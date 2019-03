‘Cuando tenga 15 años no tendré padres’ y otras frases que los superhéroes enseñan a tu hijo

En casa somos tan fans del género que los niños aprenden a decir Batman y Spiderman casi antes que jamón y chorizo. Proeza o no, con solo dos años MiniHulk –aquí cada uno tiene su propio apodo superheróico– ya se sabía de carrerilla los nombres de gran parte de la plantilla de Marvel y DC como si fuese la alineación del Real Madrid o del Barcelona. Y, no, no es que perdiésemos el tiempo sentándonos a enseñárselos.

Tampoco es que con solo dos años hubiese visto ya ‘El Caballero Oscuro’ o ‘Los Vengadores’, que no tiene edad. Que nadie llame a los servicios sociales. Lo suyo es curiosidad pura y dura, como niño que es. Al verlos en camisetas, en portadas que cuelgan en la pared o al asomarse al ordenador mientras mamá trabaja con el Photoshop en uno de sus frikitemas, la curiosidad se despierta, se pregunta y el vocabulario se amplía.

Ahora, con cinco años, y con tantas series en la parrilla televisiva para niños con superhéroes de mayor o menor tamaño, raro es el día que MiniHulk no sorprende con una frase sacada de ese contexto de gente en pijama y con capa (o no) que se pasea por ahí salvando al mundo de los villanos. Los chicos de ‘Teen Titans Go!’ son sus favoritos, sí. Pero no le hace ascos a ‘Las Supernenas’, ‘Ladybug’ o los ‘PJ Mask’. En realidad, va por épocas.

De todas estas series y alguna más ha sacado alguna que otra curiosa conclusión de una lógica aplastante.

‘Cuanto tenga 15 años, no tendré padres’

Es sabido que el mundo de los superhéroes está lleno de niños huérfanos traumados que convirtieron en justicieros de mayores. Pero no lo dice por eso, sino porque en la mayoría de las series de este tipo hecha para niños no hay padres o si los hay (como en el caso de Ladybug) están un poco de atrezzo y ni se enteran de que sus hijos salen por ahí a combatir el mal por la ventana.

Pensándolo bien, esto es algo que puede hacerse extensivo a las series infantiles en general. Porque… a ver, ¿dónde están los padres de Pocoyó? ¿Y los de Ryder, el niño jefe de 'La patrulla canina'?

‘Nena es un poco villana, pero la queremos igual’

Nena es MiniDaredevil, la hermana de MiniHulk (mi hija y mi hijo, respectivamente). Tiene dos años y medio y como buena hermana pequeña que es a veces le fastidia, claro. Es ley de vida. Pese a todo, aunque le cambie los 'dibus' para ponerle el dichoso conejo negro o los ñoños 'Teletubbies', él la quiere igual. Y, además, no cesa en su empeño de que un día les vistas a él de Batman y a ella de Robin porque son un equipo, dice.

Supernenas | Cartoon Network

‘Para ser un superhéroe tienes que tener… como 13 años’

No está muy claro de donde sale tal afirmación porque las tres componente de ‘Las Supernenas' y de los ‘PJ Mask’ aparentan ser más pequeños, ¿no? Quizá su cerebro haya hecho algo así como una media entre todos los superhéroes que conoce. O quizá sea porque, cuando dice que quiere hacer algo poco apropiado para su edad, a veces, se le responda, ‘aún eres pequeño, cuando tengas, no sé, 13 años, por ejemplo’.

‘Mamá, no eres alienígena porque tu piel es blandita’

Así, fuera de contexto, no tiene sentido. La cosa es que un día de estos que toca ir al médico porque toca, pues MiniHulk dice que no quiere, que no le gusta que le pinchen. Y claro, ¿cómo se convence a un niño de cinco años de que no pasa nada? Como es un poco friki, igual cuela con eso de que Superman es alienígena y no pueden pincharle porque las agujas se rompen y entonces el doctor quiere probar a ver si él es extraterrestre como El Hombre de Acero. Una cosa lleva a la otra y al final la conclusión es que su madre no es alienígena.

‘Yo nunca he visto una muerte, ¿dónde vive?’

La culpa la tiene ‘Teen Titans Go!’, como de casi todo, y un capítulo en el que la Muerte es el típico personaje que va por ahí con capucha y guadaña cazando muertos. Y, claro, si sale en el país de los Teen Titans, pues también puede estar por el suyo. Vivirá en el cementerio, claro.

PJ Mask | eOne Entertaiment

‘No hace falta dormir porque los PJ Mask no duermen’

Es de una lógica aplastante. Si yo soy como el tal Gekko ese (un niño pequeño que se pone un pijama de lagarto y tiene el poder de reptar por cualquier tipo de superficie) y Gekko no duerme porque por la noche sale a pelear con Ninja Nocturno, ¿por qué tengo que dormir yo? Dormir es un rollo.

“De mayor quiero ser un ninja para partir ladrillos”

Es de primero de ninja. Para ser un buen ninja hay que partir ladrillos con la mano bien estirada y ser sigiloso. Para ir practicando, nada mejor que zurrarle al brazo del sofá y moverse por la casa pegado a la pared. La frustración viene cuando descubres que el sofá sigue intacto y que por mucho que te acerques a la pared, te ven venir.

“Después de hacer pis te limpias con dos cuadraditos de papel”

La escena fue así. MiniHulk, en el baño, le explica a MiniDaredevil –que observa atentamente como tomando apuntes mentalmente– cuál es el proceso para hacer pis. Ha oído que va siendo hora de quitarle el pañal y él, como buen hermano mayor, quiere contribuir a la causa.

“Mira, Nena, primero te bajas el pantalón y el calzoncillo, haces pis, luego coges dos trocitos de papel, los doblas así, te limpias la colita, tiras el papel, te subes la ropa, bajas la tapa, tiras de la cadena y te lavas las manos. ¡Ah! Y apagas la luz al salir del baño”. Todo correcto, pero ¿de dónde ha sacado lo de los dos trocitos de papel? ¿Por qué dos y no uno o tres?

Si le preguntas si ha sido su profe responde con toda la naturalidad del mundo que no, que ha sido Robin. Ese capítulo me lo he perdido. Pero al parecer hay otra versión menos ecológica en la que Chico Bestia dice que hay que enrollarse la mano entera con papel. Por suerte, a MiniDaredevil le explicó la otra.

Ladybug | Zagtoon

‘Cat Noir es el ayudante de Ladybug’

Parece una tontería, pero es importante. Si la serie se titula ‘Ladybug’ será porque ella es la protagonista, normal. Claro, que el original, ‘Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir’, dice otra cosa. Lo esencial aquí es que MiniHulk vive en una época en la que hay series con chicas que son superheroínas. Que prefiera ver otras no tiene que ver tanto con que los protagonistas sean chicos o chicas (en ‘Teen Titans Go!’ hay de todo) sino con que molen más.

‘Ganó mucha pasta con la estafa piramidal’

Las series de superhéroes para niños pueden ser muy útiles para que desarrollen su imaginación, inculcarles ciertos valores y que aprendan, pongamos, algo de economía. En ‘Teen Titans Go!’ hay un capítulo que habrán repuesto –como todos– cientos de veces en el que Chico Bestia convence a sus colegas de involucrarse en una estafa piramidal pese a que Robin les explicar por activa y por pasiva que es un timo.

Pero, qué entiende un niño de cinco años después de ver este episodio varias veces, pues eso, que la estafa piramidal da dinero y que es una pirámide con momia. Además de que hay un dinero que es ‘dinero de momia’.

‘Papá, eres como Hulk cuando te enfadas’

Papá y cualquiera que se enfade, las cosas como son. Es una de esas frases recurrentes de MiniHulk cuando la ha liado parda como se dice popularmente y sabe que la va a caer una regañina. Sale con estas cosas y cuesta aguantarse la risa. Aunque solo sea por imaginarse a papá en plan Hulk, rompiendo la camiseta y gruñendo pintado de verde. En realidad, no es para tanto.