, racismo, identidad.

Para ello, Paula contó con un equipo creativo formado por su propia hermana, la escritora Patricia Rodríguez. Dominik Webb ha dirigido, filmado y editado los monólogos. Y, entre otros, Paula contó con el apoyo de su pareja, el actor Paul Mauch.

“En las obras de Shakespeare, hay muchísimos personajes extranjeros y muchas de ellas transcurren en otros países como Dinamarca, España e Italia. Así que es imposible no preguntarse por qué no se ven más actores extranjeros interpretando a Shakespeare con su acento en la escena teatral londinense”, cuestiona Paula.

En el monólogo de Tomas Moro, el primero de nuestra serie, le pide al rey que se ponga en el lugar de los emigrantes y refugiados, que son despreciados por parte del pueblo, y que piense en qué haría él si tuviera que irse de su país y pedir asilo político. “Si cierras tus puertas y le niegas la ayuda a los que ahora la necesitan, dónde irás tú cuando estés necesitado, a que país pedirás ayuda entonces. ¿Cómo crees que se sienten aquellos a los que les niegas la entrada?”.

“Cuando comenzamos a buscar los monólogos nos sorprendimos de la cantidad de material que encontramos. Shakespeare, que hace preguntas, que nos invita a pensar”, explica Paula.

Los monólogos son de las obras Tomas Moro, El Mercader de Venecia, La Tempestad, Coriolano y Enrique VIII, todos los textos son políticos y todos resuenan en la atmósfera actual en este momento histórico post-Brexit y en el que estamos viendo el giro hacia la derecha que están tomando las políticas internacionales.

Paula Rodríguez interpreta un monólogo de la obra Enrique VIII, dando vida a la Reina española Catalina de Aragón. Arranca con una frase en la que pide al rey que la ha repudiado, que sea justo y recto con ella pues es una mujer y una extranjera.

“Para mí habla de la experiencia de vivir en otro país donde convives con la desigualdad de condiciones, con el constante esfuerzo de re-aprenderlo todo, la lengua, la cultura, el humor, y en definitiva los códigos que afectan a los aspectos públicos y privados de la vida.

En este proceso, constantemente, te sientes en desventaja, aprendes a aceptar y a crecer y creces, pero siempre estas en lucha y vives comparando todo lo que ahora experimentas con aquello que echas de menos y te es familiar”, explica Paula.

“Este monólogo habla de lo que es sentirse traicionado por un país en el que has puesto tus mejores intenciones, tus sueños, en definitiva tu vida, y por desgracia esa sensación está en el aire hoy en día”.