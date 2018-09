¿Tu perro se parece mucho a ti o eres tú quien se parece muchísimo a tu perro?

Uno de los mejores retratistas de mascotas europeos lleva estas preguntas al extremo. Solo hay que juntar los retratos estos animales de compañía con sus humanos para descubrirlo.

Los mismos peinados, los mismos perfiles, casi los mismos gestos… El perro que vive con su amo acaba pareciéndose a su amo.

¿O es al revés?

Gerrad Gethings realiza una serie fotográfica en la que busca, encuentra y fotografía retratos de personas idénticas a sus mascotas.

O mascotas idénticas a sus personas.

El cruce de humano con perro en la misma foto es casi un pasatiempo en el que apenas encontramos siete diferencias.

No en vano, algunos estudios afirman que tu perro se parece a ti, porque has querido TENER un perro que se parezca a ti y no a otra persona. Estos retratos lo confirman.