La Wikipedia es machista y hay mujeres que se organizan para solucionarlo

Wikipedia es una de las fuentes de información más usadas en internet. Según el ranking de Alexa es la quinta web más visitada y cuenta con una media de 450 millones de usuarios únicos cada mes. Actualmente, cuenta con casi 6 millones de páginas en 237 idiomas y 5 millones de visionados por hora.

Y, fundamentalmente, algo que jubiló a los viejos y gruesos libros de historia formados de tomos: la posibilidad de tener una enciclopedia actualizada en tiempo real por un grupo de editores dispersos geográficamente.

El site ha sido puesto por miles de conferenciantes como modelo de proyecto ejemplar que fomenta la inteligencia colectiva y la producción colaborativa de contenidos. Hasta aquí estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando aplicamos un filtro de género el resultado es demoledor: el 90% de los editores eran hombres, en 2011.

La mayoría de editores son hombres

Sue Gardner fue directora ejecutiva de Wikimedia Foundation (la fundación sin ánimo de lucro que gestiona el site) y en su blog escribió ese mismo año también un post explicando las razones por las que ella creía que las mujeres no editan la Wikipedia.

Es, dice, una interfaz poco amigable, la falta de tiempo de las mujeres que además de su carrera profesional suelen tener más carga en labores de cuidados, una atmósfera misógina basada en la lucha con constantes Intimidaciones en los debates y no ser un lugar acogedor donde cualquiera pueda sentirse bienvenido, entre otros argumentos. La propia Wikimedia Foundation ha reconocido el problema y ha comenzado a hacer campaña.

Mujeres organizadas

Para atajar este problema, se han organizado a lo largo del mundo una serie de sesiones de trabajo organizadas por mujeres para fomentar su uso y tratar de cubrir esa brecha. En España, y desde hace dos años, se vienen organizando varios encuentros en esta línea.

En marzo de 2015, se reunían en Medialab Prado y con la coordinación de Patricia Horrillo en una Editatona (maratón intensivo de edición en Wikipedia) titulada ' Editando juntas para visibilizarnos en Wikipedia #7M '.

A día de hoy, la comunidad nacional se organiza en torno a Wikimujeres, coordinada por la periodista Montserrat Boix, la lingüista especializada en análisis del discurso desde la perspectiva de género Ester Bonet Solé, la experta en gestión cooperativa y producción cultural en internet María Sefiradi y la ya citada periodista también Patricia Horrillo. La prestigiosa GlobalVoices.org se ha hecho eco de su trabajo.

Cómo reducir la brecha de género

“Wikimujeres es un grupo relativamente nuevo y en expansión, y estamos desarrollando una estructura que nos permita alcanzar nuestro principal objetivo: reducir la brecha de género en Wikipedia. Estamos elaborando una estrategia para incrementar el porcentaje de editoras, aumentar el número de biografías de mujeres y aportar la perspectiva de género en los artículos de Wikipedia. En este año y medio de vida estamos consolidando una comunidad a nivel nacional e internacional que esperamos que sea cada vez grande y activa”, nos cuenta Patricia.

Tal y como reza en su página, Wikimujeres se define como “un grupo de usuarias de Wikipedia preocupadas por la diversidad y la neutralidad de la Wikipedia y dispuestas a trabajar para disminuir (y en un futuro eliminar) la brecha de género y culturas que existe en la enciclopedia más consultada en internet”. Para ello, cuentan con varios objetivos:

- Incorporar a más mujeres en la edición de la enciclopedia -en la actualidad apenas hay el 13% de editoras-;

- Ampliar el contenido relativo a biografías de mujeres también muy por debajo de la cifra que corresponde a la aportación a la sociedad de las mujeres en todos los ámbitos;

- Trabajar con perspectiva de género para eliminar el sesgo androcéntrico en la producción de contenidos en defensa de la neutralidad, uno de los pilares básicos de la Wikipedia;

- Apostar por contenidos elaborados desde el Sur

Pero obviamente, existen resistencias.

“Todos los hechos que ponen de relevancia la desigualdad y las actitudes machistas siguen provocando en ocasiones un rechazo casi convulsivo, diría yo. Recuerdo que cuando salí en TVE hace un par de años hablando de la responsabilidad que teníamos las mujeres para intentar reducir la brecha de género en Wikipedia y alentaba a empoderarnos de esta herramienta de narración de la Historia, recibí varios correos misóginos", explica Patricia.

"En la misma web de Wikimujeres nos dejan comentarios de vez en cuando en la misma línea: nos quejamos de la desigualdad; pero, en realidad, es que si no estamos en la Historia es porque no hemos hecho nada para merecerlo", añade.

Críticas e insultos

"Nos dicen ‘pobrecitas, tan acomplejadas se sienten que tienen que tener presencia y representación hasta en la sopa. Ha de ser horrible ser feminista y vivir con paranoia todo el tiempo’ (...) Muchas personas no son todavía conscientes de que aunque estemos en el siglo XXI hay muchos lugares en los que las mujeres seguimos sin tener presencia”, narra Patricia.

Lo cierto es que muchas personas, especialmente hombres blancos heterosexuales y residentes en algún país occidental, no son conscientes de que no existen los espacios neutrales. Que la Wikipedia tenga la loable aspiración de ser un espacio donde se pueda relatar la historia con la mayor objetividad posible no quiere decir que esté exento de las mismas relaciones de poder que se dan en otros ámbitos de la sociedad.

“Hay hombres que piensan que como hay lugares en los que las mujeres sufren una desigualdad mucho mayor que la de las occidentales, no tenemos derecho a quejarnos por nuestra situación. Me he encontrado con chicos en Twitter, supuestamente de izquierdas, que me recriminan por DM mi defensa del feminismo porque consideran que es 'muy radical', y que 'las cosas ya llegarán'", apostilla.

"Normalizan en su mente el machismo de nuestra sociedad porque ni siquiera son conscientes de sus propios privilegios”, recalca.

El colectivo crece

No obstante, las editatonas que llevan organizando ya varios años son espacios muy potentes para generar participación y, de hecho, cuando preguntamos a Patricia por algo bonito que haya sucedido en uno de estos eventos nos lo cuenta orgullosa.

“En la primera editatona nocturna que organizamos el pasado 21 de abril, durante la Noche de los Libros, para crear biografías de 'escritoras de código'; es decir, programadoras, una de las cosas más bonitas que me ocurrieron fue que a las 2 de la madrugada me abrazaran las más de 30 participantes para decirme lo bien que se lo habían pasado y lo mucho que habían aprendido".

"Esa sensación de haber sido capaz de transmitir el entusiasmo que yo siento en este proceso de escritura colectiva de la Historia y de dar visibilidad a las mujeres que siempre hemos estado fuera del foco es incomparable”.

La Wikipedia es un proyecto maravilloso y como cuenta Patricia, uno de los paradigmas contemporáneos de escritura. Pero como diría Julio Iglesias, “es machista y lo sabes”. Por eso, Wikimujeres es un proyecto tan necesario que necesita ser apoyado y visibilizado.